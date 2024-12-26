Описание тура
Организационные детали
С собой в поездку необходимо взять: нескользящую удобную обувь, солнцезащитный крем с защитой не менее 30 SPF, спрей от насекомых, пляжное полотенце. Лучше брать наличные доллары нового образца. Загранпаспорт должен быть действителен не менее полугода. Могут также попросить показать обратный авиабилет.
Проживание. 2-местное размещение в уютных отелях 3* с удобным расположением вблизи пляжей или достопримечательностей. Номера с кондиционером. В некоторых гостиницах есть бассейн.
*Фото отелей предоставлены организатором для примера в первом дне программы
Питание. В стоимость включены завтраки, остальное питание — за доплату. Также входят любые напитки во время новогодней вечеринки.
Транспорт. Минивэн, скоростные лодки.
Дети. Возможно участие с детьми старше 14 лет.
Уровень сложности. 2 из 5 баллов. Маршрут подойдёт физически подготовленным людям, не имеющим проблем со здоровьем. Максимальный набор высоты во время восхождения — 650 м. Общий километраж, который мы преодолеем в десятый день пешком — 9 км. Переживать не о чем — покорение Батура обычно безопасно. В случае возникновения опасности (много дыма, извержение), организатор оставляет за собой право изменить программу.
Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте.
Программа тура по дням
Прибытие на Бали
Встретим вас у аэропорта Денпасара. Под каждый рейс запланирован индивидуальный трансфер, поэтому остальных участников ждать не нужно. Уже через полчаса вы будете отдыхать в уютном отеле в Легиане. Будет время поплавать в бассейне, позагорать на пляже или сходить на массаж. Вечером соберёмся всей группой, чтобы познакомиться, обсудить предстоящее путешествие и поужинать.
Пляжи полуострова Букит
Сегодня отправимся исследовать полуостров Букит, где сосредоточены самые живописные балийские пляжи. Весь день будем загорать и купаться, любоваться скалистыми утёсами и бирюзовым океаном, наблюдать за сёрферами.
Закат проводим на атмосферном пляже Джимбаран. Здесь нет дорогих ресторанов, зато много традиционных кафе — варунгов. В одном из таких поужинаем морепродуктами из свежайшего улова, а затем вернёмся в отель.
Западное побережье Нуса-Пениды
Встанем пораньше, доедем к порту и на скоростной лодке доберёмся к соседнему острову Нуса-Пенида, где останемся на следующие несколько дней. Здесь много красивейших пляжей, о которых ещё 10 лет назад путешественники не слышали.
Начнём знакомство с островом на пляже, усыпанном чёрным вулканическим песком. Когда жара немного спадёт, устроим трип по визитным карточкам Нуса-Пениды — пляжам западного побережья. Будем подниматься на смотровые и наблюдать, как пенящиеся волны со всей мощи разбиваются о причудливые скалы, а огромные фонтаны брызг взмывают к облакам. Вечером разместимся в отеле и поужинаем в кафе на берегу.
Восточное побережье Нуса-Пениды
Целый день посвятим восточному побережью Нуса-Пениды. Будем загорать, купаться и побываем на одном из красивейших и труднодоступных пляжей острова, к которому не так уж легко спуститься. Также прогуляемся к двум видовым пляжам с головокружительными панорамами.
Затем прикоснёмся к духовной жизни острова. Пройдём к алтарю внутри пещерного храма и увидим, как балийцы делают подношения богам.
Снорклинг с мантами
Утром отправимся на поиски мант — гигантских и безопасных для человека скатов, словно парящих в океанской бездне. Посетим локацию, где они могут находиться, и, если повезёт, поплаваем среди этих прекрасных созданий. И точно поснорклим на 3 точках у коралловых рифов, где обитает множество ярких рыбок и морских черепах.
Вернёмся на Бали и поселимся в отеле Убуда, который называют культурной столицей острова. Здесь особенно сильно чувствуется балийская духовность.
