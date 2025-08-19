Наша программа — не про рассказы, а про действия. Вы будете плавать рядом с мантами, взбираться по тропам к захватывающим видам, спускаться к пляжам мечты. Это идеальное путешествие для тех, кто хочет увидеть главное на острове за один день.

Описание водной прогулки

Морская переправа на скоростном катере от берегов Бали к острову Нуса Пенида.

Снорклинг с мантами — уникальная возможность поплавать рядом с грациозными морскими гигантами с размахом крыльев до 4 метров. Инструктор предоставит всю необходимую экипировку и организует подводную съёмку.

Посещение знаменитых локаций острова (на авто):

— Kelingking Beach — пляж с крутыми белоснежными скалами и впечатляющими панорамами

— Angel Billabong — естественный бассейн, обрамлённый скалами и нависающий над океаном

— Broken Beach — одно из самых потрясающих мест на острове, несмотря на то что купаться здесь нельзя. Вода вытекает туда и обратно через естественную арку в камне

Примерный тайминг

5:00–5:30 — индивидуальный трансфер из отеля на Бали

7:00 — отправление на скоростном катере с Санура на Нуса Пениду

7:40 — прибытие на Нуса Пениду

8:00 — завтрак (не включён в стоимость)

9:00 — снорклинг с мантами

13:00 — пляж Kelingking Beach

15:00 — пляж Angel Billabong

16:30 — пляж Broken Beach

17:30 — дорога в порт

18:30 — развоз участников по отелям

