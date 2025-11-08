K Knfetasve читать дальше продолжать или нет. Так как подъемы достаточно крутые и без подготовки сложновато, были моменты сомнений в свих силах. Но мы смогли себя перебороть и не только дошли до подножья, но и спустились в кратер. За, что были вознаграждены космическими видами, это не передаваемо, нужно увидеть собственными глазами. Наш гид помог сделать нам офигительные фотографии. После спуска нас покормили шикарным завтраком в ресторане на берегу океана. В целом экскурсия организована хорошо, все по плану без задержек. Всегда на связи и с вниманием к деталям. Спасибо большое, всей команде. Не смотря на сложность экскурсии, мы рекомендуем!!! Нас забрали из отеля в 19, примерно к 2м часам ночи мы приехали к тропе ведущей к вулкану. Путь до подножья занял примерно 2 часа, на протяжении которого, были сомнения

И Игорь читать дальше Синей лавы не увидели, она просто не каждый день бывает вот и все. Спустились к озеру, получились отличные фото. Можно было сказать организатору, что завтрак будет в отеле где прекрасный бассейн, мы бы взяли купальные пренадлежности Все было организовано на высоком уровне. Водитель вел нас к кратеру безупречно, переправились с ним на пароме и подъехали к подножию. Далее нас встретил гид и сопроводил ночью до кратера.

А Александр

А Анна Экскурсия не состоялась. Организатор переносил ее несколько раз из-за погодных условий. В итоге мы не попали туда, потому что уже не успевали. Написала заявление на возврат средств, мне пока никто не ответил!

Е Екатерина Подъём прошёл замечательно, благодарю за отличную организацию всей поездки!

Е Екатерина Тур очень понравился, всё было хорошо организовано. Единственное – дорога оказалась немного утомительной.

А Алла Поездка прошла отлично, в группе собралась классная компания из четырёх девушек. Подъём оказался сложным, но красота вулкана и возможность увидеть синие огни всё полностью компенсировали.

Д Дарья читать дальше мы и он изъяснялись на ломанном английском, но прекрасно понимали друг друга. Максимально быстро доставлял нас между точками. Буди очень классный и позитивный парень. Основная масса эмоций от восхождения и спуска полученна благодаря нему!! На ходу ел лапшу быстрого приготовления и курил сигареты. При этом поднимался сам и помогал нам (тащил на себе). В конце успел собрать клип нашего восхождения. Ещё раз спасибо ему.

Организаторам спасибо за прекрасно организованный и вкусный завтрак с видом на остров Бали (ожидали гораздо меньшего).

Единственно замечу, что про оплату в рупиях за экскурсию было бы хорошо предупредить заранее (брали доллары). Но наш водитель быстро нашёл отличный официальный обменник (что сгладило данную шероховатость). Были на экскурсии 12.07. Получили массу впечатлений, положительных эмоций и классных видео и фото. Отдельное спасибо нашему водителю - Хумаму и непосредственно гиду - Буди. Хумам крайне положительный человек. И

Л Лолита Тур подарил массу впечатлений и ярких эмоций, всё очень понравилось.

А Анастасия Ходили на Иджен вместе с гидом Yanto. Из-за пробок прибыли поздновато, поэтому на синие огни не попали, но к рассвету поднялись. Экскурсия прошла замечательно: гид помогал с фото и поддерживал во время подъёма.

П Павел Путешествие очень понравилось, впервые удалось подняться на вулкан и впечатления просто невероятные. Советую брать очки, которые хорошо защищают от сернистого газа у синих огней.

Д Дея Здравствуйте, спасибо большое, нам очень понравилось, было очень тяжело подниматься, но увидев эту красоту, ни о чем не пожалели. Также хочу отметить бич-клаб, не ожидала что такое красивое место будет на завтраке.

В Виктория Спасибо организаторам за чёткую экскурсию. Всё было по расписанию, без задержек. Подъём трудный, нужна хорошая обувь с нескользящей подошвой. Но виды стоят всех усилий! А после нас ждал отличный завтрак.

Т Татьяна Природа завораживает, особенно голубое озеро, ради которого точно стоит совершить подъём. Нужно учитывать, что дорога нелёгкая, а ещё возможны пробки у голубого огня.