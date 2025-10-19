Окрестности города Убуд в центре Бали – наше путешествие начинается здесь. Каждая точка нашего маршрута будет открывать для вас остров с новой яркой стороны.
Описание экскурсии
- Храм Батуан, построенный больше тысячи лет назад и украшенный традиционным балийским орнаментом. На примере Батуана вы познакомитесь с традиционными деревенскими храмами Бали, построенными по всем религиозным канонам.
- Лес обезьян с фантастически красивой дикой природой. Это большой парк в джунглях, где обитают обезьяны. В лесу расположены древние храмы и старинные деревья.
- Рисовые террасы Тегаллаланг – один из самых знаменитых и специфических пейзажей Бали, который непременно приведёт вас в восторг! Здесь мы полюбуемся зелёными ступенчатыми террасами и посмотрим, как выращивают рис на острове. Также вы сможете покачаться на качелях.
- Кофейные плантации, где выращивают не только лучший кофе в мире, но и приправы, ваниль, какао. А ещё здесь производят самый дорогой и специфический сорт кофе в мире – «копи лювак», в создании которого участвуют зверьки мусанги.
• Последняя точка — один из самых красивых водопадов на острове, сделаем атмосферные фото. Важная информация:Что с собой взять: воду, купальник, полотенце, крем от загара, головной убор, удобную обувь.
Ежедневно с 08:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Батуан
- Лес обезьян
- Рисовые террасы Тегаллаланг
- Кофейные плантации
- Водопад
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер
- Питьевая вода в машине
Что не входит в цену
- Личные расходы (покупки, сувениры и др.)
- Входные билеты - примерно $14/чел.
- Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Что с собой взять: воду
- Купальник
- Полотенце
- Крем от загара
- Головной убор
- Удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
19 окт 2025
Очень понравилась экскурсия с экскурсоводом Чипта, хорошо владеющим русским языком и много знающим о жизни жителей о. Бали. Мы посетили несколько интереснейших мест острова: это великолепный храм, красивые рисовые террасы, парк обезьян и летучих лисиц, водопад в каньоне, побывали на дегустации местных сортов чая и кофе и увидели, как растут некоторые фрукты, приправы, какао и кофе.
Л
Лычаков
14 окт 2025
Экскурсия потрясающая! За 8 часов нам показали самые красивые места на острове Бали. Особенно хочется отметить гида Буди. Хорошее знание русского языка, интересные сведения. Остановки в магазинах по нашей просьбе. Цена экскурсии самая дешёвая из предложенных на сайте, но качество экскурсии от этого не пострадало. Рекомендуем всем русскоговорящим туристам на Бали воспользоваться услугами гида Буди.
А
Андрей
13 окт 2025
Очень понравилась представленная обзорная экскурсия, мы в полном восторге! Очень вежливый и приятный гид с глубокими знаниями культуры своей страны. Очень хорошо говорит по-русски, проблем в общении не было. Дополнительно предложил заехать в парк рептилий - незабываемые впечатления!!! Большое спасибо за чудесный день!!!
Я
Яна
13 окт 2025
А
Алексей
11 окт 2025
Все прошло хорошо. С небольшой частью острова познакомились😄 Спасибо гиду Читте, он был персональный водитель,фотограф,проводник. Не плохо знает русский язык. Экскурсию рекомендую.
Т
Татьяна
7 окт 2025
Доброго времени суток. Агуст встретил нас в 8.00 около нашего отеля. Всю дорогу рассказывал нам об острове, с желанием отвечал на наши вопросы. На каждой остановке показывал интересные места, везде нас фотографировал. Экскурсия очень понравилась
О
Ольга
30 сен 2025
Экскурсия понравилась, организация на хорошем уровне. Программа очень насыщенная, удалось посмотреть много всего. Плюсы:· Разнообразная программа: и природа, и животные, и еда:
· Интересная дегустация на кофейной плантации: много чая и кофе.
· Лес обезьян и рисовые террасы
Водопад, местный храм
Минусы:
· Немного утомительно из-за плотного графика и длинных переездов с одного объекта на другой
Хорошая экскурсия для первого знакомства с островом.
В
Владимир
26 сен 2025
Экскурсия замечательная!!! Буди гид-водитель внимательный и доброжелательный! Говорит хорошо по Русски хотя сам коренной Балиец! Все четко по времени. Все локации очень интересные и познавательные. С удовольствием посетим другие экскурсии с этим гидом. Спасибо огромное за впечатления!!!
Я
Ярослав
22 сен 2025
Гид - настоящий профессионал. Отличное знание местности, русского языка, местной истории и культуры.
M
Maria
22 авг 2025
Прекрасная экскурсия с посещением интересных и красивых мест. Самое запоминающееся это парк обезьян! Спасибо за организацию!
С
Сюзанна
17 авг 2025
Прекрасный гид с хорошим русским языком и интересными историями сделали нашу поездку просто великолепной! Теперь мои два подростка с удовольствием рассказывают своим товарищам историю и культурные особенности жителей острова. Большое спасибо!
А
Алла
16 авг 2025
А
Алиса
3 авг 2025
Наша семья в полном восторге от экскурсии и нашего гида Аугуса (возможно неправильно написала имя - приношу извинения). Программа была очень насыщенная! Спасибо гиду за безопасную доставку нас от отеля
Л
Любовь
13 июл 2025
Замечательная экскурсия. Посмотрели много интересного, красивые фотографии. Гид - молодец! Все рассказал, показал, очень хорошо говорит по-русски. Машина комфортная, ехали спокойно, не укочало. Обедать заезжали в милый ресторанчик с красивым видом. Было очень комфортно, всем рекомендую.
Е
Елена
12 июл 2025
Великолепная экскурсия! Очень интересно, ярко, красиво! Благодаря Буди, мы окунулись в атмосферу сказочного острова Бали! Буди интересно рассказывал о быте, культуре и традициях балийцев. Посетили лес обезьян, рисовые террасы, водопады и другие места. Сделали много красочных фото! Однозначно рекомендую экскурсию! 👍🏻👍🏻👍🏻
