Действующий вулкан у ваших ног Бали – остров богов, знаменитый не только своими живописными пляжами и богатой культурой, но и величественными вулканами. Среди них особенно выделяется Батур – действующий вулкан, манящий искателей приключений со всего мира. Его высота в 1717 метров над уровнем моря делает восхождение доступным даже для новичков, но при этом дарит незабываемые впечатления. Встреча с рассветом на вершине вулкана Главная изюминка экскурсии – возможность встретить рассвет на вершине Батура. Представьте себе: вы поднимаетесь по склону в предрассветной мгле, ощущая под ногами вулканическую породу. Постепенно небо на востоке начинает светлеть, и вот, наконец, из-за горизонта появляется солнце, окрашивая всё вокруг в золотистые тона. Перед вами открывается захватывающая панорама: кратер вулкана, озеро Батур внизу и вершины соседних вулканов, утопающие в облаках. Релаксация в горячих источниках После восхождения, полного впечатлений, вас ждет заслуженный отдых в горячих вулканических источниках. Погрузитесь в теплую, богатую минералами воду, которая снимет усталость с ваших ног и подарит ощущение полного расслабления. Это идеальное завершение тура, проведенного в объятиях природы. Важная информация:

Возьмите с собой: купальные принадлежности, фотоаппарат и наличные деньги.