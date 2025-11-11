Мы с вами отправимся в самое сердце Бали.
Там, среди вечнозелёных джунглей, прячутся водопады Гоа Раджа, Тукад Чепунг и Тегенунган — мощные и живописные. Вы сможете освежиться под их бодрящими струями и сделать эффектные фото. А в дороге между локациями — полюбоваться природой и послушать о местных обычаях и традициях.
Описание экскурсии
В нашей программе — три водопада:
- Гоа Раджа с естественным бассейном и прекрасными природными видами
- Тукад Чепунг, расположенный в узкой расщелине между камнями. Это одна из лучших фотолокаций на острове!
- Тегенунган со скалами от прошлых вулканических извержений. Поток воды падает с высоты более 15 метров и образует небольшое озеро, где можно освежиться после спуска
Если захотите, по пути заедем на кофейную плантацию. За отдельную плату там можно попробовать самый дорогой кофе в мире — лювак, а также другие сорта кофе, какао и чая (бесплатно). В дороге я расскажу вам о балийской культуре, фольклоре, традициях, истории Индонезии и с удовольствием отвечу на ваши вопросы.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе Toyota Hiace
- забираю с районов Кута, Чангу, Нуса Дуа, Джимбаран, Санур, Убуд
- Программа подходит взрослым и детям с 5 лет. Не подходит людям, которым сложно ходить по лестницам и естественным склонам в джунглях
- Отдельно оплачиваются входные билеты к водопадам: Tegenungan — 30000 рупий, Goa Raja и Tukad Cepung — 25000 рупий. А также по желанию кофе лювак — 50000 рупий
ежедневно в 08:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$110
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
Команг — ваш гид на Бали
Здравствуйте, меня зовут Команг, я лицензированный русскоговорящий гид на Бали. Я знаю Бали как свои пять пальцев, потому что я родился и вырос на этом острове. Я глубоко понимаю культуру, традиции, историю, легенды Бали и индуизм. Я также умею играть на гитаре и петь русские песни, поэтому со мной экскурсии точно не будут скучными:)
Входит в следующие категории Бали
