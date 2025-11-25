Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше вулкан Агунг.



Далее посетим королевский водный дворец Тирта Гангга и Таман Уджунг — архитектурный шедевр, гармонично вписанный в морские пейзажи.



Завершим путешествие на пляжах с контрастными ландшафтами: от нетронутого Вирджин с белым песком до уникальных чёрных пляжей вулканического происхождения. Приглашаю вас на экскурсию по Восточному Бали, где вы откроете самые живописные и духовные места острова. Мы начнём с храма Лемпуянг Лухур, известного как «Врата рая» с потрясающим видом на

Описание экскурсии Храм Лемпуянг Лухур — один из древнейших и наиболее почитаемых храмов Бали, расположенный на склоне священной горы. Его часто называют «Вратами рая» благодаря захватывающему виду на величественный вулкан Агунг. Тирта Гангга — бывшая королевская резиденция, превращенная в изысканный водный сад. Здесь искусственные пруды, каменные скульптуры и фонтаны создают гармоничный ансамбль, отражающий синтез балийской и европейской архитектуры. Таман Уджунг — ещё один впечатляющий пример королевского наследия Карангасема. Архитектурный комплекс, окруженный водой, демонстрирует уникальное смешение стилей — от традиционных балийских павильонов до европейских колоннад. Пляж Вёрджин — уединённый уголок с кристально чистой водой и белоснежным песком. Его нетронутая красота и спокойная атмосфера делают это место идеальным для плавания и сноркелинга. Чёрные пляжи восточного побережья представляют собой уникальное явление природы. Вулканический песок создаёт поразительный контраст с бирюзовой водой, образуя величественные пейзажи. Этот маршрут позволяет познакомиться с разными гранями восточного Бали — от духовных святынь и архитектурных шедевров до уникальных природных ландшафтов, сохранивших свою аутентичность.

