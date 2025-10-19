А Андрей Очень понравилась экскурсия с экскурсоводом Чипта, хорошо владеющим русским языком и много знающим о жизни жителей о. Бали. Мы посетили несколько интереснейших мест острова: это великолепный храм, красивые рисовые террасы, парк обезьян и летучих лисиц, водопад в каньоне, побывали на дегустации местных сортов чая и кофе и увидели, как растут некоторые фрукты, приправы, какао и кофе.

Л Лычаков Экскурсия потрясающая! За 8 часов нам показали самые красивые места на острове Бали. Особенно хочется отметить гида Буди. Хорошее знание русского языка, интересные сведения. Остановки в магазинах по нашей просьбе. Цена экскурсии самая дешёвая из предложенных на сайте, но качество экскурсии от этого не пострадало. Рекомендуем всем русскоговорящим туристам на Бали воспользоваться услугами гида Буди.

А Андрей Очень понравилась представленная обзорная экскурсия, мы в полном восторге! Очень вежливый и приятный гид с глубокими знаниями культуры своей страны. Очень хорошо говорит по-русски, проблем в общении не было. Дополнительно предложил заехать в парк рептилий - незабываемые впечатления!!! Большое спасибо за чудесный день!!!

Я Яна

А Алексей Все прошло хорошо. С небольшой частью острова познакомились😄 Спасибо гиду Читте, он был персональный водитель,фотограф,проводник. Не плохо знает русский язык. Экскурсию рекомендую.

Т Татьяна Доброго времени суток. Агуст встретил нас в 8.00 около нашего отеля. Всю дорогу рассказывал нам об острове, с желанием отвечал на наши вопросы. На каждой остановке показывал интересные места, везде нас фотографировал. Экскурсия очень понравилась

О Ольга Экскурсия понравилась, организация на хорошем уровне. Программа очень насыщенная, удалось посмотреть много всего. Плюсы:· Разнообразная программа: и природа, и животные, и еда:

· Интересная дегустация на кофейной плантации: много чая и кофе.

· Лес обезьян и рисовые террасы

Водопад, местный храм

Минусы:

· Немного утомительно из-за плотного графика и длинных переездов с одного объекта на другой

Хорошая экскурсия для первого знакомства с островом.

В Владимир Экскурсия замечательная!!! Буди гид-водитель внимательный и доброжелательный! Говорит хорошо по Русски хотя сам коренной Балиец! Все четко по времени. Все локации очень интересные и познавательные. С удовольствием посетим другие экскурсии с этим гидом. Спасибо огромное за впечатления!!!

Я Ярослав Гид - настоящий профессионал. Отличное знание местности, русского языка, местной истории и культуры.

M Maria Прекрасная экскурсия с посещением интересных и красивых мест. Самое запоминающееся это парк обезьян! Спасибо за организацию!

С Сюзанна Прекрасный гид с хорошим русским языком и интересными историями сделали нашу поездку просто великолепной! Теперь мои два подростка с удовольствием рассказывают своим товарищам историю и культурные особенности жителей острова. Большое спасибо!

А Алла

А Алиса читать дальше и обратно – очень аккуратный и спокойный водитель с прекрасным знанием русского языка. Приятно, что длительные переезды сопровождались рассказами о балийской культуре, повседневной жизни острова. Несмотря на наши задержки на аттракционах, тискание милейших луваков, дегустацию + выбор кофе/сувениров, купание под водопадом и, конечно же, непредсказуемый трафик, мы успели посетить все запланированные точки. Экскурсия заняла весь день, но это то, что точно останется в памяти на всю жизнь о поездке на Бали. Спасибо организаторам! Наша семья в полном восторге от экскурсии и нашего гида Аугуса (возможно неправильно написала имя - приношу извинения). Программа была очень насыщенная! Спасибо гиду за безопасную доставку нас от отеля

Л Любовь Замечательная экскурсия. Посмотрели много интересного, красивые фотографии. Гид - молодец! Все рассказал, показал, очень хорошо говорит по-русски. Машина комфортная, ехали спокойно, не укочало. Обедать заезжали в милый ресторанчик с красивым видом. Было очень комфортно, всем рекомендую.