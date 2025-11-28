Это популярный центр сёрфинга, поэтому мы обязательно покорим волну на доске, а после тренировки снимем мышечное напряжение
Описание тура
Организационные детали
Убедитесь, что срок действия паспорта не менее 6 месяцев, иначе вас могут не пропустить на границе.
Программа тура по дням
Начало отпуска
С приземлением — вы на Бали! Мы встретим вас у аэропорта, доставим в отель в Куте. Заселение с 14:00, но при наличии свободных номеров можно разместиться раньше. Если необходимо подождать, тоже не страшно — мы прогуляемся по курорту, покажем, где вкусно поесть, обменять валюту, приобрести сим-карту. Вечером всей группой поужинаем — познакомимся и настроимся на отпуск.
Сёрфинг, массаж
Готовы покорить первую волну? Сегодня первое занятие сёрфингом, теория и много практики. Вечером снимем мышечное напряжение после тренировки и наполнимся энергией для новых приключений на сеансе массажа.
Пляжный отдых, храм Улувату, обзорная площадка
Сегодня будем загорать и купаться на лучших пляжах Бали — Меласти и Дримленд. Потом сходим в храм Улувату, возвышающийся на крутом утёсе, и остановимся в секретном местечке с захватывающими дух панорамами.
Свободный день в Куте
Пляж, океан, богатый выбор ресторанчиков и сувенирных лавок — на Бали есть всё для отдыха на любой вкус. Если захочется активности — гид всегда подскажет лучшие места или поможет организовать что-то интересное.
Свободный день в Куте
Океан или бассейн, релакс или исследование окрестностей, сувенирные лавки или уютные ресторанчики — выбирайте сами! Сегодня день без планов — просто наслаждаемся островом.
Свободный день в Куте
У вас снова будет возможность прочувствовать колорит курорта в своём ритме, а мы поможем разнообразить отдых активностями, эмоциями и впечатлениями — только скажите.
Водопад Тукад Чепунг, сплав по реке
Впереди — много красоты и немного экстрима. Мы доберёмся к водопаду Тукад Чепунг, скрытому в каньоне, и полюбуемся волшебными узорами, которые создают пробивающиеся сквозь скалы солнечные лучи.
Далее — рафтинг по одной из самых живописных рек Бали: тут джунгли, рисовые террасы, водопады и чистейшая вода. Добавим немного азарта и прокачаем командный дух — победит первый дошедший до финиша. Вечером восстановим силы в отеле.
Качели над рисовыми террасами и джунглями, обряд очищения в Себату, кофейные плантации, релакс в инфинити-бассейне
Мы знаем, как вам хочется не только посмотреть красоты острова, но и узнать больше о Бали и Индонезии — истории, жизни, традициях, ценностях местных. Поэтому сегодня нас сопроводит Маде, который расскажет обо всём на русском.
Сначала мы посетим ландшафтный парк с эффектными локациями. Здесь можно арендовать летящее платье, взмыть на гигантских качелях над рисовыми террасами, сделать атмосферные кадры на фоне джунглей.
Потом отправимся в храм Себату, где пройдём священный ритуал очищения — мелукат. Это место выбрано неслучайно: тут малолюдно, и обряд чувствуется глубже.
Заедем на плантацию, где можно попробовать разные сорта кофе и чая и узнать всё об их изготовлении. Пообедаем в кафе посреди рисовых террас, где можно также отдохнуть в инфинити-бассейне.
Свободный день в Убуде
Сердце Бали славится множеством храмов, вулканов, магазинов, заведений — у вас будет возможность прочувствовать колорит города в своём темпе. Если захотите разнообразить отдых эмоциями и впечатлениями — только скажите, мы поможем.
Возвращение в Куту
Время для отдыха и наслаждения моментом — просто плывём по течению, без суеты. Здесь каждый миг словно говорит: «Ты заслужил этот отдых!»
Свободный день в Куте
Ещё один день в вашем ритме. А мы всегда рядом и поможем организовать что-нибудь интересное.
Свободный день в Куте
Наслаждаемся финальными днями отпуска, а вечером идём ужинать на рыбный рынок — грусть от предстоящего расставания скрасят свежие морепродукты. Вспомним лучшие моменты, обменяемся контактами и договоримся встретиться вновь.
Сёрфинг, массаж
Загораем, купаемся, веселимся — встаём на доску и мчим на волне. Волосы мокрые, всё в соли и песке и ощущение полной свободы. Проводив закат на пляже, мы как следует расслабимся на массаже.
Возвращение домой
Сегодня день отлётов. Собираем чемоданы, которые ломятся от сувениров, заряжаем телефоны с гигабайтами фото и видео, прощаемся с океаном и островами. Летим по домам, но обещаем собраться здесь снова. До скорой встречи!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение турлидером
- Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
- 2 занятия сёрфингом
- 2 сеанса массажа
Что не входит в цену
- Билеты на Бали и обратно (поможем подобрать самый удобный вариант)
- Обеды и ужины - $20-35 в день
- Виза
- Страховка
- Доплата за 1-местное размещение