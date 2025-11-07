Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше атмосферу уединённого отдыха.



На следующий день вас ждёт снорклинг с огромными скатами, кристальная вода бухты Crystal Bay, природный бассейн Angel’s Billabong и легендарная скала Kelingking. Этот тур объединяет пляжный релакс, подводное сафари и самые красивые виды острова. Проведите два насыщенных дня на острове Нуса Пенида – одном из самых живописных уголков мира! Восточные пляжи Atuh и Diamond с белым песком, панорамные виды и ночёвка в бунгало создадут 5 12 отзывов

Artem Ваш гид на Бали Написать вопрос Индивидуальный тур Оценка и отзывы 12 отзывов Язык проведения 🇬🇧 английский

🇷🇺 русский Длитель­ность 2 дня Размер группы 1-5 человек На чём проводится На автомобиле Когда Мы организуем туры ежедневно, начало тура с вашего отеля с 6:30 утра до 9:00 - лучшее время $275 за тур Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание тура Двухдневный тур на Нуса Пениду подарит вам возможность увидеть самые яркие природные и культурные жемчужины острова. Утро начнется с трансфера с Бали и переезда на скоростном катере. Первым откроется восточное побережье: уединённый Atuh Beach с белым песком и скалами, панорама океана с площадки Thousand Island Viewpoint и райский Diamond Beach, окружённый пальмами и пещерами. Вечером вас ждёт отдых в уютном отеле или бунгало в балийском стиле. Второй день посвящён морским приключениям. Вы отправитесь на снорклинг-сафари и сможете поплавать рядом с величественными мантами, увидеть коралловые рифы и разноцветных рыб. После этого программа продолжится посещением самых живописных точек западного побережья: кристально чистой бухты Crystal Bay, необычного «разбитого» залива Broken Bay, природного бассейна Angel’s Billabong и знаменитой скалы Kelingking с видом на океан. Тур сочетает в себе отдых на пляжах, знакомство с подводным миром, прогулки по смотровым площадкам и ночёвку на острове. Он идеально подойдёт тем, кто хочет погрузиться в атмосферу Нуса Пениды и увидеть её с разных сторон — от восточного побережья до самых культовых мест запада. Важная информация: Оплата 2 дневного тура: После подтверждения тура на сайте sputnik8, мы запросим у вас небольшой депозит для резервирования отеля, и машин для вашей транспортировки. Мы берем предоплату только по причине того, что к сожалению у нас были случаи, когда гости отменяли тур в последний момент и нам в любом случае приходилось платить за отель, водителям и гиду за забронированный день. Что взять с собой: Одежда должна быть удобной и закрывать от солнца. Обязательно надевайте кроссовки или другую спортивную обувь. На остров лучше брать наличные деньги, так как банкоматы обслуживают не все банковские карты.

Мы организуем туры ежедневно, начало тура с вашего отеля с 6:30 утра до 9:00 - лучшее время Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Первый день

Тур на машине:

Thousand island View point

Atuh Beach View point

Diamond Beach View point

Второй день

Тур на лодке:

Crystal Bay

Manta Bay

Gamat Bay

Wall Point

Broken Bay

Angel’s Billabong

Kelingking Cliff View point Что включено Трансфер из вашего отеля на Бали, на приватной машине до порта Санура и обратно

Билеты на скоростную лодку с Бали до самого острова Нуса Пениды. Места в лодке на снорклинг-сафари во второй день

Входные билеты на остров (как туристический сбор)

Тур по острову Нуса Пенида на приватной машине Что не входит в цену Русский гид (как сопровождающий) оплачивается отдельно. Он выступает в качестве организатора, а не рассказчика (от 700 000 индонезийских рупий)

Плата за фото на локации Tree-House

Плата за катание на качелях Diamond Beach (от 200 000 индонезийских рупий с человека)

Еда и напитки - по желанию вы можете остановится в местном заведении где сможете покушать Место начала и завершения? Ped, Nusa Penida, Клункунг, Бали, Индонезия Когда и сколько длится? Когда: Мы организуем туры ежедневно, начало тура с вашего отеля с 6:30 утра до 9:00 - лучшее время Экскурсия длится около 2 дней Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Важная информация Оплата 2 дневного тура:

После подтверждения тура на сайте sputnik8, мы запросим у вас небольшой депозит для резервирования отеля, и машин для вашей транспортировки

Мы берем предоплату только по причине того, что к сожалению у нас были случаи, когда гости отменяли тур в последний момент и нам в любом случае приходилось платить за отель, водителям и гиду за забронированный день

Что взять с собой:

Одежда должна быть удобной и закрывать от солнца. Обязательно надевайте кроссовки или другую спортивную обувь

На остров лучше брать наличные деньги, так как банкоматы обслуживают не все банковские карты Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.