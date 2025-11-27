Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в красоту Восточной Нуса Пенида с нашим увлекательным туром, который проведет вас через самые живописные уголки этого райского острова.



С аудиогидом вы сможете насладиться подробной информацией о каждом месте, его истории и особенностях.

Эльдар Ваш гид на Бали Написать вопрос Аудиоэкскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский 15% Скидка на заказ 60 выгода $9 $51 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание аудиогида Погрузитесь в красоту Восточной Нуса Пенида с нашим увлекательным туром, который проведет вас через самые живописные уголки этого райского острова. Начнем наш путь на Diamond Beach — одном из самых впечатляющих пляжей Нуса Пенида. Вас встретят высокие скалы и огромные камни, которые, словно алмазы, выступают из земли. Пройдите по белоснежному песку и насладитесь свежим морским воздухом. Следующей остановкой станет пляж Атух. Здесь вы сможете немного искупаться, если погода позволяет и волны не слишком сильные. Пляж окружен величественными скалами, создающими атмосферу уединения и спокойствия. Завершим наш тур на смотровой площадке Тысячи островов, откуда открывается захватывающий панорамный вид на океан и соседние острова. Это место поистине завораживает своей красотой и масштабом. Рядом с площадкой находится интересный Домик на дереве — Rumah Pohon Tree House, где вы сможете сделать уникальные фотографии.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату