Описание экскурсии

Путешествие по волшебным местам острова

В южной части острова вас ожидает незабываемое приключение в волшебном лесу. Здесь вы сможете посетить скрытый бассейн с пресной водой, насладиться мелодичным звучанием кристального водопада и открыть для себя потрясающие пейзажи, красоту которых сложно передать словами. Вы готовы к этому восхитительному путешествию?

Temeling Forest - волшебный лес

Лес Temeling бережно охраняет природные сокровища. Пройдя через густые заросли и арку пещеры, вы окажетесь у священного бассейна Temeling с его бирюзовой водой и живописным укромным пляжем, откуда открывается вид на бескрайний океан. Искупаться в чистой воде и отдохнуть на теплом песке – это не просто удовольствие для тела, но и радость для души.

Peguyangan Waterfall - величественный водопад

Не сомневайтесь, изюминкой этого тура станет природный водопад Guyangan. Он расположен в глибинке острова и без преувеличения является одним из самых красивых мест на Нуса Пенида. Ваше путешествие начнется с посещения этой удивительной достопримечательности.

Дорога к водопаду может показаться непростой: вам предстоит преодолеть 700 ступеней вдоль крутого склона. Это настоящее испытание для смелых, но оно подарит вам воспоминания на всю жизнь. Небольшой, но мощный водопад падает на скалы, а вид на бирюзовые воды океана и природный бассейн с родниковой водой создают неповторимую атмосферу.

Banah Cliff Point - точка умиротворения

Завершим наше приключение на вершине утеса Banah. Это уединенное место, о котором мало кто знает, позволит вам насладиться моментами тишины, вдыхая свежий океанский бриз и слушая музыку природы. Здесь, вдали от суеты, можно увидеть камень, напоминающий полумесяц, и ощутить полное умиротворение.

И в конце дня, после прекрасного путешествия, мы доставим вас обратно в ваш отель на Бали. Не забудьте делиться фотографиями с друзьями и оставлять свои отзывы!