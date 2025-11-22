Мои заказы

Релакс и активный отдых на островах Индонезии: Бали, Нуса-Пенида, Ява

Понежиться на райских пляжах, подняться на вулкан Иджен, пройти обряд очищения и сплавиться по реке
Это путешествие — идеальный баланс между активным отдыхом, пляжным релаксом и погружением в культуру Бали. Мы проведём несколько дней на острове Нуса-Пенида, где посетим самые фотогеничные пляжи.

Вы поучитесь сёрфингу, покатаетесь
на квадроцикле по джунглям, поныряете со скатами манта и поучаствуете в рафтинге по живописной реке.

Мы поднимемся к знаменитому «домику на дереве», искупаемся в водопадах, проведём церемонию очищения, насладимся ландшафтом рисовых террас и заглянем в традиционные балийские храмы.

А изюминкой поездки станет восхождение на вулкан Иджен, о чём мечтают путешественники со всего мира.

Ближайшие даты:
4
янв13
фев1
мар
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Нужен действующий загранпаспорт, виза ставится по прилету в аэропорту. Ковид ограничений нет, прививки не нужны.

Прямых рейсов на Бали из России нет. Много вариантов с пересадками в Стамбуле, ОАЭ, Китае и др. Мы поможем вам с подбором билетов.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Минивэн, такси, лодки, катера, паромы.

Дети. Возраст участников 18+.

Виза. Нужна. Оформляется по прибытии в аэропорту.

Уровень сложности. Тур с активностями (снорклинг, сёрфинг, рафтинг, квадроциклы). Также включено лёгкое восхождение на вулкан Иджен.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, свободное время

Мы встретим вас в аэропорту в любое удобное для вас время и организуем трансфер до нашего отеля, расположенного неподалёку от пляжа. До отеля от аэропорта — всего 20 минут. Стандартное время заселения — 14:00, но вы также можете прилететь накануне.

В этот день вы отдохнёте после долгого перелёта. Можно расслабиться у бассейна, поплавать в океане, прогуляться или сходить на массаж. Наш отель расположен на Нуса-Дуа, одном из самых живописных и ухоженных пляжей на Бали. Здесь вы сможете наслаждаться кристально чистыми водами океана, посетить популярные пляжные клубы с музыкой, коктейлями и вечеринками.

Вечером мы поужинаем в ресторане с видом на закат и познакомимся друг с другом.

2 день

Сёрфинг на западном побережье

Сегодня вас ждёт насыщенный день. После завтрака мы отправимся на пляжи западного побережья, чтобы испытать себя в сёрфинге. Инструктор проведёт групповое занятие, объяснит основы и научит вас ловить волну. Вы сможете почувствовать себя героем фильма «На гребне волны». Отличные фотографии и незабываемые впечатления гарантированы!

Вечером проведём время на пляже, насладимся приятной атмосферой и подведём итоги дня.

3 день

Пляжи Нуса-Пениды, «Домик на дереве»

В этот день мы отправимся на остров Нуса-Пенида — настоящий тропический рай, где вас ждут первозданная природа, дикие пляжи, живописные виды и невероятный подводный мир. Проведём здесь 3 дня: насладимся пляжным отдыхом и исследуем местные достопримечательности.

Мы начнём с Даймонд-Бич, одного из самых фотогеничных мест острова с белоснежным песком и потрясающими видами на бирюзовый океан. Затем посетим пляж Атух с высокими скалами, пещерами и небольшими островками. Третий пункт нашего маршрута — уютный отель-бунгало «Домик на дереве», расположенный на вершине холма с невероятными панорамами. Здесь можно будет отдохнуть и сделать красивые фото.

За обедом в ресторане вы сможете попробовать блюда традиционной индонезийской кухни. А вечером, если позволит время, заглянем в пещерный храм.

4 день

Запад Нуса-Пениды, снорклинг

Сегодня исследуем западную часть Нуса-Пениды — полюбуемся видами на скалистые берега и прозрачные воды океана и сделаем несколько остановок для фотосессий и отдыха. А ещё займёмся снорклингом и поплаваем с мантами — это уникальная возможность увидеть морских обитателей в их естественной среде.

