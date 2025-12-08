Предлагаем вас встретить рассвет на вершине действующего вулкана Батур (1717 м), доступного даже новичкам.
Подъем в предрассветной мгле завершается захватывающей панорамой с видом на кратер вулкана, озеро Батур и соседние вулканы на рассвете.
После восхождения предусмотрен отдых и расслабление в горячих вулканических источниках с минеральной водой. Экскурсия предоставляет возможность испытать себя, насладиться пейзажами и получить заряд энергии.
Описание экскурсии
Действующий вулкан у ваших ног Бали – остров богов, знаменитый не только своими живописными пляжами и богатой культурой, но и величественными вулканами. Среди них особенно выделяется Батур – действующий вулкан, манящий искателей приключений со всего мира. Его высота в 1717 метров над уровнем моря делает восхождение доступным даже для новичков, но при этом дарит незабываемые впечатления. Встреча с рассветом на вершине вулкана Главная изюминка экскурсии – возможность встретить рассвет на вершине Батура. Представьте себе: вы поднимаетесь по склону в предрассветной мгле, ощущая под ногами вулканическую породу. Постепенно небо на востоке начинает светлеть, и вот, наконец, из-за горизонта появляется солнце, окрашивая всё вокруг в золотистые тона. Перед вами открывается захватывающая панорама: кратер вулкана, озеро Батур внизу и вершины соседних вулканов, утопающие в облаках. Релаксация в горячих источниках После восхождения, полного впечатлений, вас ждет заслуженный отдых в горячих вулканических источниках. Погрузитесь в теплую, богатую минералами воду, которая снимет усталость с ваших ног и подарит ощущение полного расслабления. Это идеальное завершение тура, проведенного в объятиях природы. Важная информация:
Возьмите с собой: купальные принадлежности, фотоаппарат и наличные деньги.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги местного гида для восхождения (англоговорящий)
- Входные билеты
- Трансфер от/до отеля
- Завтрак
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 02:00.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бали
