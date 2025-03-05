Проживание. 1-местное размещение на шикарной вилле и в глэмпинге на острове Саболо. В случае отсутствия свободных номеров отель может быть заменён на аналогичный.

*Фото мест проживания взяты с сайта booking.com для примера

Питание. В стоимость включены: завтраки, фрукты и балийские угощения в 1-й день, трёхразовое питание в 5-6 дни, пикник в 8-й день. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный седан, катера.

Дети. Возраст участников — 22+.

Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте.