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пожалели, даже договорились поехать на другую часть острова на следующий день) Мадэ оказался отличным жизнерадостным парнем с хорошим английским, показал нам все лучшие точки для фото, болтал с нами о жизне, спрашивал про Россию и даже немного подработал бебиситтером с нашим 5-летним сыном)) т. к на Нуса Пениде есть несколько спотов с крутыми лестницами, куда с ребёнком никак не пройти, а мы с супругой хотели везде полазить) Поездка была не забываемой)

Однозначно рекомендую Артёма с его гидами!