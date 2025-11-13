Мои заказы

3 острова и океан впечатлений: большое активное путешествие по Индонезии

Пройти ритуал омовения, поймать волну на сёрфе и подняться на Иджен
Окунуться в лазурные воды у побережья Бали, посёрфить, отправиться на поиски скатов манта в кристально чистых бухтах и встретить рассвет на вершине вулкана — этот тур собрал всё лучшее, что
может предложить Индонезия.

Вы прогуляетесь по рисовым террасам, искупаетесь в водопадах, пройдёте балийский ритуал, а также познакомитесь с культурой, природой и энергией острова. В программе — активные приключения, релакс у океана, поездка на Нуса-Пенида и путешествие на Яву. Жить будем в отелях высокого уровня, чтобы отдых от активной части тура стыл ещё комфортнее.

Ближайшие даты:
4
янв13
фев1
мар
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Есть прямые рейсы из Москвы. Много вариантов с пересадками в Стамбуле, ОАЭ, Китае и др. Мы поможем вам с подбором билетов.

Питание. В стоимость входят завтраки и 2 обеда. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Минивэн, такси, лодки, катера, паромы.

Возраст участников. 18+.

Виза. Оформляется онлайн или по прилёте платно.

Уровень сложности. Предусмотрены активности, требующие хорошей физической формы. Восхождение на вулкан Иджен: подъём длится около 2 часов, расстояние в одну сторону — 3 км, с подъёмом на 500 метров. На вершине могут быть серные испарения, поэтому всем выдадут респираторы. Также придётся спускаться по крутым ступеням к пляжам Diamond и Atuh — примерно 250–300 ступеней вниз и вверх. Рафтинг и поездка на квадроциклах подойдут не всем — эти активности не рекомендуются людям с проблемами сердца, гипертонией, травмами и беременным.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Бали: пляжи и отдых у океана

С прибытием на остров мы оставим позади зимнюю стужу и сразу погрузимся в тёплый влажный воздух тропиков. Вас встретят в любое время суток в аэропорту и доставят на виллу, расположенную всего в 20 минутах езды от аэропорта, рядом с побережьем. Заселение в номера запланировано с 14:00, однако, при желании вы можете прилететь накануне.

Этот день будет посвящён восстановлению после перелёта. Можно искупаться в бассейне или в море, прогуляться вдоль берега, отправиться на расслабляющий массаж. Мы разместимся на юге Бали в престижном пятизвёздочном отеле на побережье Нуса Дуа — одном из самых чистых и благоустроенных пляжей острова. Здесь вас ждут лазурные волны, модные пляжные клубы с музыкой, напитками и танцами под открытым небом.

Вечером — ужин в ресторане с видом на океанский закат, знакомство с участниками и первые разговоры о предстоящем путешествии. Это станет красивым началом нашей балийской истории.

2 день

Сёрфинг и закат на побережье полуострова Букит

После сытного завтрака мы отправимся на западную часть острова, где вас ждёт сёрфинг. Под руководством опытного инструктора вы пройдёте обучение и научитесь вставать на доску, управлять ею и ловить свою первую волну в тёплых океанских водах.

Ощущения будут как у героев «На гребне волны»: солёный ветер, волны, чувство свободы и драйв. День пройдёт в ритме океана — солнце, сёрфинг, музыка, общение. А вечером нас ждёт заслуженный ужин и отдых.

3 день

Восточная часть Нуса-Пенида: пляжи, скалы и дом на дереве

Сегодня мы отправимся на остров Нуса-Пенида, до которого доберёмся за 40 минут по морю. Этот остров сохранил природную первозданность: дикие пляжи, крутые утёсы, бирюзовые бухты и яркий подводный мир.

Первым делом посетим Diamond Beach — один из самых впечатляющих пляжей острова. Белоснежный песок, обрамлённый отвесными скалами и бирюзовой водой Индийского океана, делает это место идеальным для фотосессий.

Затем отправимся на Atuh Beach — бухту с пещерами, скальными арками и уединённой атмосферой. Здесь можно будет искупаться и отдохнуть. Следующая остановка — Rumah Pohon, знаменитый дом на дереве, стоящий на холме с захватывающим видом на побережье. Это место дарит ощущение сказки и тишины.

Около 14:00 нас ждёт обед в ресторане, где можно попробовать традиционные блюда индонезийской кухни. Если позволит время, заедем в храм, высеченный в скале, — место, наполненное мистикой и тишиной.

