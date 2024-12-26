С собой в поездку необходимо взять: нескользящую удобную обувь, солнцезащитный крем с защитой не менее 30 SPF, спрей от насекомых, пляжное полотенце. Лучше брать наличные доллары нового образца. Загранпаспорт должен быть действителен не менее полугода. Могут также попросить показать обратный авиабилет.

Проживание. 2-местное размещение в уютных отелях 3* с удобным расположением вблизи пляжей или достопримечательностей. Номера с кондиционером. В некоторых гостиницах есть бассейн.

*Фото отелей предоставлены организатором для примера в первом дне программы

Питание. В стоимость включены завтраки, остальное питание — за доплату. Также входят любые напитки во время новогодней вечеринки.

Транспорт. Минивэн, скоростные лодки.

Дети. Возможно участие с детьми старше 14 лет.

Уровень сложности. 2 из 5 баллов. Маршрут подойдёт физически подготовленным людям, не имеющим проблем со здоровьем. Максимальный набор высоты во время восхождения — 650 м. Общий километраж, который мы преодолеем в десятый день пешком — 9 км. Переживать не о чем — покорение Батура обычно безопасно. В случае возникновения опасности (много дыма, извержение), организатор оставляет за собой право изменить программу.

Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте.