Отдых на Нуса Пениде — это прекрасное времяпровождение, которое подарит вам гармонию покоя и море ярких впечатлений.
Если вы готовы остановить момент и предаться размышлениям на краю высокой скалы с видом на спокойный океан, побывать на райском тихом пляже и посетить священный храм, тогда пора отправляться в путешествие по Восточной части острова Нуса Пенида.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсии
Thousand Island Viewpoint
Thousand Island Viewpoint — это одно из самых известных мест на востоке острова Нуса Пенида. Здесь вас ждёт потрясающий панорамный вид на океан и множество маленьких островов. Это место вдохновляет и заставляет почувствовать величие природы.
Atuh Beach
Наше путешествие начнётся на Atuh Beach, расположенном в уединённой бухте. Это дикий пляж с песком цвета белого золота, окружённый величественными холмами и скалами. Вы насладитесь живописным пейзажем, который открывается с высоты многочисленных холмов. Отпустите свои мысли и позвольте этому месту поглотить вас своим спокойствием.
Diamond Beach
Diamond Beach — это настоящий рай на земле, который стал доступен для туристов сравнительно недавно. Пляж с блестящим белым песком, кокосовыми пальмами и небольшими пещерами создаёт атмосферу уединенности и гармонии. Здесь вы найдёте идеальные условия для купания и отдыха, а также сможете сделать потрясающие фотографии на фоне этого природного чуда.
Мы организуем туры ежедневно, лучше начать с 8 или 9 утра.
Государственный туристический налог по прибытию на остров который стоит на 1 человека 25 000 IDR./nА также персональные расходы - входные билеты на фото зоны. /n/n
Обед.
Русскоговорящий гид.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Kampung Toyapakeh, Nusapenida, Клункунг, Бали 8077
Завершение: Kampung Toyapakeh, Nusapenida, Клункунг, Бали 80771, Индонезия
Когда и сколько длится?
Когда: Мы организуем туры ежедневно, лучше начать с 8 или 9 утра.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
С
Сергей
20 июл 2025
Экскурсия превзошла ожидания и полностью оправдала стоимость. Гид был очень эрудированным, рассказывал об истории и особенностях каждого места, всегда улыбался и знал лучшие точки для фото. Снимки, которые он сделал, просто потрясающие.
М
Мария
29 апр 2025
Забронировала двухдневный тур по западной и восточной частям Нуса-Пениды. Организация была на высшем уровне, всё прошло гладко и без проблем. Гид был дружелюбным и отлично фотографировал. Спасибо за потрясающую поездку! Очень рекомендую.
О
Ольга
30 авг 2024
Организовала для мужа тур на медовый месяц через Nusa Penida Info. Всё прошло безупречно: трансфер из аэропорта, помощь с паромом, а на острове нас ждал водитель Игеде Мульяна — настоящий читать дальше
профессионал и фотограф! Друзья до сих пор спрашивают, не нанимали ли мы отдельного фотографа. Игеде показал лучшие места для съёмки с дроном и даже помог спасти аппарат, когда тот застрял на дереве. Это была самая удивительная поездка!
В
Виктор
28 июн 2024
Качественный трансфер. Приятный водитель и гид. Мы посетили основные достопримечательности восточной части острова на новой машине с кондиционером.
А
Анна
26 июн 2024
В рамках этого тура мы исследовали восточное побережье Нуса-Пениды. Это было действительно здорово! Нас вовремя забрали и привезли обратно. Наш водитель Фадми был дружелюбным и отзывчивым, помогал находить лучшие ракурсы для фотографий. Было очень весело! Спасибо!
Д
Дмитрий
17 авг 2023
Отправился в путешествие на мопеде с водителем Ваяном по восточному побережью Нуса-Пениды. Посетили смотровую площадку "Тысяча островов", Даймонд-Бич, пляж Атух и пещерный храм Гоа Гири Путри. Организаторы проявили гибкость, несмотря на последний момент бронирования, а водитель был очень искренним и внимательным.
А
Александр
19 мая 2023
Путешествовали с женой, и водитель Хари был великолепен! У жены была травма лодыжки, и Хари постоянно помогал ей подниматься и спускаться по лестницам. К тому же он отлично фотографировал, несмотря на все наши пожелания! Мы получили прекрасные фото на память и массу положительных впечатлений.