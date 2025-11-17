Погружение в самое сердце острова богов Путешествие на восток Бали – это калейдоскоп впечатлений, который навсегда останется в вашей памяти. Эта экскурсия – словно погружение в самое сердце острова богов, возможность увидеть его сокровенные уголки и ощутить его неповторимую атмосферу. Мы отправимся в королевские дворцы Тиртагангга, принадлежавшие когда-то могущественному королевству Карангасем. Эти водные сады – настоящее произведение искусства, где причудливые фонтаны, бассейны с золотыми карпами и изящные статуи создают атмосферу умиротворения и гармонии. Почувствовать себя по-настоящему счастливым Затем нас ждет встреча с самым инстаграмным храмом Бали – Лемпуянг. Его величественные ворота, обрамляющие вулкан Агунг, стали визитной карточкой острова. Здесь вы сможете сделать потрясающие фотографии, которые соберут тысячи лайков. И, наконец, завершением нашего путешествия станет отдых на пляже Вирджин Бич. Его белоснежный песок и кристально чистая вода так и манят окунуться в освежающие объятия Индийского океана. Здесь вы сможете расслабиться, насладиться солнцем и почувствовать себя по-настоящему счастливым. Важная информация:

Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки, купальные принадлежности, фотоаппарат и наличные деньги для входных билетов и личных расходов.