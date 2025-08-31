Описание экскурсииВстретить рассвет на вулкане Батур Прокатиться на открытом джипе и по дороге сделаем несколько остановок на чёрном лавовом поле, у вулканических скал и в пустыне лававой, и отдохнуть в горячих источниках. Мы заедем за вами в отель на минивэне, привезём к подножию вулкана и пересядем на открытые джипы. С ветерком доедем до максимально возможной точки — встретим на ней рассвет, полюбуемся видами на озеро и соседний вулкан. А потом промчимся по вулканическому песку и искупаемся в горячем источнике.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт туда и обратно с опытным водителем
- Лёгкий завтрак
- Англоговорящий водитель на джипе
Что не входит в цену
- Билеты на термальный источник - 10$ за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы встретим вас на вилле или в отеле, где вы остановитесь
Завершение: На вилле или в отеле, где вы остановитесь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
НАДЕЖДА
31 авг 2025
Понравилось все.
К
Ксения
17 авг 2025
Провели чудесный день и встретили впечатляющий восход на Батуре.. Невероятно много эмоций за день, спасибо!
Н
Никита
10 авг 2025
Спасибо команде Буди за отличную экскурсию! Идеально все спланировали и организовали! Эмоции - потрясающие! Обязательно вернусь к вам еще раз!
Д
Дмитрий
16 июн 2025
Отдыхал вместе с женой, воспользовались услугами русскоговорящего гида. Все очень понравилось, побывали вместе не на одной экскурсии.
А
Алена
12 июн 2025
Спасибо за шикарную поездку, воспоминания на всю жизнь!
М
Марина
3 мая 2025
Невероятный день: посмотрели рассвет на вулкане, искупались в горячих источниках и проехались по вулканическому песку. Эмоции потрясающие!!
В
Влад
13 июл 2024
Буди организовал восхождение на вулкан Батур на рассвете. Невероятные виды. . Буди свободно говорит по-русски, отличный и дружелюбный человек! Большое спасибо тебе и команде!
А
Анна
17 июн 2024
Большое спасибо Буди за экскурсию! Очень понравилось, что мы были на локациях столько времени, сколько нам хотелось. Буди помог нам сделать отличные фото, лучше, чем у профессиональных фотографов.
Р
Регина
15 мая 2024
Рекомендую, гид - очень крутой! Отзывчивый, заинтересованный, все показал и рассказал! Встретили шикарный рассвет! Советую!!
V
Vlad
14 июл 2022
Буди организовал нам трансфер и восхождение на Батур на рассвете. Нам очень понравилось. Свободно говорит на русском языке. Отличный человек! Спасибо большое тебе и команде!
K
Kseniya
17 мая 2022
Нам очень понравилось,просто написали,высказали свои пожелания и они были исполнены,чудесно провели день,незабываемый восход на Батуре)а потом грелись в источниках,также посетили деревню мёртвых и бонусом побывали на плантации кофе Лювак с дегустацией)эмоций за день много,спасибо большое🙏🏼🙏🏼🙏🏼
