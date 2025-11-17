Экскурсия на восток Бали включает посещение королевских дворцов Тиртагангга с их водными садами и храма Лемпуянг с воротами, обрамляющими вулкан Агунг, для фотосессий. Завершится поездка отдыхом на пляже Вирджин Бич с белым песком и чистой водой Индийского океана. Это возможность увидеть и почувствовать настоящий Бали.
Описание экскурсии
Погружение в самое сердце острова богов Путешествие на восток Бали – это калейдоскоп впечатлений, который навсегда останется в вашей памяти. Эта экскурсия – словно погружение в самое сердце острова богов, возможность увидеть его сокровенные уголки и ощутить его неповторимую атмосферу. Мы отправимся в королевские дворцы Тиртагангга, принадлежавшие когда-то могущественному королевству Карангасем. Эти водные сады – настоящее произведение искусства, где причудливые фонтаны, бассейны с золотыми карпами и изящные статуи создают атмосферу умиротворения и гармонии. Почувствовать себя по-настоящему счастливым Затем нас ждет встреча с самым инстаграмным храмом Бали – Лемпуянг. Его величественные ворота, обрамляющие вулкан Агунг, стали визитной карточкой острова. Здесь вы сможете сделать потрясающие фотографии, которые соберут тысячи лайков. И, наконец, завершением нашего путешествия станет отдых на пляже Вирджин Бич. Его белоснежный песок и кристально чистая вода так и манят окунуться в освежающие объятия Индийского океана. Здесь вы сможете расслабиться, насладиться солнцем и почувствовать себя по-настоящему счастливым. Важная информация:
Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки, купальные принадлежности, фотоаппарат и наличные деньги для входных билетов и личных расходов.
Ежедневно в 08:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Лемпуянг
- Королевские дворцы Тиртагангга
- Пляж Вирджин Бич
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер от/до отеля
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки
- Купальные принадлежности
- Фотоаппарат и наличные деньги для входных билетов и личных расходов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
17 ноя 2025
Гус потрясающий гид! Самое ценно в экскурсии конечно было общение с ним и от коренного балийца узнать всё о традициях и особенностях острова, ни один приезжай так не расскажет! Посетили красивые храмы, фото конечно с экскурсии увезете потрясающие, но если вас интересует именно духовная составляющая, попасть на какие-то церемонии и т. д.,то лучше заранее предупредить гида об этом🙏
Входит в следующие категории Бали
Похожие экскурсии из Бали
Индивидуальная
Святыни Восточного Бали - из Денпасара
Увидеть «ворота в небо», погулять по королевскому парку и услышать летучих мышей в храме
Начало: У вашего отеля
1 дек в 08:00
3 дек в 08:00
от $160 за человека
Водная прогулка
Путешествие по Восточному Бали
Водные дворцы, райский пляж и снорклинг в Голубой лагуне
1 дек в 07:00
2 дек в 07:00
$120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие на восток Бали
Водный дворец, лавовые пещеры, королевский парк и белоснежный пляж за 1 день
Начало: У вашего отеля
3 дек в 08:00
5 дек в 08:00
$120 за всё до 5 чел.