4 день

Запад Нуса-Пенида: пляжи, скалы и мантовые бухты

Этот день будет посвящён западной части Нуса-Пениды. Мы увидим главные природные символы острова: Kelingking Beach с видом на скалу в форме динозавра, природный бассейн Angel’s Billabong и арочный утёс Broken Beach.

Далее — снорклинг и плавание с гигантскими мантами у рифов Manta Bay, Crystal Bay, Gamat Bay и Toya Pakeh. Эти грациозные создания величественно скользят в толще воды.

5 день

Утро с видом на океан и переезд в Убуд

Начнём день с отдыха у бесконечного бассейна с потрясающим обзором на вулкан и океан. Здесь можно будет замедлиться, подышать утренним воздухом и насладиться моментом.

После обеда мы отправимся обратно на остров Бали и направимся в Убуд — культурный и духовный центр острова, окружённый рисовыми полями, храмами и зелёными холмами.

Заселение в отель в Убуде.

6 день

Священные воды и рисовые террасы Убуда

Этот день будет посвящён знакомству с духовной стороной Бали. Мы начнём с ритуала очищения у водопада Себату — важной части традиций острова. Затем отправимся в храм Тирта Эмпул, где испокон веков проводится обряд омовения в священном источнике.

После практик — посещение водопада Тегенунган, скрытого среди джунглей, а завершением дня станет прогулка по рисовым террасам Тегаллаланг в парке Alas Harum Bali. Здесь вы узнаете, как выращивают рис, и сделаете атмосферные фотографии на фоне зелёных склонов.

7 день

Квадроциклы и рафтинг

День активностей! Сначала — поездка на квадроциклах через заросли тропического леса. Грязь, лужи, повороты — всё как в настоящем оффроуде.

Во второй половине дня — рафтинг по реке Телага. Ощущения свободы и энергии гарантированы.

8 день

Джунгли, водопады и храмы

Этот день подарит множество визуальных впечатлений и фотографий. Мы начнём с прогулки по Лесу обезьян в Убуде — месту, где природа и религия тесно переплетены. Затем посетим традиционный балийский храм, погрузившись в атмосферу древних верований.

После этого нас ждут качели над джунглями и два живописных водопада — Канто Лампо и Taman Beji Griya. Эти локации словно созданы для незабываемых кадров и спокойных моментов у воды.

9 день

Север острова: террасы, храм Улун Дану и водопад

Начнём день с посещения рисовых террас Джатилувих — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, где можно увидеть, как веками формировался ландшафт Бали. Затем едем к храму Улун Дану, расположенному у берегов озера Братан. Его отражение в воде и туман над озером создают поистине сказочную атмосферу.

После обеда в ресторанчике с видом на озеро отправимся к водопаду Баньюмала — отличному месту, чтобы искупаться. Закончим день у знаменитых «ворот» в деревне Handara — ещё одной культовой фотолокации Бали.

10 день

Йога и переезд на Яву

Утро начнётся с расслабляющей йоги. Затем нас ждёт поездка на восток Бали и переправа на остров Ява. Здесь находится Иджен — одно из самых загадочных и поразительных мест на планете. Его кислотное озеро и синие огни в кратере делают вулкан уникальным.

К обеду мы покинем отель и направимся к подножию Иджена.

11 день

Восхождение к кратеру Иджена и возвращение на Бали

Ранним утром начнётся подъём к кратеру Иджен. Дорога займёт около 2 часов, маршрут несложный. В целях обеспечения безопасности мы предоставим фонарики и респираторы — серные испарения здесь довольно сильные.

На вершине нас ждёт неземной пейзаж: кислотное озеро, дымящиеся жёлтые скалы и фантастический вид. После — завтрак и спуск вниз.

По возвращении успеем немного отдохнуть в отеле, а затем переедем обратно на юг Бали в отель у океана.

12 день

Окончание тура

Мы организуем трансфер в аэропорт ко времени вашего вылета. Если самолёт запланирован на вечер, можно провести финальные часы тура в одном из стильных бич-клубов.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет178 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 обеда
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Снорклинг, сёрфинг + обучение, рафтинг, квадроциклы
  • Балийский массаж
  • Необходимое снаряжение
  • Ритуал омовения
Что не входит в цену
  • Перелёт до Бали и обратно
  • Остальное питание - $20-30 в день
  • Виза - $35
  • Стоимость тура в октябре - $1950
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бали, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Бали, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динар
Динар — Организатор на Бали
Провёл экскурсии для 88 туристов
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов. С моей подачи запускаются новые направления. Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые
и нестандартные локации. В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху. Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни. Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии. «Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».

