Проведите два насыщенных дня на острове Нуса Пенида – одном из самых живописных уголков мира! Восточные пляжи Atuh и Diamond с белым песком, панорамные виды и ночёвка в бунгало создадут
Описание тураДвухдневный тур на Нуса Пениду подарит вам возможность увидеть самые яркие природные и культурные жемчужины острова. Утро начнется с трансфера с Бали и переезда на скоростном катере. Первым откроется восточное побережье: уединённый Atuh Beach с белым песком и скалами, панорама океана с площадки Thousand Island Viewpoint и райский Diamond Beach, окружённый пальмами и пещерами. Вечером вас ждёт отдых в уютном отеле или бунгало в балийском стиле. Второй день посвящён морским приключениям. Вы отправитесь на снорклинг-сафари и сможете поплавать рядом с величественными мантами, увидеть коралловые рифы и разноцветных рыб. После этого программа продолжится посещением самых живописных точек западного побережья: кристально чистой бухты Crystal Bay, необычного «разбитого» залива Broken Bay, природного бассейна Angel’s Billabong и знаменитой скалы Kelingking с видом на океан. Тур сочетает в себе отдых на пляжах, знакомство с подводным миром, прогулки по смотровым площадкам и ночёвку на острове. Он идеально подойдёт тем, кто хочет погрузиться в атмосферу Нуса Пениды и увидеть её с разных сторон — от восточного побережья до самых культовых мест запада. Важная информация: Оплата 2 дневного тура: После подтверждения тура на сайте sputnik8, мы запросим у вас небольшой депозит для резервирования отеля, и машин для вашей транспортировки. Мы берем предоплату только по причине того, что к сожалению у нас были случаи, когда гости отменяли тур в последний момент и нам в любом случае приходилось платить за отель, водителям и гиду за забронированный день. Что взять с собой: Одежда должна быть удобной и закрывать от солнца. Обязательно надевайте кроссовки или другую спортивную обувь. На остров лучше брать наличные деньги, так как банкоматы обслуживают не все банковские карты.
Мы организуем туры ежедневно, начало тура с вашего отеля с 6:30 утра до 9:00 - лучшее время
Что можно увидеть на экскурсии?
- Первый день
- Тур на машине:
- Thousand island View point
- Atuh Beach View point
- Diamond Beach View point
- Второй день
- Тур на лодке:
- Crystal Bay
- Manta Bay
- Gamat Bay
- Wall Point
- Broken Bay
- Angel’s Billabong
- Kelingking Cliff View point
Что включено
- Трансфер из вашего отеля на Бали, на приватной машине до порта Санура и обратно
- Билеты на скоростную лодку с Бали до самого острова Нуса Пениды. Места в лодке на снорклинг-сафари во второй день
- Входные билеты на остров (как туристический сбор)
- Тур по острову Нуса Пенида на приватной машине
Что не входит в цену
- Русский гид (как сопровождающий) оплачивается отдельно. Он выступает в качестве организатора, а не рассказчика (от 700 000 индонезийских рупий)
- Плата за фото на локации Tree-House
- Плата за катание на качелях Diamond Beach (от 200 000 индонезийских рупий с человека)
- Еда и напитки - по желанию вы можете остановится в местном заведении где сможете покушать
Место начала и завершения?
Ped, Nusa Penida, Клункунг, Бали, Индонезия
Когда и сколько длится?
Когда: Мы организуем туры ежедневно, начало тура с вашего отеля с 6:30 утра до 9:00 - лучшее время
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
7 ноя 2025
Спасибо Артёму за организацию прекрасного тура!
Заказали двухдневный тур с изменениями. Добавили дайвинг вместо снорклинга и отель на Нуса Пениде забронировали сами не тот, который предложен в туре (ну это уже
Заказали двухдневный тур с изменениями. Добавили дайвинг вместо снорклинга и отель на Нуса Пениде забронировали сами не тот, который предложен в туре (ну это уже
К
Клара
2 авг 2025
Наш водитель был очень дружелюбным и отзывчивым, всегда приезжал вовремя. Он помог нам сделать множество красивых фотографий на живописных пляжах Нуса-Пениды. Отель был чистым и уютным, к тому же расположен недалеко от ресторанов и супермаркета.
Д
Дмитрий
2 авг 2025
Экскурсия прошла в оптимальном темпе, обслуживание — на высоте. Гид был информативен и заботился о нашем комфорте. Трансферы были своевременными, транспорт — удобным. Отличный вариант для бюджетных путешественников, желающих увидеть всё самое интересное на Нуса-Пениде.
А
Александр
28 апр 2025
с
семён
7 фев 2025
Этот тур предлагает лучшее соотношение цены и качества. Организаторы проявили гибкость и сделали всё, чтобы мы посетили даже самые труднодоступные уголки острова.
А
Анна
29 ноя 2024
Это самый невероятный тур за две недели на Бали! Обслуживание было безупречным с момента первого сообщения в WhatsApp — команда оперативно отвечала и организовала всё необходимое. Наш водитель Хери был великолепен: он не только показывал достопримечательности, но и делал потрясающие фотографии, проявляя искреннюю заботу о нас. Отдельное спасибо за организацию посещения пляжа Келингкинг на закате — это было незабываемо!
Е
Екатерина
24 ноя 2024
Экскурсия очень понравилась! Администратор быстро отвечал на все вопросы, а гид провёл программу профессионально. Всё было организовано на высшем уровне: трансфер, машина, снорклинг. Отдельная благодарность гиду Бли Оку за отличные фото и видео — если любите качественные кадры, обязательно обращайтесь к нему!
П
Полина
20 ноя 2024
Наш водитель Маде — замечательный и пунктуальный гид. Он сопровождал нас по всему маршруту, помогал с фотографиями и заботился о нашей безопасности на крутых спусках. Тур был организован безупречно: от
Е
Евгений
8 ноя 2024
Всё было организовано безупречно! Нам нужно было только забронировать жильё, обо всём остальном позаботилась компания. Наш гид Ока был великолепен: он был и водителем, и фотографом, и экскурсоводом. Мы плавали с мантами и черепахами, а все фото и видео нам бесплатно переслали через WhatsApp. Очень рекомендую!
Г
Григорий
3 авг 2024
Наш гид Бурхан был замечательным — добрый, отзывчивый и профессиональный. Снорклинг оставил яркие впечатления: на каждой остановке мы видели скатов манта. Учтите, что для слабоплавающих может быть непросто из-за сильных течений и волн.
Я
Яна
11 июл 2024
Скоростной катер из Санура до Нуса-Пениды был комфортным. Снорклинг подарил незабываемые эмоции: мы видели гигантского ската манта и стаю дельфинов! Водитель был внимательным и помогал во всём. Пляж Атух определённо стоит того, чтобы спуститься по лестнице.
А
Алексей
8 авг 2023
Очень хочу вернуться сюда с друзьями! Тур был продуман от начала до конца. Менеджер оперативно отвечал на вопросы, предложил несколько вариантов программ. Цены у этой компании оказались выгоднее, чем в других агентствах. Мы заказали приватную лодку и тур по Нуса-Пениде — всё превзошло ожидания. Спасибо Артему за прекрасную организацию!
