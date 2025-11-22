Мы встретим вас в аэропорту в любое удобное для вас время и организуем трансфер до нашего отеля, расположенного неподалёку от пляжа. До отеля от аэропорта — всего 20 минут. Стандартное время заселения — 14:00, но вы также можете прилететь накануне.

В этот день вы отдохнёте после долгого перелёта. Можно расслабиться у бассейна, поплавать в океане, прогуляться или сходить на массаж. Наш отель расположен на Нуса-Дуа, одном из самых живописных и ухоженных пляжей на Бали. Здесь вы сможете наслаждаться кристально чистыми водами океана, посетить популярные пляжные клубы с музыкой, коктейлями и вечеринками.

Вечером мы поужинаем в ресторане с видом на закат и познакомимся друг с другом.