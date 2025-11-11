Команг — ваш гид на Бали

Здравствуйте, меня зовут Команг, я лицензированный русскоговорящий гид на Бали. Я знаю Бали как свои пять пальцев, потому что я родился и вырос на этом острове. Я глубоко понимаю культуру, традиции, историю, легенды Бали и индуизм. Я также умею играть на гитаре и петь русские песни, поэтому со мной экскурсии точно не будут скучными:)