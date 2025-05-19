Возьмите с собой: паспорт или его копию (можно фото на телефоне), таблетки от укачивания (если необходимо), крем от загара, купальные принадлежности, головной убор.

Проживание. В бунгало со всеми удобствами на первой линии на острове Гили (Траванган): Manta Dive Gili Trawangan 3* или аналогичный. Точный отель зависит от свободных номеров на момент бронирования туров. В номере: кондиционер, собственная ванная комната, туалетно-косметические принадлежности, сейф, холодильник, чайник, полотенца. На территории есть бассейн и бесплатный Wi-Fi.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com

Питание. Включён завтрак в бунгало. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Из вашего отеля на Бали до порта — на комфортабельном автомобиле с кондиционером. До острова Гили — на скоростном катере.

Дети. С любого возраста.

Виза. Если планируете находиться в Индонезии не более 30 календарных дней, заранее оформлять визовое разрешение не нужно. При пересечении границы острова в паспорт поставят визовый штамп. Если отдых займёт больше месяца, нужна электронная виза.

Тур проводится индивидуально только для вашей компании до 6 человек. Даты любые, возможны ежедневные заезды.