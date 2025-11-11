Мои заказы

Южная часть Нуса Пениды

Южная часть Нуса Пениды
Южная часть Нуса Пениды
Южная часть Нуса Пениды
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00

Описание экскурсии

Путешествие по волшебным местам острова

В южной части острова вас ожидает незабываемое приключение в волшебном лесу. Здесь вы сможете посетить скрытый бассейн с пресной водой, насладиться мелодичным звучанием кристального водопада и открыть для себя потрясающие пейзажи, красоту которых сложно передать словами. Вы готовы к этому восхитительному путешествию?

Temeling Forest - волшебный лес

Лес Temeling бережно охраняет природные сокровища. Пройдя через густые заросли и арку пещеры, вы окажетесь у священного бассейна Temeling с его бирюзовой водой и живописным укромным пляжем, откуда открывается вид на бескрайний океан. Искупаться в чистой воде и отдохнуть на теплом песке – это не просто удовольствие для тела, но и радость для души.

Peguyangan Waterfall - величественный водопад

Не сомневайтесь, изюминкой этого тура станет природный водопад Guyangan. Он расположен в глибинке острова и без преувеличения является одним из самых красивых мест на Нуса Пенида. Ваше путешествие начнется с посещения этой удивительной достопримечательности.

Дорога к водопаду может показаться непростой: вам предстоит преодолеть 700 ступеней вдоль крутого склона. Это настоящее испытание для смелых, но оно подарит вам воспоминания на всю жизнь. Небольшой, но мощный водопад падает на скалы, а вид на бирюзовые воды океана и природный бассейн с родниковой водой создают неповторимую атмосферу.

Banah Cliff Point - точка умиротворения

Завершим наше приключение на вершине утеса Banah. Это уединенное место, о котором мало кто знает, позволит вам насладиться моментами тишины, вдыхая свежий океанский бриз и слушая музыку природы. Здесь, вдали от суеты, можно увидеть камень, напоминающий полумесяц, и ощутить полное умиротворение.

И в конце дня, после прекрасного путешествия, мы доставим вас обратно в ваш отель на Бали. Не забудьте делиться фотографиями с друзьями и оставлять свои отзывы!

Мы организуем туры ежедневно, лучше начать тур с 7 до 9 утра.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Peguyangan Waterfall
  • Saren Cliff Point
  • Banah Cliff Point
Что включено
  • Трансфер из вашего отеля на Бали, на приватной машине до порта Санура и обратно. Билеты на скоростную лодку с Бали до самого острова Нуса Пениды. /n
  • Тур по острову Нуса Пенида на приватной машине
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Русский гид как сопровождающий оплачивается отдельно. Он выступает в качестве организатора, а не рассказчика.
Место начала и завершения?
Https://maps. app. goo. gl/BA7jk8HiJBQnvMeRA
Когда и сколько длится?
Когда: Мы организуем туры ежедневно, лучше начать тур с 7 до 9 утра.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Бали

Похожие экскурсии из Бали

Морской трансфер до острова Нуса Пенида
1 час
3 отзыва
Групповая
Морской трансфер до острова Нуса Пенида
Удобный, быстрый и выгодный способ добраться с Бали до живописного острова
Начало: В порту Санур
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
11 ноя в 07:00
12 ноя в 07:00
$26 за человека
Самые красивые уголки острова Нуса Пенида
На машине
12 часов
53 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Самые красивые уголки острова Нуса Пенида
Насладиться видами живописных пляжей, спрятанных среди скал, и лазурной водой
11 ноя в 05:00
12 ноя в 05:00
от $230 за человека
Западная Нуса Пенида
На машине
6 часов
21 отзыв
Водная прогулка
Западная Нуса Пенида
Провести день в бухте Кристал-Бей, изумрудном бассейне Билабонг и других локациях острова
Начало: С острова Нуса Пенида
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
$132 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий на Бали. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Бали