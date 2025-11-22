Мои заказы

С Бали на остров Нуса Пенида: тур-перезагрузка только для вашей компании

Поплавать со скатами, посетить популярные и фотолокации и отдохнуть в бунгало
Экспресс-путешествие для вас и ваших близких на остров Нуса Пенида — жемчужину Индонезии с шикарными пляжами, захватывающими дух видами и чистым океаном, идеально подходящим для сноркелинга.

Вы посетите популярные места: от
читать дальше

лагун со скалистыми берегами и смотровой на холме-динозавре до домика на дереве и уединённых бухт. Поплаваете с гигантскими скатами и черепахами, рассмотрите экзотических рыбок и кораллы.

На ночь остановитесь в уютном бунгало со всем необходимым для вашего комфорта и сможете расслабиться в бассейне. Старт и финиш — ваш отель на острове Бали. Можно расширить группу до 5 человек.

С Бали на остров Нуса Пенида: тур-перезагрузка только для вашей компании
С Бали на остров Нуса Пенида: тур-перезагрузка только для вашей компании
С Бали на остров Нуса Пенида: тур-перезагрузка только для вашей компании
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой: паспорт или его копию (можно фото на телефоне), таблетки от укачивания (если необходимо), крем от загара, купальные принадлежности, головной убор.

Питание. Включён завтрак в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Из вашего отеля на Бали до порта — на комфортабельном автомобиле с кондиционером. До острова Нуса Пенида — на скоростном катере.

Возраст участников. 0+

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.

Виза. Если планируете находиться в Индонезии не более 30 календарных дней, заранее оформлять визовое разрешение не нужно. При пересечении границы острова в паспорт поставят визовый штамп. Если отдых займёт больше месяца, нужна электронная виза.

Тур проводится индивидуально только для вашей компании до 5 человек. Даты любые, возможны ежедневные заезды.

Программа тура по дням

1 день

Сноркелинг со скатами и живописные бухты и пляжи Нуса Пениды

Рано утром заберём вас из вашего места нахождения на острове Бали. Вас встретит водитель и отвезёт в порт, откуда на скоростной лодке вы доберётесь до острова Нуса Пенида.

Затем сразу отправимся на сноркелинг в Манта Пойнт. На встречу с гигантскими скатами, черепахами и кораллами! После плавания сделаем паузу в пляжном баре (напитки и еда оплачиваются самостоятельно).

Далее посетим красивую бухту, где вы сможете отдохнуть на побережье с видом на соседний небольшой островок. Здесь же находится очень живописная смотровая — природный мост над неприступным пляжем. Вы спуститесь к лагуне Анджелс Биллабонг, где волны эффектно разбиваются о скалистый берег. А завершим день и встретим закат на знаменитой локации с холмом, похожим на динозавра, посреди Индийского океана.

Вечером вы заселитесь в бунгало, сможете отдохнуть у бассейна и поужинать в ресторане отеля.

Сноркелинг со скатами и живописные бухты и пляжи Нуса ПенидыСноркелинг со скатами и живописные бухты и пляжи Нуса ПенидыСноркелинг со скатами и живописные бухты и пляжи Нуса ПенидыСноркелинг со скатами и живописные бухты и пляжи Нуса ПенидыСноркелинг со скатами и живописные бухты и пляжи Нуса ПенидыСноркелинг со скатами и живописные бухты и пляжи Нуса ПенидыСноркелинг со скатами и живописные бухты и пляжи Нуса Пениды
2 день

Популярные фотолокации Нуса Пениды и возвращение на Бали

После завтрака вы посетите восточную часть острова, где расположены 2 знаменитых пляжа — Атух и Даймонд. Сюда полюбоваться пейзажами приезжают со всего мира. Именно здесь находятся эффектные фотолокации и захватывающие дух виды. Пройдём по ступеням, проделанным в отвесной скале, рассмотрим оттенки океана, а также доедем до популярного домика на дереве.

Далее водитель проводит вас до порта, откуда на скоростной лодке вы домчите до Бали. А там вас встретит другой водитель и отвезёт в ваше место размещения на острове.

Популярные фотолокации Нуса Пениды и возвращение на БалиПопулярные фотолокации Нуса Пениды и возвращение на БалиПопулярные фотолокации Нуса Пениды и возвращение на БалиПопулярные фотолокации Нуса Пениды и возвращение на БалиПопулярные фотолокации Нуса Пениды и возвращение на БалиПопулярные фотолокации Нуса Пениды и возвращение на БалиПопулярные фотолокации Нуса Пениды и возвращение на БалиПопулярные фотолокации Нуса Пениды и возвращение на БалиПопулярные фотолокации Нуса Пениды и возвращение на Бали

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Трансфер на скоростной лодке до острова Нуса Пенида и обратно
  • Приватный трансфер из вашего отеля на Бали в порт и обратно (районы: Kuta, Seminyak, Canggu, Jimbaran, Nusa Dua, Denpasar, Sanur, Uluwatu, Ubud, Tegalalang)
  • Групповая лодка и оборудование для сноркелинга
  • Приватный тур по острову с англоговорящим водителем
  • Билеты, сборы, государственный налог
Что не входит в цену
  • Билеты до места встречи (о. Бали) и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Дополнительные развлечения (по желанию)
  • Стоимость тура зависит от количества путешественников:
  • 1 чел. - $290
  • 2 чел. - $350
  • 3 чел. - $500
  • 4 чел. - $700
  • 5 чел. - $900
Где начинаем и завершаем?
Начало: О. Бали, 6:00, место по договорённости
Завершение: О. Бали, место по договорённости, ок. 18:00-19:00 (точное время зависит от того, сколько вы пробудете на локациях, вы сможете вернуться раньше)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома
Рома — Организатор на Бали
Провёл экскурсии для 1148 туристов
Мы принимаем гостей на Бали с 2017 года. Работаем только с проверенными местными гидами, которые отлично владеют русским языком — не на уровне «пару фраз», а по-настоящему: живо, грамотно и
читать дальше

с душой. Они много рассказывают, шутят, отвечают на вопросы и делятся тем, что не найдёшь в путеводителях. Наши экскурсии не «поставлены на поток» — мы за внимание к деталям, за атмосферу, за то, чтобы вы действительно прочувствовали страну. И, возможно, захотели вернуться.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Бали

Похожие туры из Бали

На Бали за райскими пляжами, развлечениями и полной перезагрузкой
На машине
На квадроциклах
15 дней
1 отзыв
На Бали за райскими пляжами, развлечениями и полной перезагрузкой
Поплавать со скатами, встретить рассвет на вулкане и покататься на квадроциклах
Начало: Аэропорт Денпасара, время прибытия ваших рейсов
22 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
$2500 за человека
Приключения под солнцем: активный отдых и пляжный релакс на Бали
Сёрфинг
14 дней
1 отзыв
Приключения под солнцем: активный отдых и пляжный релакс на Бали
Встретить рассвет на вулкане Батур, поплавать с дельфинами и мантами и попробовать рафтинг
Начало: Аэропорт Бали, время зависит от времени вашего при...
16 ноя в 14:00
1 дек в 14:00
172 500 ₽ за человека
Нуса Пенида: 2-х дневный тур по острову
На машине
2 дня
11 отзывов
Нуса Пенида: 2-х дневный тур по острову
Начало: Ped, Nusa Penida, Клункунг, Бали, Индонезия
Расписание: Мы организуем туры ежедневно, начало тура с вашего отеля с 6:30 утра до 9:00 - лучшее время
Завтра в 06:30
11 ноя в 06:30
$275 за всё до 5 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Бали
Все туры из Бали