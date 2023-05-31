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Западная Нуса Пенида

Провести день в бухте Кристал-Бей, изумрудном бассейне Билабонг и других локациях острова
Вас ждет комфортная поездка к самым красивым и фотогеничным уголкам западной части Нуса Пениды! За день вы прогуляетесь по белоснежному песку Кристал-Бей, увидите каменную арку Брокен-Бич, искупаетесь в природном бассейне Ангел Билабонг и восхититесь панорамой с площадки Каранг Дава.
4.3
24 отзыва
Западная Нуса Пенида
Западная Нуса Пенида
Западная Нуса Пенида

Описание экскурсии

  • Пляж Кристал-Бей с удивительно прозрачной водой — лучшее место для снорклинга на острове! А если вы захотите просто расслабиться — к вашим услугам кафе с освежающими смузи, пляжная линия с бархатистым песком и нежный океан.
  • Брокен-Бич — необычное место, напоминающее разбитый залив или гигантский бассейн среди высоких скал. Вы сможете погулять над волнами по природному каменному мосту и отыскать необычные ракурсы для фотографий этого атмосферного места.
  • Ангел Билабонг — природный бассейн с изумрудной водой, окруженный суровыми скалами и коралловыми рифами. Здесь вы сможете встретить морских черепах и насладиться уединением.
  • Пляж Келингкинг: золотистый песок, панорама острова и обрыв в форме головы тираннозавра — это место вас непременно впечатлит! С площадки Karang Dawa вы полюбуетесь океаном, один из самых красивых и малолюдных на Нуса Пениде.

Организационные детали

Сопровождать вас будет один из русскоговорящих гидов нашей команды. Обратите внимание, формат поездки не предполагает насыщенной экскурсии: гид выступает в качестве организатора, а не рассказчика.

Как проходит поездка

  • По желанию можно переночевать на острове, тогда программа будет более интересной и разнообразной. Мы предоставим на выбор бунгало для ночевки (за доплату).
  • Оплата поездки возможна только в местной валюте
  • По пути предусмотрен ланч (оплачивается отдельно)
  • Туалеты на остановках платные

Откуда можно начать экскурсию

  • В стоимость включен трансфер на автомобиле с кондиционером на острове Нуса Пенида
  • Доплата за трансфер из района Амед до порта Санур — 1 200 000 IDR в обе стороны
  • Трансфер из остальных районов Бали до порта Санур — 600 000 IDR в обе стороны

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
С острова Нуса Пенида
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем
Артем — Организатор на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 545 туристов
Меня зовут Артём, и я живу на острове Нуса Пенида уже много лет. Это по-настоящему сказочное место, наполненное завораживающей красотой природы, традициями и взаимной любовью живущих здесь людей. Наша дружная
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команда гидов поделится с вами знаниями и опытом, познакомит с этим райским уголком — островом Нуса Пенида и поможет свободным путешественникам полностью погрузиться в новый неизведанный мир. Вас обуревает жажда приключений, а сердце требует перемен? Тогда вы в правильном месте.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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Екатерина
Были с мужем на экскурсии по острову Нуса Пенида. Огромное спасибо за организацию тура Артему и Дарье! По нашему запросу подкорректировали программу тура и в результате мы успели за день
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посмотреть восточное и западное побережья острова. Отправлялись на лодке из Санура в 7.00, обратно уплывали с Нуса Пениды в 17.00.
Поездка прошла замечательно, места просто шикарные, очень приятный гид Тимур с замечательным знанием русского языка.
Водители - профессионалы своего дела, очень комфортное вождение. Особое спасибо нашему водителю по острову! Дороги узкие и очень извилистые, у кого проблемы с вестибулярным аппаратам, то имейте ввиду, что может укачать. Но для нас дорога была комфортной. Остались в полном восторге и с кучей замечательных фотографий.
Успели посетить такие места, как Kelingking Beach, Broken Beach, Angel's Billabong, Diamond Beach, Atuh Beach, Thousand Islands Viewpoint и Tree House. Обязательно посетите этот потрясающий остров!

Были с мужем на экскурсии по острову Нуса Пенида. Огромное спасибо за организацию тура Артему и
Были с мужем на экскурсии по острову Нуса Пенида. Огромное спасибо за организацию тура Артему и
Были с мужем на экскурсии по острову Нуса Пенида. Огромное спасибо за организацию тура Артему и
Были с мужем на экскурсии по острову Нуса Пенида. Огромное спасибо за организацию тура Артему и
Были с мужем на экскурсии по острову Нуса Пенида. Огромное спасибо за организацию тура Артему и
Были с мужем на экскурсии по острову Нуса Пенида. Огромное спасибо за организацию тура Артему и
Были с мужем на экскурсии по острову Нуса Пенида. Огромное спасибо за организацию тура Артему и
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Анастасия
Звезд не буду снижать экскурсии, но расскажу о плюсах и минусах этой экскурсии. Водитель в экскурсии был максимально аккуратным, гид хоть и не очень хорошо говорил на русском был очень
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приветливым и доброжелательным. Места очень красивые, Келингкинг топ, ради этого вида и ехали туда. Другие места не очень сильно впечатлили. Дороги на нуса-пениде сплошной серпантин, к тому же убитые, для людей с плохим вестибулярным аппаратом точно будет тяжело. Ехать на экскурсию ради одной красивой геолокации нам показалось сомнительной идеей, если бы прочитали отзывы заранее, как и писали, вряд ли бы лично подписались на такое.

