Бали очень разный — и очень красивый! Мы покажем вам множество интересных мест: лес диких обезьян, изумрудные рисовые террасы, кофейные и чайные плантации, один из старинных балийских храмов. А ещё вы прокатитесь на качелях в тропическом лесу и искупаетесь в водопаде. И сделаете множество запоминающихся снимков!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Храм Тирта Эмпул — древний индуистский храм святой воды. Или Гунунг Кави — старинный пещерный город с королевскими гробницами, высеченными прямо в скале.
Лес обезьян. Здесь обитает множество приматов и растут невероятно красивые деревья — некоторым из них более 500 лет!
Рисовые террасы. Вы увидите многоярусные ярко-зеленые плантации, которые уходят высоко в горы. А затем покачаетесь на качелях с видом на террасы.
Чайные и кофейные плантации. Вы узнаете, как растут разные сорта кофе и чая — в том числе, знаменитый копи лювак.
Канто Лампо — один из самых красивых водопадов на Бали. Вы полюбуетесь каскадами воды и сделаете классные фотографии.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, все входные билеты и вода в машине
- Дополнительно оплачивается обед
- Трансфер из районов Ловина, Амед, Улувату и с запада Бали оплачивается дополнительно — уточняйте в переписке
- С вами будет русскоговорящий гид-водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маде — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 106 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники, меня зовут Маде. Я коренной балиец: родился и вырос на острове. Я говорю по-русски и работаю гидом с 2007 года. Люблю свою работу. Готов рассказать об истории, традициях и культуре Бали. Открою для вас самые красивые места острова, сделаю красивые фотографии. У меня своя комфортная машина.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Павел
1 дек 2024
Отличная экскурсия, наш гид Маде чутко реагировал на все наши запросы будь то остановка на местном рынке или просьба выступить переводчиком с местным населением.
Все свои истории сопровождал юмором на русском,
Все свои истории сопровождал юмором на русском,
Е
Елена
29 ноя 2024
Брала экскурсию,был гид Мадэ.
Сделал много красивых фото и показал много красивых мест. Очень интересно рассказывал каждую остановку. Если будете на Бали рекомендую.
Были сначала в лесу обезьян,потом на расовых полях после посетили храм и водопад 😍Спасибо буду у вас брать еще экскурсию.
Сделал много красивых фото и показал много красивых мест. Очень интересно рассказывал каждую остановку. Если будете на Бали рекомендую.
Были сначала в лесу обезьян,потом на расовых полях после посетили храм и водопад 😍Спасибо буду у вас брать еще экскурсию.
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