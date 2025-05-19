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Райские острова Гили: тур-перезагрузка со сноркелингом только для вашей компании

Поплавать рядом с черепахами, увидеть подводную инсталляцию и отдохнуть в бунгало и на пляже
Для вас и ваших близких подготовили тур-перезагрузку на остров Гили Траванган — райское местечко в Индонезии с белоснежными пляжами, коралловыми рифами в округе и чистым морем. Вы разместитесь на первой
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линии в уютном бунгало со всем необходимым для вашего комфорта.

Первый день посвятим сноркелингу — 2 точки погружения, 4 часа плавания, гигантские черепахи, экзотические рыбки, кораллы и даже подводная инсталляция! Вас ждут яркие впечатления и пляжный отдых. Старт и финиш — ваш отель на острове Бали. Можно расширить группу до 6 человек.

5
1 отзыв
Райские острова Гили: тур-перезагрузка со сноркелингом только для вашей компании
Райские острова Гили: тур-перезагрузка со сноркелингом только для вашей компании
Райские острова Гили: тур-перезагрузка со сноркелингом только для вашей компании
Ближайшие даты:
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Время начала: 06:30

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой: паспорт или его копию (можно фото на телефоне), таблетки от укачивания (если необходимо), крем от загара, купальные принадлежности, головной убор.

Проживание. В бунгало со всеми удобствами на первой линии на острове Гили (Траванган): Manta Dive Gili Trawangan 3* или аналогичный. Точный отель зависит от свободных номеров на момент бронирования туров. В номере: кондиционер, собственная ванная комната, туалетно-косметические принадлежности, сейф, холодильник, чайник, полотенца. На территории есть бассейн и бесплатный Wi-Fi.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com

Питание. Включён завтрак в бунгало. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Из вашего отеля на Бали до порта — на комфортабельном автомобиле с кондиционером. До острова Гили — на скоростном катере.

Дети. С любого возраста.

Виза. Если планируете находиться в Индонезии не более 30 календарных дней, заранее оформлять визовое разрешение не нужно. При пересечении границы острова в паспорт поставят визовый штамп. Если отдых займёт больше месяца, нужна электронная виза.

Тур проводится индивидуально только для вашей компании до 6 человек. Даты любые, возможны ежедневные заезды.

Программа тура по дням

1 день

С острова Бали на Гили Траванган, 4 часа сноркелинга и расслабленный отдых

Рано утром заберём вас из вашего места нахождения на острове Бали. Вас встретит водитель и отвезёт в порт, откуда на скоростной лодке вы доберётесь до острова Гили Траванган. Далее заселитесь в отель на первой линии.

Затем сразу отправляемся на сноркелинг. Вас ждёт 4-часовое погружение к садам кораллов и обитанию экзотических рыбок. Запланированы 2 локации — на Травангане и соседнем острове. Также увидим мистические подводные инсталляции у Гили Мено, которые представляют собой круг из мужских и женских фигур. А ещё поплаваем рядом с черепахами! После сноркелинга можем остановиться на обед в проверенном местном ресторане (оплата еды самостоятельно).

Остаток дня — в вашем распоряжении. Рекомендуем насладиться пляжным отдыхом и купанием в чистейшем море, тишиной и неспешным ритмом жизни на острове.

С острова Бали на Гили Траванган, 4 часа сноркелинга и расслабленный отдыхС острова Бали на Гили Траванган, 4 часа сноркелинга и расслабленный отдыхС острова Бали на Гили Траванган, 4 часа сноркелинга и расслабленный отдыхС острова Бали на Гили Траванган, 4 часа сноркелинга и расслабленный отдыхС острова Бали на Гили Траванган, 4 часа сноркелинга и расслабленный отдыхС острова Бали на Гили Траванган, 4 часа сноркелинга и расслабленный отдыхС острова Бали на Гили Траванган, 4 часа сноркелинга и расслабленный отдыхС острова Бали на Гили Траванган, 4 часа сноркелинга и расслабленный отдыхС острова Бали на Гили Траванган, 4 часа сноркелинга и расслабленный отдыхС острова Бали на Гили Траванган, 4 часа сноркелинга и расслабленный отдыхС острова Бали на Гили Траванган, 4 часа сноркелинга и расслабленный отдыхС острова Бали на Гили Траванган, 4 часа сноркелинга и расслабленный отдыхС острова Бали на Гили Траванган, 4 часа сноркелинга и расслабленный отдых
2 день

Райское утро на острове Гили и возвращение на Бали

Утром для вас подадут завтрак в отеле. Вы сможете насладиться рассветом на пляже, искупаться и отдохнуть до отъезда.

К 10:00 вам нужно будет подойти к порту, куда вы вчера причалили (пешая доступность от отеля). Трансфер на скоростной лодке до Бали. На острове вас встретит водитель и отвезёт в ваше место проживания на Бали.

Райское утро на острове Гили и возвращение на БалиРайское утро на острове Гили и возвращение на БалиРайское утро на острове Гили и возвращение на БалиРайское утро на острове Гили и возвращение на Бали

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Трансфер на скоростной лодке до Гили (Траванган) и обратно
  • Приватный трансфер из вашего отеля на Бали в порт и обратно
  • Приватная лодка и оборудование для сноркелинга
Что не входит в цену
  • Билеты до места встречи (о. Бали) и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Дополнительные развлечения (по желанию)
  • Стоимость тура зависит от количества путешественников:
  • 1 чел. - $370
  • 2 чел. - $450
  • 3 чел. - $620
  • 4 чел. - $690
  • 5 чел. - $870
  • 6 чел. - $1050
Где начинаем и завершаем?
Начало: О. Бали, 6:30, место по договорённости
Завершение: О. Бали, место по договорённости, днём
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Я
19 мая 2025
Все прошло замечательно! Масса впечатлений, организация на высшем уровне

Тур входит в следующие категории Бали

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