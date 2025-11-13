Описание тура
Организационные детали
Есть прямые рейсы из Москвы. Много вариантов с пересадками в Стамбуле, ОАЭ, Китае и др. Мы поможем вам с подбором билетов.
Питание. В стоимость входят завтраки и 2 обеда. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Минивэн, такси, лодки, катера, паромы.
Возраст участников. 18+.
Виза. Оформляется онлайн или по прилёте платно.
Уровень сложности. Предусмотрены активности, требующие хорошей физической формы. Восхождение на вулкан Иджен: подъём длится около 2 часов, расстояние в одну сторону — 3 км, с подъёмом на 500 метров. На вершине могут быть серные испарения, поэтому всем выдадут респираторы. Также придётся спускаться по крутым ступеням к пляжам Diamond и Atuh — примерно 250–300 ступеней вниз и вверх. Рафтинг и поездка на квадроциклах подойдут не всем — эти активности не рекомендуются людям с проблемами сердца, гипертонией, травмами и беременным.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Бали: пляжи и отдых у океана
С прибытием на остров мы оставим позади зимнюю стужу и сразу погрузимся в тёплый влажный воздух тропиков. Вас встретят в любое время суток в аэропорту и доставят на виллу, расположенную всего в 20 минутах езды от аэропорта, рядом с побережьем. Заселение в номера запланировано с 14:00, однако, при желании вы можете прилететь накануне.
Этот день будет посвящён восстановлению после перелёта. Можно искупаться в бассейне или в море, прогуляться вдоль берега, отправиться на расслабляющий массаж. Мы разместимся на юге Бали в престижном пятизвёздочном отеле на побережье Нуса Дуа — одном из самых чистых и благоустроенных пляжей острова. Здесь вас ждут лазурные волны, модные пляжные клубы с музыкой, напитками и танцами под открытым небом.
Вечером — ужин в ресторане с видом на океанский закат, знакомство с участниками и первые разговоры о предстоящем путешествии. Это станет красивым началом нашей балийской истории.
Сёрфинг и закат на побережье полуострова Букит
После сытного завтрака мы отправимся на западную часть острова, где вас ждёт сёрфинг. Под руководством опытного инструктора вы пройдёте обучение и научитесь вставать на доску, управлять ею и ловить свою первую волну в тёплых океанских водах.
Ощущения будут как у героев «На гребне волны»: солёный ветер, волны, чувство свободы и драйв. День пройдёт в ритме океана — солнце, сёрфинг, музыка, общение. А вечером нас ждёт заслуженный ужин и отдых.
Восточная часть Нуса-Пенида: пляжи, скалы и дом на дереве
Сегодня мы отправимся на остров Нуса-Пенида, до которого доберёмся за 40 минут по морю. Этот остров сохранил природную первозданность: дикие пляжи, крутые утёсы, бирюзовые бухты и яркий подводный мир.
Первым делом посетим Diamond Beach — один из самых впечатляющих пляжей острова. Белоснежный песок, обрамлённый отвесными скалами и бирюзовой водой Индийского океана, делает это место идеальным для фотосессий.
Затем отправимся на Atuh Beach — бухту с пещерами, скальными арками и уединённой атмосферой. Здесь можно будет искупаться и отдохнуть. Следующая остановка — Rumah Pohon, знаменитый дом на дереве, стоящий на холме с захватывающим видом на побережье. Это место дарит ощущение сказки и тишины.
Около 14:00 нас ждёт обед в ресторане, где можно попробовать традиционные блюда индонезийской кухни. Если позволит время, заедем в храм, высеченный в скале, — место, наполненное мистикой и тишиной.
Запад Нуса-Пенида: пляжи, скалы и мантовые бухты
Этот день будет посвящён западной части Нуса-Пениды. Мы увидим главные природные символы острова: Kelingking Beach с видом на скалу в форме динозавра, природный бассейн Angel’s Billabong и арочный утёс Broken Beach.