Звезд не буду снижать экскурсии, но расскажу о плюсах и минусах этой экскурсии. Водитель в экскурсии
Звезд не буду снижать экскурсии, но расскажу о плюсах и минусах этой экскурсии. Водитель в экскурсии
Звезд не буду снижать экскурсии, но расскажу о плюсах и минусах этой экскурсии. Водитель в экскурсии
Звезд не буду снижать экскурсии, но расскажу о плюсах и минусах этой экскурсии. Водитель в экскурсии
Звезд не буду снижать экскурсии, но расскажу о плюсах и минусах этой экскурсии. Водитель в экскурсии
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Дарья
Замечательная экскурсия на Нуса Пенида! Шикарный остров-пляжи просто восторг!
2 дня минимум для просмотра незабываемой красоты!
Команда (Андрей и Дарья) организовали безукоризненный трансфер, размещение и экскурсии! Обеды были очень вкусными!
Лучший в мире
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гид Путу был с нами, внимательно относился к просьбам, везде сопровождал и даже помог с моим сыном - шилопопом)))
Снорклинг сложный из-за волн, но очень красиво!
А какие пляжи мы видели!
Спасибо, дорогие организаторы за чудо поездку!

Замечательная экскурсия на Нуса Пенида! Шикарный остров-пляжи просто восторг!
Замечательная экскурсия на Нуса Пенида! Шикарный остров-пляжи просто восторг!
Замечательная экскурсия на Нуса Пенида! Шикарный остров-пляжи просто восторг!
Замечательная экскурсия на Нуса Пенида! Шикарный остров-пляжи просто восторг!
Замечательная экскурсия на Нуса Пенида! Шикарный остров-пляжи просто восторг!
Замечательная экскурсия на Нуса Пенида! Шикарный остров-пляжи просто восторг!
Замечательная экскурсия на Нуса Пенида! Шикарный остров-пляжи просто восторг!
Замечательная экскурсия на Нуса Пенида! Шикарный остров-пляжи просто восторг!+2
Замечательная экскурсия на Нуса Пенида! Шикарный остров-пляжи просто восторг!
Замечательная экскурсия на Нуса Пенида! Шикарный остров-пляжи просто восторг!
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Elena
Нам с мужем очень понравился тур. Первый раз были на Бали и Нуса Пениде. Все очень красиво. Гид и водитель доброжелательный, спасибо им огромное. Организатор помог организовать трансфер и лодку
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с острова Нуса Лембоган, очень комфортно, спасибо! Места очень туристические, народа много, но мы не привередливые в этом плане, поэтому все вполне комфортно. Машина трансфер комфортная, гид помог купить воду не по заоблачной цене, за что ему также огромная благодарность❤️❤️❤️ Очень рекомендую данный тур.

Нам с мужем очень понравился тур. Первый раз были на Бали и Нуса Пениде. Все очень
Нам с мужем очень понравился тур. Первый раз были на Бали и Нуса Пениде. Все очень
Нам с мужем очень понравился тур. Первый раз были на Бали и Нуса Пениде. Все очень
Нам с мужем очень понравился тур. Первый раз были на Бали и Нуса Пениде. Все очень
Нам с мужем очень понравился тур. Первый раз были на Бали и Нуса Пениде. Все очень
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Владислав
Забронировали экскурсию на 2 декабря, но к сожалению не было русскоязычного гида на эти даты и Артём предложил англоговорящего гида Мадэ. Мы согласились поехать с ним и ни разу не
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пожалели, даже договорились поехать на другую часть острова на следующий день) Мадэ оказался отличным жизнерадостным парнем с хорошим английским, показал нам все лучшие точки для фото, болтал с нами о жизне, спрашивал про Россию и даже немного подработал бебиситтером с нашим 5-летним сыном)) т. к на Нуса Пениде есть несколько спотов с крутыми лестницами, куда с ребёнком никак не пройти, а мы с супругой хотели везде полазить) Поездка была не забываемой)
Однозначно рекомендую Артёма с его гидами!

Забронировали экскурсию на 2 декабря, но к сожалению не было русскоязычного гида на эти даты и
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Наталья
Огромное спасибо команде за организацию тура!! Показали самые красивые места острова!! Каждый шаг четко спланирован, все водители заранее связали, прибыли вовремя, объяснили, показали, отвели за ручку, показали! Очень рада, что нашла именно ВАС, отдых моей семье был спланированный и беззаботный!
Огромное спасибо команде за организацию тура!! Показали самые красивые места острова!! Каждый шаг четко спланирован, все
Огромное спасибо команде за организацию тура!! Показали самые красивые места острова!! Каждый шаг четко спланирован, все
Огромное спасибо команде за организацию тура!! Показали самые красивые места острова!! Каждый шаг четко спланирован, все
Огромное спасибо команде за организацию тура!! Показали самые красивые места острова!! Каждый шаг четко спланирован, все
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