Возьмите с собой: паспорт или его копию (можно фото на телефоне), таблетки от укачивания (если необходимо), крем от загара, купальные принадлежности, головной убор.

Питание. Включён завтрак в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Из вашего отеля на Бали до порта — на комфортабельном автомобиле с кондиционером. До острова Нуса Пенида — на скоростном катере.

Возраст участников. 0+

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.

Виза. Если планируете находиться в Индонезии не более 30 календарных дней, заранее оформлять визовое разрешение не нужно. При пересечении границы острова в паспорт поставят визовый штамп. Если отдых займёт больше месяца, нужна электронная виза.

Тур проводится индивидуально только для вашей компании до 5 человек. Даты любые, возможны ежедневные заезды.