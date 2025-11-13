С прибытием на остров мы оставим позади зимнюю стужу и сразу погрузимся в тёплый влажный воздух тропиков. Вас встретят в любое время суток в аэропорту и доставят на виллу, расположенную всего в 20 минутах езды от аэропорта, рядом с побережьем. Заселение в номера запланировано с 14:00, однако, при желании вы можете прилететь накануне.

Этот день будет посвящён восстановлению после перелёта. Можно искупаться в бассейне или в море, прогуляться вдоль берега, отправиться на расслабляющий массаж. Мы разместимся на юге Бали в престижном пятизвёздочном отеле на побережье Нуса Дуа — одном из самых чистых и благоустроенных пляжей острова. Здесь вас ждут лазурные волны, модные пляжные клубы с музыкой, напитками и танцами под открытым небом.

Вечером — ужин в ресторане с видом на океанский закат, знакомство с участниками и первые разговоры о предстоящем путешествии. Это станет красивым началом нашей балийской истории.