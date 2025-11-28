Мы знаем, как вам хочется не только посмотреть красоты острова, но и узнать больше о Бали и Индонезии — истории, жизни, традициях, ценностях местных. Поэтому сегодня нас сопроводит Маде, который расскажет обо всём на русском.

Сначала мы посетим ландшафтный парк с эффектными локациями. Здесь можно арендовать летящее платье, взмыть на гигантских качелях над рисовыми террасами, сделать атмосферные кадры на фоне джунглей.

Потом отправимся в храм Себату, где пройдём священный ритуал очищения — мелукат. Это место выбрано неслучайно: тут малолюдно, и обряд чувствуется глубже.

Заедем на плантацию, где можно попробовать разные сорта кофе и чая и узнать всё об их изготовлении. Пообедаем в кафе посреди рисовых террас, где можно также отдохнуть в инфинити-бассейне.