Далее — снорклинг и плавание с гигантскими мантами у рифов Manta Bay, Crystal Bay, Gamat Bay и Toya Pakeh. Эти грациозные создания величественно скользят в толще воды.
Утро с видом на океан и переезд в Убуд
Начнём день с отдыха у бесконечного бассейна с потрясающим обзором на вулкан и океан. Здесь можно будет замедлиться, подышать утренним воздухом и насладиться моментом.
После обеда мы отправимся обратно на остров Бали и направимся в Убуд — культурный и духовный центр острова, окружённый рисовыми полями, храмами и зелёными холмами.
Заселение в отель в Убуде.
Священные воды и рисовые террасы Убуда
Этот день будет посвящён знакомству с духовной стороной Бали. Мы начнём с ритуала очищения у водопада Себату — важной части традиций острова. Затем отправимся в храм Тирта Эмпул, где испокон веков проводится обряд омовения в священном источнике.
После практик — посещение водопада Тегенунган, скрытого среди джунглей, а завершением дня станет прогулка по рисовым террасам Тегаллаланг в парке Alas Harum Bali. Здесь вы узнаете, как выращивают рис, и сделаете атмосферные фотографии на фоне зелёных склонов.
Квадроциклы и рафтинг
День активностей! Сначала — поездка на квадроциклах через заросли тропического леса. Грязь, лужи, повороты — всё как в настоящем оффроуде.
Во второй половине дня — рафтинг по реке Телага. Ощущения свободы и энергии гарантированы.
Джунгли, водопады и храмы
Этот день подарит множество визуальных впечатлений и фотографий. Мы начнём с прогулки по Лесу обезьян в Убуде — месту, где природа и религия тесно переплетены. Затем посетим традиционный балийский храм, погрузившись в атмосферу древних верований.
После этого нас ждут качели над джунглями и два живописных водопада — Канто Лампо и Taman Beji Griya. Эти локации словно созданы для незабываемых кадров и спокойных моментов у воды.
Север острова: террасы, храм Улун Дану и водопад
Начнём день с посещения рисовых террас Джатилувих — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, где можно увидеть, как веками формировался ландшафт Бали. Затем едем к храму Улун Дану, расположенному у берегов озера Братан. Его отражение в воде и туман над озером создают поистине сказочную атмосферу.
После обеда в ресторанчике с видом на озеро отправимся к водопаду Баньюмала — отличному месту, чтобы искупаться. Закончим день у знаменитых «ворот» в деревне Handara — ещё одной культовой фотолокации Бали.
Йога и переезд на Яву
Утро начнётся с расслабляющей йоги. Затем нас ждёт поездка на восток Бали и переправа на остров Ява. Здесь находится Иджен — одно из самых загадочных и поразительных мест на планете. Его кислотное озеро и синие огни в кратере делают вулкан уникальным.
К обеду мы покинем отель и направимся к подножию Иджена.
Восхождение к кратеру Иджена и возвращение на Бали
Ранним утром начнётся подъём к кратеру Иджен. Дорога займёт около 2 часов, маршрут несложный. В целях обеспечения безопасности мы предоставим фонарики и респираторы — серные испарения здесь довольно сильные.
На вершине нас ждёт неземной пейзаж: кислотное озеро, дымящиеся жёлтые скалы и фантастический вид. После — завтрак и спуск вниз.
По возвращении успеем немного отдохнуть в отеле, а затем переедем обратно на юг Бали в отель у океана.
Окончание тура
Мы организуем трансфер в аэропорт ко времени вашего вылета. Если самолёт запланирован на вечер, можно провести финальные часы тура в одном из стильных бич-клубов.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|178 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 обеда
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Снорклинг, сёрфинг + обучение, рафтинг, квадроциклы
- Балийский массаж
- Необходимое снаряжение
- Ритуал омовения
Что не входит в цену
- Перелёт до Бали и обратно
- Остальное питание - $20-30 в день
- Виза - $35
- Стоимость тура в октябре - $1950