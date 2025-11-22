Вы поучитесь сёрфингу, покатаетесь
Описание тура
Организационные детали
Нужен действующий загранпаспорт, виза ставится по прилету в аэропорту. Ковид ограничений нет, прививки не нужны.
Прямых рейсов на Бали из России нет. Много вариантов с пересадками в Стамбуле, ОАЭ, Китае и др. Мы поможем вам с подбором билетов.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Минивэн, такси, лодки, катера, паромы.
Дети. Возраст участников 18+.
Виза. Нужна. Оформляется по прибытии в аэропорту.
Уровень сложности. Тур с активностями (снорклинг, сёрфинг, рафтинг, квадроциклы). Также включено лёгкое восхождение на вулкан Иджен.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, свободное время
Мы встретим вас в аэропорту в любое удобное для вас время и организуем трансфер до нашего отеля, расположенного неподалёку от пляжа. До отеля от аэропорта — всего 20 минут. Стандартное время заселения — 14:00, но вы также можете прилететь накануне.
В этот день вы отдохнёте после долгого перелёта. Можно расслабиться у бассейна, поплавать в океане, прогуляться или сходить на массаж. Наш отель расположен на Нуса-Дуа, одном из самых живописных и ухоженных пляжей на Бали. Здесь вы сможете наслаждаться кристально чистыми водами океана, посетить популярные пляжные клубы с музыкой, коктейлями и вечеринками.
Вечером мы поужинаем в ресторане с видом на закат и познакомимся друг с другом.
Сёрфинг на западном побережье
Сегодня вас ждёт насыщенный день. После завтрака мы отправимся на пляжи западного побережья, чтобы испытать себя в сёрфинге. Инструктор проведёт групповое занятие, объяснит основы и научит вас ловить волну. Вы сможете почувствовать себя героем фильма «На гребне волны». Отличные фотографии и незабываемые впечатления гарантированы!
Вечером проведём время на пляже, насладимся приятной атмосферой и подведём итоги дня.
Пляжи Нуса-Пениды, «Домик на дереве»
В этот день мы отправимся на остров Нуса-Пенида — настоящий тропический рай, где вас ждут первозданная природа, дикие пляжи, живописные виды и невероятный подводный мир. Проведём здесь 3 дня: насладимся пляжным отдыхом и исследуем местные достопримечательности.
Мы начнём с Даймонд-Бич, одного из самых фотогеничных мест острова с белоснежным песком и потрясающими видами на бирюзовый океан. Затем посетим пляж Атух с высокими скалами, пещерами и небольшими островками. Третий пункт нашего маршрута — уютный отель-бунгало «Домик на дереве», расположенный на вершине холма с невероятными панорамами. Здесь можно будет отдохнуть и сделать красивые фото.
За обедом в ресторане вы сможете попробовать блюда традиционной индонезийской кухни. А вечером, если позволит время, заглянем в пещерный храм.
Запад Нуса-Пениды, снорклинг
Сегодня исследуем западную часть Нуса-Пениды — полюбуемся видами на скалистые берега и прозрачные воды океана и сделаем несколько остановок для фотосессий и отдыха. А ещё займёмся снорклингом и поплаваем с мантами — это уникальная возможность увидеть морских обитателей в их естественной среде.
Отдых у бассейна, переезд в Убуд, прогулка
Утро начнём с отдыха у бассейна с потрясающим видом на океан и вулкан. После обеда отправимся обратно на Бали, в культурное сердце острова — Убуд. Этот город знаменит своими рисовыми террасами, храмами и спокойной атмосферой. Убуд — это место, где переплетаются традиции и современность. Вечером устроим небольшую прогулку по окрестностям.
Водопады Себату и Тегенунган, храм Тирта Эмпул, рисовые террасы
Сегодня мы окунёмся в духовную атмосферу Бали. Начнём с водопада Себату, где проведём церемонию омовения. Местные верят, что вода в этом водопаде очищает разум и душу. После посетим храм Тирта Эмпул, где также можно пройти очищение.
Затем поедем к водопаду Тегенунган и рисовым террасам Тегаллаланг, известным своими потрясающими видами. Этот день подарит нам не только умиротворение, но и множество ярких снимков на память.
Рафтинг и квадроциклы
Для любителей активного отдыха этот день станет настоящим праздником! Мы начнём с рафтинга по бурной реке Телага, преодолевая пороги и наслаждаясь природой. Затем нас ждёт поездка на квадроциклах через джунгли, реки и крутые подъёмы. Это приключение подарит вам незабываемые впечатления и заряд адреналина.
После активного дня вернёмся в отель в Убуде, чтобы расслабиться и насладиться спокойной атмосферой.
Лес обезьян, посещение храма и водопада
Этот день пройдёт под знаком ярких эмоций и прекрасных видов. Мы проведём время в лесу обезьян, посетим традиционный балийский храм, искупаемся в водопадах и сделаем невероятные фотографии на качелях в джунглях. Завершающим аккордом станет посещение водопада Таман Беджи Гриа, где мы ощутим всю красоту этого священного места.
Достопримечательности севера острова
Сегодня мы отправимся на север острова. Сначала посетим рисовые террасы Джатилувих, которые признаны объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Затем поедем к храму Улун Дану на озере Братан, который выглядит так, будто плывёт по водной глади. В завершение дня насладимся видами водопада Баньюмала и сделаем остановку в деревне у знаменитых ворот, которые часто попадают на фотографии.
Переезд на остров Ява
Начнём день с релакса и йоги, а после обеда выселимся из отеля и отправимся на Яву. Поездка займёт около 2 часов, так что у вас будет возможность поспать. Затем мы переправимся на пароме на остров, это займёт ещё 40 минут. Затем ещё 1,5 часа пути — и мы на месте!
Вечером набираемся сил, а ночью отправимся покорять вулкан Иджен!
Восхождение на Иджен
Сегодня мы совершим восхождение на вулкан Иджен! Таинственное свечение синих огней, ярко-жёлтые серные скалы и кислотное озеро в кратере — одно из самых невероятных зрелищ в мире! Только ради этого путешественники со всего мира приезжают на Яву.
После подъёма и осмотра кратера отправимся обратно на Бали, где будем отдыхать на побережье.
Отъезд
Утром мы организуем трансфер до аэропорта, а если ваш рейс вечером — проведём день в пляжном клубе.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2050
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все трансферы
- Входные билеты в достопримечательности
- Экскурсионное обслуживание местными гидами
- Сопровождение русскоязычным тур-лидером
- Восхождение на вулкан (инвентарь и проводник)
- Снорклинг, сёрфинг (снаряжение, обучение)
- Рафтинг, квадроциклы
- Входы на пляжи и в пляжные клубы
- Ритуал омовения на водопадах
- Балийский массаж
Что не входит в цену
- Перелёт в Денпасар и обратно - $900-1200
- Обеды и ужины - $20-30 в день
- Страховка для путешествий - ~2000 ₽
- Виза