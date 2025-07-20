Отдых на Нуса Пениде — это прекрасное времяпровождение, которое подарит вам гармонию покоя и море ярких впечатлений. Если вы готовы остановить момент и предаться размышлениям на краю высокой скалы с видом на спокойный океан, побывать на райском тихом пляже и посетить священный храм, тогда пора отправляться в путешествие по Восточной части острова Нуса Пенида.

Описание экскурсии

Thousand Island Viewpoint

Thousand Island Viewpoint — это одно из самых известных мест на востоке острова Нуса Пенида. Здесь вас ждёт потрясающий панорамный вид на океан и множество маленьких островов. Это место вдохновляет и заставляет почувствовать величие природы.

Atuh Beach

Наше путешествие начнётся на Atuh Beach, расположенном в уединённой бухте. Это дикий пляж с песком цвета белого золота, окружённый величественными холмами и скалами. Вы насладитесь живописным пейзажем, который открывается с высоты многочисленных холмов. Отпустите свои мысли и позвольте этому месту поглотить вас своим спокойствием.

Diamond Beach

Diamond Beach — это настоящий рай на земле, который стал доступен для туристов сравнительно недавно. Пляж с блестящим белым песком, кокосовыми пальмами и небольшими пещерами создаёт атмосферу уединенности и гармонии. Здесь вы найдёте идеальные условия для купания и отдыха, а также сможете сделать потрясающие фотографии на фоне этого природного чуда.