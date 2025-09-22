Залив полностью оправдывает свое название — вода здесь действительно кристально чистая и прозрачная. Это одно из лучших мест в Индонезии для подводного плавания. Любителей пляжного отдыха ждут белоснежные пляжи и раскидистые пальмы. На берегу расположены уютные местные ресторанчики, где можно насладиться прохладным кокосом или свежим смузи.
Broken Bay
Известный Broken Bay получил свое название благодаря своему необычному виду: он напоминает разбитый залив и выглядит как гигантский бассейн среди высоких скал. Над водой проходит естественный мост из камня, по которому смелые туристы могут прогуляться. Это место действительно поражает своей природной красотой и уникальностью.
Здесь вас ждут море впечатлений и наилучшие возможности для незабываемых снимков!
Angel's Billabong
Angel’s Billabong — это настоящий природный бассейн с изумрудной водой и кристальной чистотой. Вы не останетесь равнодушными! Здесь есть возможность искупаться (при условии спокойных волн). Не упустите шанс насладиться этим уникальным местом, ведь вода в бассейне довольно комфортной температуры.
Kelingking Cliff View Point
Вы, возможно, видели фотографии этого удивительного места — Kelingking Cliff View Point. Теперь у вас есть возможность увидеть его своими глазами! Это одно из самых популярных мест на Нуса Пениде, настоящая визитная карточка региона.
Захватывающие виды, необыкновенные пейзажи — это лишь малая часть того, что вас ожидает. Здесь стоит побывать хотя бы раз в жизни, и поверьте, вы влюбитесь в это место с первого взгляда!
По завершении экскурсии мы отвезем вас обратно в ваш отель на Бали. Не забудьте делиться фотографиями с друзьями и оставлять свои отзывы!
Мы организуем туры ежедневно, лучше начать тур с 7 до 9 утра.
Трансфер из вашего отеля на Бали, на приватной машине до порта Санура и обратно. Билеты на скоростную лодку с Бали до самого острова Нуса Пениды. /n
Тур по острову Нуса Пенида на приватной машине
Входные билеты
Что не входит в цену
Русский гид как сопровождающий оплачивается отдельно. Он выступает в качестве организатора, а не рассказчика.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Когда: Мы организуем туры ежедневно, лучше начать тур с 7 до 9 утра.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
А
Артём
22 сен 2025
Невероятно крутая экскурсия! За несколько часов увидели всё, что планировали. Гид Буди — добрый, отзывчивый и профессиональный. Компания оперативно ответила на запрос и организовала тур в сжатые сроки. Огромная благодарность!
Г
Георгий
21 июл 2025
Водитель приехал вовремя, был вежлив и помог с фотографиями. Утром заказали снорклинг — тоже рекомендую. Нам так понравилось, что забронировали ещё и тур на восточное побережье!
Н
Низа
15 июл 2025
Каждая смотровая площадка здесь как из сна! Пляж Келингкинг с его скалой в виде тираннозавра и бирюзовой водой, Брокен-Бич с природной аркой, кристальные бассейны Энджелс-Биллабонг, Даймонд-Бич с его впечатляющими лестницами, уютный пляж Атух… Обязательно посетите смотровую площадку «Тысяча островов» и знаменитый Домик на дереве с панорамными видами!
И
Иван
30 янв 2025
Рекомендую эту компанию! Забронировали частный тур через г-жу Деви, и всё прошло безупречно. В гавани Санур нас уже ждали с билетами на катер. На острове нас встретил гид Фадли, который показал пляж Келингкинг, Брокен и биллабонг, помог с фотографиями. После экскурсии нас отвели в ресторан Virgin с вкусной едой, душем и полотенцами. В 16:00 завершили программу и вернулись обратно.
О
Ольга
27 ноя 2024
Всё было чётко организовано, водители вежливы. Хотя мант мы не увидели, снорклинг и фотосессия на острове компенсировали это. Удобно, что можно оплатить российской картой. Одного дня хватит, чтобы увидеть главное.
А
Анна
22 сен 2024
Поездка была насыщенной и хорошо организованной. Посетила водопад Гайанган с его захватывающей голубой лестницей, пляж Келингкинг, Брокен-Бич и Энджелс-Биллабонг. Дороги сложные, но водители Ньоман и Фадми помогали с билетами, фотографиями и были прекрасными собеседниками. Для полноты впечатлений рекомендую двухдневный тур.
Н
Наталья
22 сен 2024
Приехали на Нуса-Пениду рано утром и решили исследовать остров. Написали компании в WhatsApp — ответили за 5 минут и организовали тур во второй половине дня! Наш гид Генри был весёлым, рассказывал интересные истории. Однозначно рекомендую!
С
Сергей
31 авг 2024
Нуса-Пенида очень понравилась. Всё было хорошо организовано. Отдельное спасибо гиду Бурхану за терпение — он ждал нас после снорклинга, несмотря на жару. Брат, спасибо!
А
Арина
21 июл 2024
Путешествовали с трёхлетним ребёнком — всё прошло замечательно. Водитель проявил терпение и заботу. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с островом.
К
Карина
5 апр 2024
Экскурсия была познавательной и живописной. Особенно впечатлили природа и флора острова. Водитель помог сделать красивые фотографии. Обязательно порекомендую друзьям!