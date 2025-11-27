Погрузитесь в красоту Восточной Нуса Пенида с нашим увлекательным туром, который проведет вас через самые живописные уголки этого райского острова.
С аудиогидом вы сможете насладиться подробной информацией о каждом месте, его истории и особенностях.
С аудиогидом вы сможете насладиться подробной информацией о каждом месте, его истории и особенностях.
Описание аудиогидаПогрузитесь в красоту Восточной Нуса Пенида с нашим увлекательным туром, который проведет вас через самые живописные уголки этого райского острова. Начнем наш путь на Diamond Beach — одном из самых впечатляющих пляжей Нуса Пенида. Вас встретят высокие скалы и огромные камни, которые, словно алмазы, выступают из земли. Пройдите по белоснежному песку и насладитесь свежим морским воздухом. Следующей остановкой станет пляж Атух. Здесь вы сможете немного искупаться, если погода позволяет и волны не слишком сильные. Пляж окружен величественными скалами, создающими атмосферу уединения и спокойствия. Завершим наш тур на смотровой площадке Тысячи островов, откуда открывается захватывающий панорамный вид на океан и соседние острова. Это место поистине завораживает своей красотой и масштабом. Рядом с площадкой находится интересный Домик на дереве — Rumah Pohon Tree House, где вы сможете сделать уникальные фотографии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Diamond Beach - пляж, который славится своими высокими скалами и огромными камнями
- Пляж Атух (Atuh Beach) - красивый пляж, здесь иногда удается немного искупаться, если нет сильных волн
- Thousands of Islands Viewpoint (смотровая - Тысячи островов) - самая впечатляющая панорамная локация с видами на остров, океан и соседние острова
- Rumah Pohon Tree House - интересный Домик на дереве
Что включено
- Аудиогид
- Транспорт с кондиционером
Что не входит в цену
- Обед
- Налог при въезде на остров
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нуса-Пенида
Завершение: Бали
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бали
Похожие экскурсии из Бали
Групповая
Морской трансфер до острова Нуса Пенида
Удобный, быстрый и выгодный способ добраться с Бали до живописного острова
Начало: В порту Санур
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
27 ноя в 07:00
1 дек в 07:00
$26 за человека
Индивидуальная
Самые красивые уголки острова Нуса Пенида
Насладиться видами живописных пляжей, спрятанных среди скал, и лазурной водой
Завтра в 05:00
27 ноя в 05:00
от $230 за человека
-
50%
Групповая
до 15 чел.
Топ-5 локаций Нуса Пениды
Обзорная поездка по самым красивым местам острова
Начало: В порту Банджар-Ньюх
Расписание: в будние дни в 08:15, в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:15
27 ноя в 08:15
$35
$70 за человека