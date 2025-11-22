Возьмите с собой: паспорт или его копию (можно фото на телефоне), таблетки от укачивания (если необходимо), крем от загара, купальные принадлежности, головной убор.
Питание. Включён завтрак в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Из вашего отеля на Бали до порта — на комфортабельном автомобиле с кондиционером. До острова Нуса Пенида — на скоростном катере.
Возраст участников. 0+
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.
Виза. Если планируете находиться в Индонезии не более 30 календарных дней, заранее оформлять визовое разрешение не нужно. При пересечении границы острова в паспорт поставят визовый штамп. Если отдых займёт больше месяца, нужна электронная виза.
Тур проводится индивидуально только для вашей компании до 5 человек. Даты любые, возможны ежедневные заезды.
Программа тура по дням
1 день
Сноркелинг со скатами и живописные бухты и пляжи Нуса Пениды
Рано утром заберём вас из вашего места нахождения на острове Бали. Вас встретит водитель и отвезёт в порт, откуда на скоростной лодке вы доберётесь до острова Нуса Пенида.
Затем сразу отправимся на сноркелинг в Манта Пойнт. На встречу с гигантскими скатами, черепахами и кораллами! После плавания сделаем паузу в пляжном баре (напитки и еда оплачиваются самостоятельно).
Далее посетим красивую бухту, где вы сможете отдохнуть на побережье с видом на соседний небольшой островок. Здесь же находится очень живописная смотровая — природный мост над неприступным пляжем. Вы спуститесь к лагуне Анджелс Биллабонг, где волны эффектно разбиваются о скалистый берег. А завершим день и встретим закат на знаменитой локации с холмом, похожим на динозавра, посреди Индийского океана.
Вечером вы заселитесь в бунгало, сможете отдохнуть у бассейна и поужинать в ресторане отеля.
2 день
Популярные фотолокации Нуса Пениды и возвращение на Бали
После завтрака вы посетите восточную часть острова, где расположены 2 знаменитых пляжа — Атух и Даймонд. Сюда полюбоваться пейзажами приезжают со всего мира. Именно здесь находятся эффектные фотолокации и захватывающие дух виды. Пройдём по ступеням, проделанным в отвесной скале, рассмотрим оттенки океана, а также доедем до популярного домика на дереве.
Далее водитель проводит вас до порта, откуда на скоростной лодке вы домчите до Бали. А там вас встретит другой водитель и отвезёт в ваше место размещения на острове.
Трансфер на скоростной лодке до острова Нуса Пенида и обратно
Приватный трансфер из вашего отеля на Бали в порт и обратно (районы: Kuta, Seminyak, Canggu, Jimbaran, Nusa Dua, Denpasar, Sanur, Uluwatu, Ubud, Tegalalang)
Групповая лодка и оборудование для сноркелинга
Приватный тур по острову с англоговорящим водителем
Билеты, сборы, государственный налог
Что не входит в цену
Билеты до места встречи (о. Бали) и обратно в ваш город
Остальное питание
Дополнительные развлечения (по желанию)
Стоимость тура зависит от количества путешественников:
1 чел. - $290
2 чел. - $350
3 чел. - $500
4 чел. - $700
5 чел. - $900
Где начинаем и завершаем?
Начало: О. Бали, 6:00, место по договорённости
Завершение: О. Бали, место по договорённости, ок. 18:00-19:00 (точное время зависит от того, сколько вы пробудете на локациях, вы сможете вернуться раньше)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома — Организатор на Бали
Провёл экскурсии для 1148 туристов
Мы принимаем гостей на Бали с 2017 года. Работаем только с проверенными местными гидами, которые отлично владеют русским языком — не на уровне «пару фраз», а по-настоящему: живо, грамотно и читать дальше
с душой. Они много рассказывают, шутят, отвечают на вопросы и делятся тем, что не найдёшь в путеводителях.
Наши экскурсии не «поставлены на поток» — мы за внимание к деталям, за атмосферу, за то, чтобы вы действительно прочувствовали страну. И, возможно, захотели вернуться.