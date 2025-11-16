Балийский ретрит: трансформационные практики с экспертами и целителями, фотосессии, спа
Перезагрузиться с помощью йоги и обрядов, понежиться в ванной с цветами, встретить рассвет на Батуре
Бали меняет людей, и вы сможете в этом убедиться! Мы пригласили русских экспертов и мощных местных целителей, с которыми вы шаг за шагом придёте к себе настоящему, практикуя йогу, трансформационные
игры, саундхилинг, участвуя в ритуалах и сессиях.
Этот духовный путь дополнит забота о теле — вы отдохнёте на пляжах и в спа, расслабитесь на массаже и в наполненной цветами ванной.
Увидите лучшие островные локации: понаблюдаете за юркими обитателями Леса обезьян, взлетите на качелях над рисовыми террасами и застанете первые солнечные лучи у кратера вулкана Батур, а наш фотограф сохранит каждый миг в кадрах.
Будете жить с большим комфортом: в хорошем отеле с бассейном, светлыми и просторными номерами с панорамными окнами и собственной террасой. Подарите внимание, любовь и незабываемые впечатления самому близкому человеку в мире — себе!
Описание тура
Организационные детали
Что вам может пригодиться в путешествии: международные права, если планируете водить байк или авто белая одежда для завершающего круга одежда для йоги тёплая одежда, удобная обувь для восхождения на вулкан
Программа тура по дням
1 день
Прогулка по Убуду, Лесу обезьян, Тропе художников
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Когда соберётся вся группа, прогуляемся по Убуду — невероятно атмосферному городку с особой энергетикой. Заглянем на сувенирный рынок, понаблюдаем за обитателями священного Леса обезьян, пройдём по Тропе художников.
Сегодня и почти каждый день тура будем начинать одинаково — с йоги и завтрака. Затем съездим на святые источники Себату: балийцы верят, что вода здесь очищает от дурных мыслей, неприятных эмоций, наполняет новыми силами и энергией. Следующий пункт — живописные рисовые террасы, где мы пообедаем и покатаемся на качелях. Вечером состоится церемония с огнём.
3 день
Йога, трансформационная практика
Впереди — спокойный день. В программе только йога, завтрак и трансформационная практика.
4 день
Йога, отдых на пляже и в спа
Начнём день традиционно — попрактикуем йогу, позавтракаем. Затем отдохнём на пляже и в спа-комплексе с банями и хаммамом.
5 день
Йога, ритуал от провидицы, саундхилинг
Перед завтраком займёмся йогой. Сегодня также запланирована встреча с балийской провидицей, которая проведёт ритуал ментального очищения. После этого попрактикуем саундхилинг.
6 день
Водопады, священное дерево, рисовые террасы
Впереди — насыщенный день. Мы съездим к водопадам посреди джунглей, заглянем в атмосферное кафе. Обнимем священное дерево и посетим ещё одни живописные рисовые террасы.
7 день
Рассвет на вершине вулкана
Проснёмся ещё затемно, чтобы встретить рассвет у кратера вулкана Батур. Восхождение пешком занимает около 3 часов, но мы справимся значительно быстрее — поднимемся к вершине на горных мотоциклах с профессиональными водителями. Виды здесь невероятные! Спустившись, позавтракаем и остаток дня будем отдыхать.
8 день
Йога, сессия с целителем
Этот день проведём расслабленно. Займёмся йогой, позавтракаем и пройдём сессию с балийским целителем.
9 день
Йога, пляжный отдых
После традиционных утренних ритуалов будем загорать и купаться на красивом пляже.
10 день
Йога, общий круг, спа
Мы подошли к завершению ретрита. Напоследок мы проведём йога-сессию и прощальный круг. Сходим в спа, где для нас ждут наполненная цветами ванна и расслабляющий массаж. Вечером поужинаем в уютном месте, а завтра разлетимся по домам.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
2-местное размещение
$2400
1-местное (стандарт)
$2700
1-местное (полулюкс)
$2900
1-местное (люкс)
$3500
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы от/до аэропорта
Все трансферы по маршруту
Сопровождение инструктором по йоге и медитации, массажным терапевтом, ведущей трансформационных игр
Все практики и церемонии
Все экскурсии по программе
Спа (массаж и цветочная ванна)
Фотосессии, включая индивидуальную
Что не входит в цену
Билеты на Бали и обратно в ваш город
Обеды и ужины
Виза
Стоимость тура при 1-местном размещении составит:
Стандарт - $2700
Полулюкс - $2900
Люкс - $3500
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Денпасар (Бали), точное время по договорённости
Завершение: Аэропорт Денпасар (Бали), на следующий день после завершения ретрита
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов на Бали
Бали полностью изменил мою жизнь, и, возможно, скоро изменит и вашу.
В 2016 году я прилетела сюда на пару месяцев и осталась навсегда. Этот остров умеет влюблять мягко, но бесповоротно. Здесь
я нашла не только дом, но и дело, которое зажигает изнутри: создавать ретриты, по-настоящему меняющие людей.
Мы не просто практикуем йогу с видом на джунгли. Мы собираем группы, в которых каждая встреча как вспышка, каждый день как портал, а каждый участник чувствует, что вернулся к себе.
Целители, видящие, церемонии, магия — и вы в центре этого. Дышите полной грудью и вдруг замечаете: жить можно иначе — легко, вкусно, по-настоящему.
И да, у нас не только глубина, но и эстетика и наслаждение: дни спа и красоты, белоснежные пляжи, атмосферные отели и, конечно, немного волшебства (чуть больше, чем немного).
Если чувствуете отклик — не откладывайте. Места заканчиваются быстро, как манго в сезон.