Приглашаю вас на экскурсию по Восточному Бали, где вы откроете самые живописные и духовные места острова. Мы начнём с храма Лемпуянг Лухур, известного как «Врата рая» с потрясающим видом на
Описание экскурсииХрам Лемпуянг Лухур — один из древнейших и наиболее почитаемых храмов Бали, расположенный на склоне священной горы. Его часто называют «Вратами рая» благодаря захватывающему виду на величественный вулкан Агунг. Тирта Гангга — бывшая королевская резиденция, превращенная в изысканный водный сад. Здесь искусственные пруды, каменные скульптуры и фонтаны создают гармоничный ансамбль, отражающий синтез балийской и европейской архитектуры. Таман Уджунг — ещё один впечатляющий пример королевского наследия Карангасема. Архитектурный комплекс, окруженный водой, демонстрирует уникальное смешение стилей — от традиционных балийских павильонов до европейских колоннад. Пляж Вёрджин — уединённый уголок с кристально чистой водой и белоснежным песком. Его нетронутая красота и спокойная атмосфера делают это место идеальным для плавания и сноркелинга. Чёрные пляжи восточного побережья представляют собой уникальное явление природы. Вулканический песок создаёт поразительный контраст с бирюзовой водой, образуя величественные пейзажи. Этот маршрут позволяет познакомиться с разными гранями восточного Бали — от духовных святынь и архитектурных шедевров до уникальных природных ландшафтов, сохранивших свою аутентичность.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Лемпуянг - знаменитые «Врата в Рай» с видом на вулкан Агунг
- Тирта Гангга - королевский водный парк с ритуальными бассейнами и каменными скульптурами
- Таман Уджунг - изысканный водный дворец
- Пляжи - от нетронутого Вирджин с белым песком до вулканических чёрных пляжей восточного побережья
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
