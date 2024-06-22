Приготовьтесь к одному из самых ярких приключений, которые только возможны в Индонезии! Вы переместитесь с Бали на остров Ява, где отправитесь в несложный треккинг. Ночью в самом эффектном виде перед вами предстанет вулкан, выбрасывающий в небо клубы серного дыма, и бирюзовое озеро в его кратере. А утренняя заря на Иджене запомнится надолго.

Описание билета

Что вас ожидает

Экскурсия проходит в сопровождении опытного русскоговорящего гида. Он проведёт инструктаж и проследит за вашей безопасностью на протяжении всего путешествия.

Итак, вам предстоит ночное восхождение на вулкан на высоту 2800 метров над уровнем моря и спуск в его кратер, где находится серное ярко-бирюзовое озеро Кава Иджен. Вы узнаете о добыче серы на его берегах. И увидите природный феномен — синие огни, которые появляются из-за взаимодействия кислорода с серой. Ярче всего они светятся именно ночью. А утром встретите рассвет на вершине Иджена и сделаете невероятные фотографии.

Тайминг

Выезжаем из точки сбора в Куте в 17:30 и в 19:00 из Убуда

Дорога до порта займёт около 4 часов

Далее переправа на пароме около 40 минут на остров Ява и ещё 1 час до подножия вулкана Иджен

Восхождение на вершину вулкана начнётся в 2:00 и займёт ~ 2,5 часов

Спуск в кратер займёт около 20 минут

Спускаемся обратно примерно к 9:00 и отправляемся на завтрак

Возвращение на Бали около 16:00–17:00

Организационные детали