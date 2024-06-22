Приготовьтесь к одному из самых ярких приключений, которые только возможны в Индонезии! Вы переместитесь с Бали на остров Ява, где отправитесь в несложный треккинг.
Ночью в самом эффектном виде перед вами предстанет вулкан, выбрасывающий в небо клубы серного дыма, и бирюзовое озеро в его кратере. А утренняя заря на Иджене запомнится надолго.
Ночью в самом эффектном виде перед вами предстанет вулкан, выбрасывающий в небо клубы серного дыма, и бирюзовое озеро в его кратере. А утренняя заря на Иджене запомнится надолго.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание билета
Что вас ожидает
Экскурсия проходит в сопровождении опытного русскоговорящего гида. Он проведёт инструктаж и проследит за вашей безопасностью на протяжении всего путешествия.
Итак, вам предстоит ночное восхождение на вулкан на высоту 2800 метров над уровнем моря и спуск в его кратер, где находится серное ярко-бирюзовое озеро Кава Иджен. Вы узнаете о добыче серы на его берегах. И увидите природный феномен — синие огни, которые появляются из-за взаимодействия кислорода с серой. Ярче всего они светятся именно ночью. А утром встретите рассвет на вершине Иджена и сделаете невероятные фотографии.
Тайминг
- Выезжаем из точки сбора в Куте в 17:30 и в 19:00 из Убуда
- Дорога до порта займёт около 4 часов
- Далее переправа на пароме около 40 минут на остров Ява и ещё 1 час до подножия вулкана Иджен
- Восхождение на вершину вулкана начнётся в 2:00 и займёт ~ 2,5 часов
- Спуск в кратер займёт около 20 минут
- Спускаемся обратно примерно к 9:00 и отправляемся на завтрак
- Возвращение на Бали около 16:00–17:00
Организационные детали
- Экскурсия подходит для людей с обычной физической подготовкой, никаких специальных навыков для восхождения не требуется
- Поездка проходит на автомобилях Toyota Avanza, Suzuki APV, Toyota Hiace. Есть детские сидения
- В стоимость включён:
— трансфер из точки сбора в Убуде и Куте
— сопровождение русскоговорящего гида из нашей команды
— питьевая вода в машине
— все билеты и экосборы
— фонарик и маска для каждого участника
- Дополнительные расходы: питание — его нужно взять с собой
в субботу в 08:00
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На парковке McDonald’s Sunset Star или Pepito Market Tebongkang
Когда и как рано покупать?
Когда: в субботу в 08:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома — Организатор на Бали
Провёл экскурсии для 93 туристов
Наша компания находится на Бали и организует экскурсии по Индонезии с 2017 года. Экскурсию для вас будет проводить местный житель, который является лицензированным гидом и хорошо владеет русским или английским языком.Задать вопрос
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