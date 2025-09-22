Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Cristal Bay

Залив полностью оправдывает свое название — вода здесь действительно кристально чистая и прозрачная. Это одно из лучших мест в Индонезии для подводного плавания. Любителей пляжного отдыха ждут белоснежные пляжи и раскидистые пальмы. На берегу расположены уютные местные ресторанчики, где можно насладиться прохладным кокосом или свежим смузи.

Broken Bay

Известный Broken Bay получил свое название благодаря своему необычному виду: он напоминает разбитый залив и выглядит как гигантский бассейн среди высоких скал. Над водой проходит естественный мост из камня, по которому смелые туристы могут прогуляться. Это место действительно поражает своей природной красотой и уникальностью.

Здесь вас ждут море впечатлений и наилучшие возможности для незабываемых снимков!

Angel's Billabong

Angel’s Billabong — это настоящий природный бассейн с изумрудной водой и кристальной чистотой. Вы не останетесь равнодушными! Здесь есть возможность искупаться (при условии спокойных волн). Не упустите шанс насладиться этим уникальным местом, ведь вода в бассейне довольно комфортной температуры.

Kelingking Cliff View Point

Вы, возможно, видели фотографии этого удивительного места — Kelingking Cliff View Point. Теперь у вас есть возможность увидеть его своими глазами! Это одно из самых популярных мест на Нуса Пениде, настоящая визитная карточка региона.

Захватывающие виды, необыкновенные пейзажи — это лишь малая часть того, что вас ожидает. Здесь стоит побывать хотя бы раз в жизни, и поверьте, вы влюбитесь в это место с первого взгляда!

По завершении экскурсии мы отвезем вас обратно в ваш отель на Бали. Не забудьте делиться фотографиями с друзьями и оставлять свои отзывы!