Две недели на Бали с активностями, релаксом и отдыхом в своём ритме

Заняться сёрфингом и рафтингом, сходить на массаж, взмыть на качелях над террасами и пройти обряд
Отправляемся на главный курорт Бали, с которого началась туристическая история острова, — в Куту.

Это популярный центр сёрфинга, поэтому мы обязательно покорим волну на доске, а после тренировки снимем мышечное напряжение
на массаже — включены по 2 занятия и сеанса.

Съездим в Убуд, ощутим полную свободу, взлетев над рисовыми террасами на гигантских качелях, преодолеем речные пороги на рафте, а также прикоснёмся к духовному — посетим храм Улувату и пройдём очищающий ритуал мелукат в Себату.

Остальное время вы сможете провести по своему вкусу: понежиться у бассейна в отеле или на пляже у Индийского океана, сходить на йогу или в спа, взять дополнительную экскурсию.

А ещё обязательно понаблюдайте, как закатное солнце медленно раскрашивает небо разными цветами и тает за горизонтом, проведите вечер в лаундже с живой музыкой или протанцуйте до утра под эксклюзивный диджей-сет — именно за это Куту любят путешественники всего мира.

Описание тура

Организационные детали

Убедитесь, что срок действия паспорта не менее 6 месяцев, иначе вас могут не пропустить на границе.

Программа тура по дням

1 день

Начало отпуска

С приземлением — вы на Бали! Мы встретим вас у аэропорта, доставим в отель в Куте. Заселение с 14:00, но при наличии свободных номеров можно разместиться раньше. Если необходимо подождать, тоже не страшно — мы прогуляемся по курорту, покажем, где вкусно поесть, обменять валюту, приобрести сим-карту. Вечером всей группой поужинаем — познакомимся и настроимся на отпуск.

2 день

Сёрфинг, массаж

Готовы покорить первую волну? Сегодня первое занятие сёрфингом, теория и много практики. Вечером снимем мышечное напряжение после тренировки и наполнимся энергией для новых приключений на сеансе массажа.

3 день

Пляжный отдых, храм Улувату, обзорная площадка

Сегодня будем загорать и купаться на лучших пляжах Бали — Меласти и Дримленд. Потом сходим в храм Улувату, возвышающийся на крутом утёсе, и остановимся в секретном местечке с захватывающими дух панорамами.

4 день

Свободный день в Куте

Пляж, океан, богатый выбор ресторанчиков и сувенирных лавок — на Бали есть всё для отдыха на любой вкус. Если захочется активности — гид всегда подскажет лучшие места или поможет организовать что-то интересное.

5 день

Свободный день в Куте

Океан или бассейн, релакс или исследование окрестностей, сувенирные лавки или уютные ресторанчики — выбирайте сами! Сегодня день без планов — просто наслаждаемся островом.

6 день

Свободный день в Куте

У вас снова будет возможность прочувствовать колорит курорта в своём ритме, а мы поможем разнообразить отдых активностями, эмоциями и впечатлениями — только скажите.

7 день

Водопад Тукад Чепунг, сплав по реке

Впереди — много красоты и немного экстрима. Мы доберёмся к водопаду Тукад Чепунг, скрытому в каньоне, и полюбуемся волшебными узорами, которые создают пробивающиеся сквозь скалы солнечные лучи.

Далее — рафтинг по одной из самых живописных рек Бали: тут джунгли, рисовые террасы, водопады и чистейшая вода. Добавим немного азарта и прокачаем командный дух — победит первый дошедший до финиша. Вечером восстановим силы в отеле.

8 день

Качели над рисовыми террасами и джунглями, обряд очищения в Себату, кофейные плантации, релакс в инфинити-бассейне

Мы знаем, как вам хочется не только посмотреть красоты острова, но и узнать больше о Бали и Индонезии — истории, жизни, традициях, ценностях местных. Поэтому сегодня нас сопроводит Маде, который расскажет обо всём на русском.

Сначала мы посетим ландшафтный парк с эффектными локациями. Здесь можно арендовать летящее платье, взмыть на гигантских качелях над рисовыми террасами, сделать атмосферные кадры на фоне джунглей.

Потом отправимся в храм Себату, где пройдём священный ритуал очищения — мелукат. Это место выбрано неслучайно: тут малолюдно, и обряд чувствуется глубже.

Заедем на плантацию, где можно попробовать разные сорта кофе и чая и узнать всё об их изготовлении. Пообедаем в кафе посреди рисовых террас, где можно также отдохнуть в инфинити-бассейне.

9 день

Свободный день в Убуде

Сердце Бали славится множеством храмов, вулканов, магазинов, заведений — у вас будет возможность прочувствовать колорит города в своём темпе. Если захотите разнообразить отдых эмоциями и впечатлениями — только скажите, мы поможем.

10 день

Возвращение в Куту

Время для отдыха и наслаждения моментом — просто плывём по течению, без суеты. Здесь каждый миг словно говорит: «Ты заслужил этот отдых!»

11 день

Свободный день в Куте

Ещё один день в вашем ритме. А мы всегда рядом и поможем организовать что-нибудь интересное.

12 день

Свободный день в Куте

Наслаждаемся финальными днями отпуска, а вечером идём ужинать на рыбный рынок — грусть от предстоящего расставания скрасят свежие морепродукты. Вспомним лучшие моменты, обменяемся контактами и договоримся встретиться вновь.

13 день

Сёрфинг, массаж

Загораем, купаемся, веселимся — встаём на доску и мчим на волне. Волосы мокрые, всё в соли и песке и ощущение полной свободы. Проводив закат на пляже, мы как следует расслабимся на массаже.

14 день

Возвращение домой

Сегодня день отлётов. Собираем чемоданы, которые ломятся от сувениров, заряжаем телефоны с гигабайтами фото и видео, прощаемся с океаном и островами. Летим по домам, но обещаем собраться здесь снова. До скорой встречи!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение турлидером
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
  • 2 занятия сёрфингом
  • 2 сеанса массажа
Что не входит в цену
  • Билеты на Бали и обратно (поможем подобрать самый удобный вариант)
  • Обеды и ужины - $20-35 в день
  • Виза
  • Страховка
  • Доплата за 1-местное размещение
Место начала и завершения?
Аэропорт Денпасар, по времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита
Никита — ваш гид на Бали
Привет! Меня зовут Никита, и я тот самый человек, который будет с вами на связи до, во время и даже после тура. Я живу на Бали и провожу авторские путешествия по
самым разным уголкам Индонезии — от пирамид Явы до комодских варанов. Лично проезжаю все маршруты, проверяю каждую локацию, ночевал более чем в 100 отелях, прежде чем выбрать те, в которых будете жить вы. В моих турах нет случайных мест — только то, что по-настоящему впечатлило и оставило след в душе. Я не просто составляю маршруты — я собираю атмосферу. Мне важно, чтобы вы чувствовали себя в путешествии не как турист, а как друг, которого ждут, которому рады и которого хотят удивить. Каждый тур — это живая история, в которую я вкладываю максимум энергии и внимания. Здесь будет красиво, весело, местами неожиданно, а главное — по-настоящему. И если вы хотите не просто «посетить места», а настоящее приключение с душой, то вы его нашли. До встречи в путешествии!