Прогулки по окрестностям Убуда, празднование Нового года
Этот день посвятим окрестностям Убуда. Погуляем вдоль рисовых террас, попробуем кофе копи-лювак и покачаемся на качелях.
Поедем к месту силы — святым источникам, в которых балийцы совершают ритуальное омовение. При желании вы можете последовать их примеру: смыть с себя негатив и усталость и войти в 2025 год свежим и обновлённым — это очень символично!
Вечером соберёмся на праздничный ужин в ресторане (за доплату). Ближе к полуночи отправимся на вечеринку (депозит на алкогольные и безалкогольные напитки для нашего столика включён в стоимость тура). Тёплой компанией весело встретим Новый год.
Расслабленный день в Убуде
После бессонной ночи нас ждёт расслабленный день. Выспимся и отправимся снимать усталость в спа, где нам сделают массаж и наполнят релаксирующую ванну с цветами.
Прогуляемся по живописному пешеходному маршруту — тропе художника. Вечером посмотрим танцевальное шоу, которым сопровождают храмовые церемонии. Плавные движения под аккомпанемент гамелана (оркестра), яркие наряды и макияж — увлекательное зрелище.
Плавание с дельфинами, северное побережье Бали
Встанем пораньше (в 5:30) и поедем на ещё одну встречу с очаровательными жителями океана — дельфинами. Доберёмся к месту, где обитают десятки этих животных, и поплаваем вместе с ними.
Далее исследуем север Бали. Здесь абсолютно другие ландшафты, горная прохлада и много клубники, поэтому мы обязательно попробуем местный деликатес — клубничную пиццу.
Увидим впечатляющие красотой каскадные рисовые террасы, охраняемые ЮНЕСКО. Прогуляемся к живописному водопаду, в котором можно будет освежиться. Осмотрим баньяновое дерево, которому уже не меньше 500 лет. Вечером вернёмся в Убуд.
Самостоятельный отдых
Сегодня свободный день. Вы можете неспешно позавтракать в уютном кафе, сходить на йогу или массаж, погулять по атмосферным улочкам Убуда. Также рекомендуем съездить в сафари-парк, лес обезьян, музей художника Антонио Бланко или на рафтинг.
Восхождение на вулкан, купание в термах
Начнём день с восхождения на вулкан Батур. Чтобы подняться на высоту 650 м ещё до рассвета, встанем очень рано и полюбуемся живописными ландшафтами в свете первых солнечных лучей — невероятное зрелище! Всего преодолеем пешком 9 км в обе стороны.
Спустившись к подножию, расслабимся в горячих источниках. Подкрепимся в атмосферном кафе в деревушке Кинтамани. Отсюда хорошо просматриваются выжженные лавой склоны вулкана и изумрудное озеро, образовавшееся в кальдере.
*При желании вы можете пропустить восхождение на Батур и присоединиться к группе во время купания в источниках.
Главный храм Бали, восточное побережье
Сегодня у вас снова будет возможность почувствовать духовность Бали. Мы посетим «мать всех храмов» — Бесаких. Это главная святыня острова, поражающая богатым убранством. Вы узнаете много интересного о местной религии и полюбуетесь панорамой вулкана Агунг. Если повезёт, священник проведёт для нас церемонию.
После экскурсии поедем на восточное побережье, где нет больших волн и комфортно купаться. Остановимся на красивом пляже и в завершение путешествия как следует насладимся океаном.
Возвращение домой
Наше новогоднее путешествие по Индонезии завершено. Доставим вас к аэропорту ко времени обратного рейса и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 800
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Напитки во время новогодней вечеринки
- Индивидуальные трансферы от/до аэропорта под каждый рейс
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты, активности и экскурсии по программе
- Восхождение на вулкан Батур
- Снорклинг с мантами
- Плавание с дельфинами
- Спа-процедуры (1,5 часа)
- Танцевальное шоу
Что не входит в цену
- Перелёты в Денпасар и обратно в ваш город - от $1000
- Обеды и ужины - $350 за всю поездку
- Новогодний ужин в ресторане
- Виза - $35
- Медицинская страховка