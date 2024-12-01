Бали очень разный — и очень красивый! Мы покажем вам множество интересных мест: лес диких обезьян, изумрудные рисовые террасы, кофейные и чайные плантации, один из старинных балийских храмов. А ещё вы прокатитесь на качелях в тропическом лесу и искупаетесь в водопаде. И сделаете множество запоминающихся снимков!

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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Храм Тирта Эмпул — древний индуистский храм святой воды. Или Гунунг Кави — старинный пещерный город с королевскими гробницами, высеченными прямо в скале.

Лес обезьян. Здесь обитает множество приматов и растут невероятно красивые деревья — некоторым из них более 500 лет!

Рисовые террасы. Вы увидите многоярусные ярко-зеленые плантации, которые уходят высоко в горы. А затем покачаетесь на качелях с видом на террасы.

Чайные и кофейные плантации. Вы узнаете, как растут разные сорта кофе и чая — в том числе, знаменитый копи лювак.

Канто Лампо — один из самых красивых водопадов на Бали. Вы полюбуетесь каскадами воды и сделаете классные фотографии.

Организационные детали