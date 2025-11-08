Однодневная экскурсия на действующий вулкан Иджен.
Поднимемся на вершину, увидим редчайшую синюю лаву, серные клубы дыма и кислотное бирюзовое озеро! Спустимся в кратер и будем любоваться рассветом.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Экскурсия на вулкан Иджен — это встреча с одним из самых редких природных феноменов в мире: синей лавой, которую можно увидеть лишь в нескольких местах на планете. Ранним утром мы отправимся к кратеру, где горит синий огонь, клубится серный дым и сверкает бирюзовое озеро. Завораживающее, мощное и незабываемое приключение. Эта поездка для тех, кто хочет прикоснуться к нетронутой природе. Вы испытаете свои силы и подниметесь на вершину вулкана Иджен, увидите гигантский кратер с бирюзовым кислотным озером. А самое главное — мы увидим синюю лаву, редчайшие голубые огни. Насладитесь неземными пейзажами в рассветных лучах и оцените, как серный пар поднимается из недр земли. Важная информация: С собой:• удобная обувь (кроссовки / трекинговые ботинки);
- теплая одежда (легкая куртка / толстовка / штаны);
- сменная футболка;
- шапка / капюшон;
- плед (по желанию);
- лёгкий перекус на время восхождения;
- питьевая вода;
- подушку для шеи в машину;
- повербанк (портативное зарядное для телефона).
- Подъём запрещен людям с астмой, заболеванием дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы и детям младше 6-ти лет.
Понедельник, четверг и суббота с 18:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Ява
- Балийский пролив
- Кратер вулкана
- Кислотное озеро
Что включено
- Индивидуальный трансфер
- Переправа Бали-Ява
- Входной билет на вулкан
- Оформление мед. справки
- Услуги гида
- Фонарики, маски, респираторы
- Завтрак
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваше местонахождение, индивидуальный трансфер
Когда и сколько длится?
Понедельник, четверг и суббота с 18:00.
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Knfetasve
8 ноя 2025
Нас забрали из отеля в 19, примерно к 2м часам ночи мы приехали к тропе ведущей к вулкану. Путь до подножья занял примерно 2 часа, на протяжении которого, были сомнения
И
Игорь
26 окт 2025
Все было организовано на высоком уровне. Водитель вел нас к кратеру безупречно, переправились с ним на пароме и подъехали к подножию. Далее нас встретил гид и сопроводил ночью до кратера.
Е
Екатерина
7 авг 2025
Подъём прошёл замечательно, благодарю за отличную организацию всей поездки!
Е
Екатерина
5 авг 2025
Тур очень понравился, всё было хорошо организовано. Единственное – дорога оказалась немного утомительной.
А
Алла
29 июл 2025
Поездка прошла отлично, в группе собралась классная компания из четырёх девушек. Подъём оказался сложным, но красота вулкана и возможность увидеть синие огни всё полностью компенсировали.
Д
Дарья
20 июл 2025
Были на экскурсии 12.07. Получили массу впечатлений, положительных эмоций и классных видео и фото. Отдельное спасибо нашему водителю - Хумаму и непосредственно гиду - Буди. Хумам крайне положительный человек. И
Л
Лолита
11 июл 2025
Тур подарил массу впечатлений и ярких эмоций, всё очень понравилось.
А
Анастасия
28 июн 2025
Ходили на Иджен вместе с гидом Yanto. Из-за пробок прибыли поздновато, поэтому на синие огни не попали, но к рассвету поднялись. Экскурсия прошла замечательно: гид помогал с фото и поддерживал во время подъёма.
П
Павел
8 июн 2025
Путешествие очень понравилось, впервые удалось подняться на вулкан и впечатления просто невероятные. Советую брать очки, которые хорошо защищают от сернистого газа у синих огней.
K
Karina
5 июн 2025
Подъем был тяжелый, но оно точно того стоило, я даже не рискну передать словами, что чувствуешь на вершине, гид Станислав великолепен, очень душевно поговорили о многих тонкостях на Бали и рассказывал много интересных фактов, про местный вулкан и другие острова Индонезии
Д
Дея
25 апр 2025
Здравствуйте, спасибо большое, нам очень понравилось, было очень тяжело подниматься, но увидев эту красоту, ни о чем не пожалели. Также хочу отметить бич-клаб, не ожидала что такое красивое место будет на завтраке.
В
Виктория
23 апр 2025
Спасибо организаторам за чёткую экскурсию. Всё было по расписанию, без задержек. Подъём трудный, нужна хорошая обувь с нескользящей подошвой. Но виды стоят всех усилий! А после нас ждал отличный завтрак.
Т
Татьяна
22 апр 2025
Природа завораживает, особенно голубое озеро, ради которого точно стоит совершить подъём. Нужно учитывать, что дорога нелёгкая, а ещё возможны пробки у голубого огня.
Е
Елизавета
18 апр 2025
Хочу сказать огромное спасибо за такой тур! То что мы увидели на вулкане пока что самое невероятное и завораживающее, что я в жизни видела!! Всех денег и сил того однозначно стоит, спасибо за возможность соприкоснуться.
А
Анастасия
6 апр 2025
Поездка оставила отличные впечатления: удалось увидеть и озеро, и голубой огонь. Гид был очень внимательным и помогал с фотографиями.
