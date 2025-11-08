Мои заказы

Вулкан Иджен: восхождение к бирюзовому озеру в мини-группе

Однодневная экскурсия на действующий вулкан Иджен.

Поднимемся на вершину, увидим редчайшую синюю лаву, серные клубы дыма и кислотное бирюзовое озеро! Спустимся в кратер и будем любоваться рассветом.
5
24 отзыва
Описание экскурсии

Что вас ждёт? Экскурсия на вулкан Иджен — это встреча с одним из самых редких природных феноменов в мире: синей лавой, которую можно увидеть лишь в нескольких местах на планете. Ранним утром мы отправимся к кратеру, где горит синий огонь, клубится серный дым и сверкает бирюзовое озеро. Завораживающее, мощное и незабываемое приключение. Эта поездка для тех, кто хочет прикоснуться к нетронутой природе. Вы испытаете свои силы и подниметесь на вершину вулкана Иджен, увидите гигантский кратер с бирюзовым кислотным озером. А самое главное — мы увидим синюю лаву, редчайшие голубые огни. Насладитесь неземными пейзажами в рассветных лучах и оцените, как серный пар поднимается из недр земли. Важная информация: С собой:• удобная обувь (кроссовки / трекинговые ботинки);
  • теплая одежда (легкая куртка / толстовка / штаны);
  • сменная футболка;
  • шапка / капюшон;
  • плед (по желанию);
  • лёгкий перекус на время восхождения;
  • питьевая вода;
  • подушку для шеи в машину;
  • повербанк (портативное зарядное для телефона).
  • Подъём запрещен людям с астмой, заболеванием дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы и детям младше 6-ти лет.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Ява
  • Балийский пролив
  • Кратер вулкана
  • Кислотное озеро
Что включено
  • Индивидуальный трансфер
  • Переправа Бали-Ява
  • Входной билет на вулкан
  • Оформление мед. справки
  • Услуги гида
  • Фонарики, маски, респираторы
  • Завтрак
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваше местонахождение, индивидуальный трансфер
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Подъём запрещен людям с астмой, заболеванием дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы и детям младше 6-ти лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Knfetasve
8 ноя 2025
Нас забрали из отеля в 19, примерно к 2м часам ночи мы приехали к тропе ведущей к вулкану. Путь до подножья занял примерно 2 часа, на протяжении которого, были сомнения
читать дальше

продолжать или нет. Так как подъемы достаточно крутые и без подготовки сложновато, были моменты сомнений в свих силах. Но мы смогли себя перебороть и не только дошли до подножья, но и спустились в кратер. За, что были вознаграждены космическими видами, это не передаваемо, нужно увидеть собственными глазами. Наш гид помог сделать нам офигительные фотографии. После спуска нас покормили шикарным завтраком в ресторане на берегу океана. В целом экскурсия организована хорошо, все по плану без задержек. Всегда на связи и с вниманием к деталям. Спасибо большое, всей команде. Не смотря на сложность экскурсии, мы рекомендуем!!!

И
Игорь
26 окт 2025
Все было организовано на высоком уровне. Водитель вел нас к кратеру безупречно, переправились с ним на пароме и подъехали к подножию. Далее нас встретил гид и сопроводил ночью до кратера.
читать дальше

Синей лавы не увидели, она просто не каждый день бывает вот и все. Спустились к озеру, получились отличные фото. Можно было сказать организатору, что завтрак будет в отеле где прекрасный бассейн, мы бы взяли купальные пренадлежности

Е
Екатерина
7 авг 2025
Подъём прошёл замечательно, благодарю за отличную организацию всей поездки!
Е
Екатерина
5 авг 2025
Тур очень понравился, всё было хорошо организовано. Единственное – дорога оказалась немного утомительной.
А
Алла
29 июл 2025
Поездка прошла отлично, в группе собралась классная компания из четырёх девушек. Подъём оказался сложным, но красота вулкана и возможность увидеть синие огни всё полностью компенсировали.
Д
Дарья
20 июл 2025
Были на экскурсии 12.07. Получили массу впечатлений, положительных эмоций и классных видео и фото. Отдельное спасибо нашему водителю - Хумаму и непосредственно гиду - Буди. Хумам крайне положительный человек. И
читать дальше

мы и он изъяснялись на ломанном английском, но прекрасно понимали друг друга. Максимально быстро доставлял нас между точками. Буди очень классный и позитивный парень. Основная масса эмоций от восхождения и спуска полученна благодаря нему!! На ходу ел лапшу быстрого приготовления и курил сигареты. При этом поднимался сам и помогал нам (тащил на себе). В конце успел собрать клип нашего восхождения. Ещё раз спасибо ему.
Организаторам спасибо за прекрасно организованный и вкусный завтрак с видом на остров Бали (ожидали гораздо меньшего).
Единственно замечу, что про оплату в рупиях за экскурсию было бы хорошо предупредить заранее (брали доллары). Но наш водитель быстро нашёл отличный официальный обменник (что сгладило данную шероховатость).

Л
Лолита
11 июл 2025
Тур подарил массу впечатлений и ярких эмоций, всё очень понравилось.
А
Анастасия
28 июн 2025
Ходили на Иджен вместе с гидом Yanto. Из-за пробок прибыли поздновато, поэтому на синие огни не попали, но к рассвету поднялись. Экскурсия прошла замечательно: гид помогал с фото и поддерживал во время подъёма.
П
Павел
8 июн 2025
Путешествие очень понравилось, впервые удалось подняться на вулкан и впечатления просто невероятные. Советую брать очки, которые хорошо защищают от сернистого газа у синих огней.
K
Karina
5 июн 2025
Подъем был тяжелый, но оно точно того стоило, я даже не рискну передать словами, что чувствуешь на вершине, гид Станислав великолепен, очень душевно поговорили о многих тонкостях на Бали и рассказывал много интересных фактов, про местный вулкан и другие острова Индонезии
Д
Дея
25 апр 2025
Здравствуйте, спасибо большое, нам очень понравилось, было очень тяжело подниматься, но увидев эту красоту, ни о чем не пожалели. Также хочу отметить бич-клаб, не ожидала что такое красивое место будет на завтраке.
В
Виктория
23 апр 2025
Спасибо организаторам за чёткую экскурсию. Всё было по расписанию, без задержек. Подъём трудный, нужна хорошая обувь с нескользящей подошвой. Но виды стоят всех усилий! А после нас ждал отличный завтрак.
Т
Татьяна
22 апр 2025
Природа завораживает, особенно голубое озеро, ради которого точно стоит совершить подъём. Нужно учитывать, что дорога нелёгкая, а ещё возможны пробки у голубого огня.
Е
Елизавета
18 апр 2025
Хочу сказать огромное спасибо за такой тур! То что мы увидели на вулкане пока что самое невероятное и завораживающее, что я в жизни видела!! Всех денег и сил того однозначно стоит, спасибо за возможность соприкоснуться.
А
Анастасия
6 апр 2025
Поездка оставила отличные впечатления: удалось увидеть и озеро, и голубой огонь. Гид был очень внимательным и помогал с фотографиями.

Входит в следующие категории Бали

