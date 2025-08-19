Активный день на острове: снорклинг с мантами и песчаные пляжи (всё включено)
Наша программа — не про рассказы, а про действия.
Вы будете плавать рядом с мантами, взбираться по тропам к захватывающим видам, спускаться к пляжам мечты. Это идеальное путешествие для тех, кто хочет увидеть главное на острове за один день.
Описание водной прогулки
Морская переправа на скоростном катере от берегов Бали к острову Нуса Пенида.
Снорклинг с мантами — уникальная возможность поплавать рядом с грациозными морскими гигантами с размахом крыльев до 4 метров. Инструктор предоставит всю необходимую экипировку и организует подводную съёмку.
Посещение знаменитых локаций острова (на авто):
— Kelingking Beach — пляж с крутыми белоснежными скалами и впечатляющими панорамами — Angel Billabong — естественный бассейн, обрамлённый скалами и нависающий над океаном — Broken Beach — одно из самых потрясающих мест на острове, несмотря на то что купаться здесь нельзя. Вода вытекает туда и обратно через естественную арку в камне
Примерный тайминг
5:00–5:30 — индивидуальный трансфер из отеля на Бали 7:00 — отправление на скоростном катере с Санура на Нуса Пениду 7:40 — прибытие на Нуса Пениду 8:00 — завтрак (не включён в стоимость) 9:00 — снорклинг с мантами 13:00 — пляж Kelingking Beach 15:00 — пляж Angel Billabong 16:30 — пляж Broken Beach 17:30 — дорога в порт 18:30 — развоз участников по отелям
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Terrios, Mitsubishi Xpander, Toyota Innova или Toyota Xenia
В стоимость включено: трансфер от и до отеля, билеты на скоростной катер туда и обратно, питьевая вода, входные билеты на локации, снорклинг и экипировка для него, сопровождение инструктора, подводная съёмка
Отдельно по желанию оплачивается питание — около 200 000 рупий ($12) с чел.
Снорклинг осуществляется с катера: перед стартом проводим инструктаж, выдаём спасательные жилеты
С вами буду я или другой гид из нашей команды
в среду и субботу в 05:30
Стоимость водной прогулки
Тип билета
Стоимость
Стандартный
$130
Дети до 12 лет
$120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля на Бали
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 05:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 120 туристов
Меня зовут Давид, и я — ваш водитель и проводник в этом увлекательном путешествии. Я знаю дороги Бали и Явы как свои пять пальцев, провёл за рулём с десяток лет, читать дальше
помогая путешественникам открывать самые удивительные уголки этих островов.
Я аккуратен, ответственен и всегда стараюсь сделать поездку максимально комфортной и безопасной. Особенно люблю возить семьи — мне важно, чтобы и взрослые, и дети чувствовали себя спокойно и радовались поездке.
Дорогу на Иджен я знаю в деталях — мой сын живёт на Яве, и за эти годы я столько раз ездил туда, что могу провести маршрут даже с закрытыми глазами. Но, конечно, предпочитаю делать это с открытыми, чтобы вы могли насладиться красотой пейзажей!
Для меня каждая поездка — это не просто работа, а возможность подарить людям незабываемые впечатления. Я всегда рад поделиться интересными историями, помочь советом и сделать так, чтобы ваша поездка оставила только тёплые воспоминания.
Отзывы и рейтинг
А
Анна
19 авг 2025
Готовьтесь к тому, что объяснять вам никто ничего не будет, все бегом и без понимания что за чем будет происходить. Завтрак взяла с собой, но из-за раннего выезда есть не читать дальше
хотелось, планировала попозже, это попозже наступило только в 12 часов после снорклинга. Причем после настоятельных просьб всех 4 туристов где-то остановиться и поесть. Завтрак пришлось выбросить, тк он по жаре мотылялся столько времени. Первый этап - это снорклинг, и за него отвечают островные ребята, которые собирают туристов на один маленький катер, на котором вы плаваете от бухты к бухте и ныряете. Не берите много вещей, тк они на тесном катере будут только мешать. Снорклинг понравился, парни молодцы! У них все четко - громкое обозначение времени, что, куда и как делать! Они делали фото, как вы ныряете и в этот же день сбросили ссылку на диск. А вот следующий этап- вас везет водитель на пляжи, до которых по часу езды по ужасным дорогам. Отсутствие тайминга и понимания происходящего 🤦🏻♀️. Водитель «ходил в телефоне», махнет куда-то рукой- идите туда и все. В итоге на пляже Келингкинг 2 туриста потерялись и мы их больше часа прождали в жаркой машине! Водитель только тогда оторвался от телефона и пытался их найти. В результате мы не попали на часть локаций. В машине сзади сиденья сделаны под 2 пассажира, но нас сидело 3! А когда тебя возят между локациями по часу и по таким дорогам - это трэш! Вообщем, снорклинг- 5, сама экскурсии -2! Мои рекомендации- прояснять заранее с менеджером по поводу водителя, чтобы тот был максимально адекватным, иначе испортите себе впечатления.
Давид
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарю вас за такой подробный отзыв!
Я искренне извиняюсь, что в вашей поездке были моменты, которые омрачили впечатления. Вы попали читать дальше
как раз в переходный этап — в это время мы обновляли программу и меняли команду водителей и транспорт. Понимаю, что это отразилось на организации и вашем комфорте, и мне жаль, что поездка прошла не так гладко, как должна была.
При этом я очень рад, что вам понравился снорклинг — с этими инструкторами я сотрудничаю много лет, и всегда получаю от гостей такие же теплые отзывы!
Сейчас у меня уже работает обновлённая программа, с четким таймингом, проверенными водителями и комфортными машинами. Я буду очень рад пригласить вас снова и показать, как экскурсия проходит в новом формате!
Напишите мне, и я сделаю для вас специальное предложение на следующую поездку — чтобы у вас остались только лучшие впечатления!
А
Анастасия
19 июл 2025
Почему 3 звезды? Потому что не до конца структурирована организаторская деятельность именно в данной экскурсии
Обещанного завтрака не было, воду дали лишь раз и одну маленькую бутылку
Доп платы были! Хотя изначально писали что их нет и мы платим полностью за все входы и выходы …
Рекомендуем заниматься больше клиентоориентированности.
Спасибо за виды и эмоции все равно были получены!
Двигайтесь дальше - дальше больше
Давид
Ответ организатора:
Здравствуйте! Спасибо за ваш отзыв.
Очень жаль, что возникло недоразумение. Действительно, в программу этой экскурсии завтрак уже давно не входит — читать дальше
мы убрали его, чтобы сделать тур короче и удобнее для гостей. Видимо, произошла техническая ошибка, и бронирование прошло по старой версии описания. Приносим за это искренние извинения.
Что касается “доплат” — речь шла о пожертвовании в храм, и это всегда исключительно по желанию. Если кто-то из группы решает оставить подношение, это не делает его обязательным для всех. Мы стараемся уважать местные традиции, но при этом никого не заставляем участвовать.
Нам важно, чтобы каждая поездка оставляла только хорошие впечатления, и мы благодарны вам за обратную связь — она помогает нам становиться лучше.
Л
Лилия
14 июл 2025
Всё очень понравилось! И эта экскурсия и другая на вулкан Иджен. Бали невероятно красив!