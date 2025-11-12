Прекрасный остров Бали – это признанный "туристический магнит" Индонезии, манящий путешественников райскими пляжами, первозданной природой, богатейшим животным и растительным миром, аутентичными памятниками зодчества и радушием местных жителей.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание тураПрекрасный остров Бали – это признанный "туристический магнит" Индонезии, манящий путешественников райскими пляжами, первозданной природой, богатейшим животным и растительным миром, аутентичными памятниками зодчества и радушием местных жителей. Характерный облик острова сформировали вулканы, поросшие девственными лесами, изумрудные рисовые поля и прелестные пляжи. Желаете воочию увидеть всю эту экзотическую красоту? Тогда бронируйте 3-дневный тур и отправляйтесь из Таиланда в Индонезию.
Экскурсия длится около 1.5 дня
