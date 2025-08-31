Мои заказы

Встречать рассвет на Вулкан Батур на джипах

5
11 отзывов
Встречать рассвет на Вулкан Батур на джипах
Встречать рассвет на Вулкан Батур на джипах
Встречать рассвет на Вулкан Батур на джипах

Описание экскурсии

Встретить рассвет на вулкане Батур Прокатиться на открытом джипе и по дороге сделаем несколько остановок на чёрном лавовом поле, у вулканических скал и в пустыне лававой, и отдохнуть в горячих источниках. Мы заедем за вами в отель на минивэне, привезём к подножию вулкана и пересядем на открытые джипы. С ветерком доедем до максимально возможной точки — встретим на ней рассвет, полюбуемся видами на озеро и соседний вулкан. А потом промчимся по вулканическому песку и искупаемся в горячем источнике.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт туда и обратно с опытным водителем
  • Лёгкий завтрак
  • Англоговорящий водитель на джипе
Что не входит в цену
  • Билеты на термальный источник - 10$ за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы встретим вас на вилле или в отеле, где вы остановитесь
Завершение: На вилле или в отеле, где вы остановитесь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Н
НАДЕЖДА
31 авг 2025
Понравилось все.
К
Ксения
17 авг 2025
Провели чудесный день и встретили впечатляющий восход на Батуре.. Невероятно много эмоций за день, спасибо!
Н
Никита
10 авг 2025
Спасибо команде Буди за отличную экскурсию! Идеально все спланировали и организовали! Эмоции - потрясающие! Обязательно вернусь к вам еще раз!
Д
Дмитрий
16 июн 2025
Отдыхал вместе с женой, воспользовались услугами русскоговорящего гида. Все очень понравилось, побывали вместе не на одной экскурсии.
А
Алена
12 июн 2025
Спасибо за шикарную поездку, воспоминания на всю жизнь!
М
Марина
3 мая 2025
Невероятный день: посмотрели рассвет на вулкане, искупались в горячих источниках и проехались по вулканическому песку. Эмоции потрясающие!!
В
Влад
13 июл 2024
Буди организовал восхождение на вулкан Батур на рассвете. Невероятные виды. . Буди свободно говорит по-русски, отличный и дружелюбный человек! Большое спасибо тебе и команде!
А
Анна
17 июн 2024
Большое спасибо Буди за экскурсию! Очень понравилось, что мы были на локациях столько времени, сколько нам хотелось. Буди помог нам сделать отличные фото, лучше, чем у профессиональных фотографов.
Р
Регина
15 мая 2024
Рекомендую, гид - очень крутой! Отзывчивый, заинтересованный, все показал и рассказал! Встретили шикарный рассвет! Советую!!
V
Vlad
14 июл 2022
Буди организовал нам трансфер и восхождение на Батур на рассвете. Нам очень понравилось. Свободно говорит на русском языке. Отличный человек! Спасибо большое тебе и команде!
K
Kseniya
17 мая 2022
Нам очень понравилось,просто написали,высказали свои пожелания и они были исполнены,чудесно провели день,незабываемый восход на Батуре)а потом грелись в источниках,также посетили деревню мёртвых и бонусом побывали на плантации кофе Лювак с дегустацией)эмоций за день много,спасибо большое🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Входит в следующие категории Бали

Похожие экскурсии из Бали

Покорить вулкан Батур на джипе
На машине
Джиппинг
8 часов
171 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Покорить вулкан Батур на джипе
Встретить рассвет у кратера вулкана, окунуться в горячие источники
Начало: У вашего отеля
14 ноя в 03:00
15 ноя в 03:00
$155 за всё до 4 чел.
Джип-путешествие на вулкан Батур
На машине
Джиппинг
8 часов
-
10%
89 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Джип-путешествие на вулкан Батур
Прокатиться на открытом джипе, встретить рассвет на вулкане и отдохнуть в горячих источниках
Начало: В лобби отеля
15 ноя в 03:30
16 ноя в 03:30
$180$200 за всё до 2 чел.
Встречаем рассвет на Батуре! Экскурсия на классическом джипе
На машине
Джиппинг
10 часов
21 отзыв
Индивидуальная
Встречаем рассвет на Батуре! Экскурсия на классическом джипе
Поймать первые лучи солнца, увидеть лавовое поле и отдохнуть в вулканических термах (all inclusive)
Начало: У вашего отеля
15 ноя в 03:00
16 ноя в 03:00
от $220 за человека
У нас ещё много экскурсий на Бали. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Бали