5 день

Отдых у бассейна, переезд в Убуд, прогулка

Утро начнём с отдыха у бассейна с потрясающим видом на океан и вулкан. После обеда отправимся обратно на Бали, в культурное сердце острова — Убуд. Этот город знаменит своими рисовыми террасами, храмами и спокойной атмосферой. Убуд — это место, где переплетаются традиции и современность. Вечером устроим небольшую прогулку по окрестностям.

6 день

Водопады Себату и Тегенунган, храм Тирта Эмпул, рисовые террасы

Сегодня мы окунёмся в духовную атмосферу Бали. Начнём с водопада Себату, где проведём церемонию омовения. Местные верят, что вода в этом водопаде очищает разум и душу. После посетим храм Тирта Эмпул, где также можно пройти очищение.

Затем поедем к водопаду Тегенунган и рисовым террасам Тегаллаланг, известным своими потрясающими видами. Этот день подарит нам не только умиротворение, но и множество ярких снимков на память.

7 день

Рафтинг и квадроциклы

Для любителей активного отдыха этот день станет настоящим праздником! Мы начнём с рафтинга по бурной реке Телага, преодолевая пороги и наслаждаясь природой. Затем нас ждёт поездка на квадроциклах через джунгли, реки и крутые подъёмы. Это приключение подарит вам незабываемые впечатления и заряд адреналина.

После активного дня вернёмся в отель в Убуде, чтобы расслабиться и насладиться спокойной атмосферой.

8 день

Лес обезьян, посещение храма и водопада

Этот день пройдёт под знаком ярких эмоций и прекрасных видов. Мы проведём время в лесу обезьян, посетим традиционный балийский храм, искупаемся в водопадах и сделаем невероятные фотографии на качелях в джунглях. Завершающим аккордом станет посещение водопада Таман Беджи Гриа, где мы ощутим всю красоту этого священного места.

9 день

Достопримечательности севера острова

Сегодня мы отправимся на север острова. Сначала посетим рисовые террасы Джатилувих, которые признаны объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Затем поедем к храму Улун Дану на озере Братан, который выглядит так, будто плывёт по водной глади. В завершение дня насладимся видами водопада Баньюмала и сделаем остановку в деревне у знаменитых ворот, которые часто попадают на фотографии.

10 день

Переезд на остров Ява

Начнём день с релакса и йоги, а после обеда выселимся из отеля и отправимся на Яву. Поездка займёт около 2 часов, так что у вас будет возможность поспать. Затем мы переправимся на пароме на остров, это займёт ещё 40 минут. Затем ещё 1,5 часа пути — и мы на месте!

Вечером набираемся сил, а ночью отправимся покорять вулкан Иджен!

11 день

Восхождение на Иджен

Сегодня мы совершим восхождение на вулкан Иджен! Таинственное свечение синих огней, ярко-жёлтые серные скалы и кислотное озеро в кратере — одно из самых невероятных зрелищ в мире! Только ради этого путешественники со всего мира приезжают на Яву.

После подъёма и осмотра кратера отправимся обратно на Бали, где будем отдыхать на побережье.

12 день

Отъезд

Утром мы организуем трансфер до аэропорта, а если ваш рейс вечером — проведём день в пляжном клубе.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2050
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы
  • Входные билеты в достопримечательности
  • Экскурсионное обслуживание местными гидами
  • Сопровождение русскоязычным тур-лидером
  • Восхождение на вулкан (инвентарь и проводник)
  • Снорклинг, сёрфинг (снаряжение, обучение)
  • Рафтинг, квадроциклы
  • Входы на пляжи и в пляжные клубы
  • Ритуал омовения на водопадах
  • Балийский массаж
Что не входит в цену
  • Перелёт в Денпасар и обратно - $900-1200
  • Обеды и ужины - $20-30 в день
  • Страховка для путешествий - ~2000 ₽
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Денпасар, аэропорт, точное время - по договорённости
Завершение: Денпасар, аэропорт, время зависит от времени обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динар
Динар — Организатор на Бали
Провёл экскурсии для 88 туристов
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов. С моей подачи запускаются новые направления. Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые
и нестандартные локации. В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху. Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни. Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии. «Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».

Задать вопрос

