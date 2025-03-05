Вы сможете по-настоящему расслабиться: заняться йогой и медитациями, понежиться в горячих источниках и SPA, сходить на массаж и отдохнуть в глэмпинге на отдалённом
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 22+
Проживание. 1-местное размещение на шикарной вилле и в глэмпинге на острове Саболо. В случае отсутствия свободных номеров отель может быть заменён на аналогичный.
*Фото мест проживания взяты с сайта booking.com для примера
Питание. В стоимость включены: завтраки, фрукты и балийские угощения в 1-й день, трёхразовое питание в 5-6 дни, пикник в 8-й день. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельный седан, катера.
Дети. Возраст участников — 22+.
Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте.
Программа тура по дням
Начало отдыха
Заберём вас у аэропорта Денпасара и доставим на виллу. Вас встретят свежими тропическими фруктами и традиционными балийскими угощениями. Во время знакомства с организатором вас ждёт небольшой приветственный подарок. Остаток дня будет свободен.
Расслабленный день в Убуде
Начнём день с разминки — займёмся йогой и помедитируем с видом на джунгли. Позавтракаем и отправимся в местечко, где живут десятки любопытных обезьян. Затем погуляем по Убуду и пройдём церемонию очищения от стресса и негативных мыслей в храме. Далее вы посетите сеанс массажа, который снимет напряжение и подарит полное расслабление. Вечером поужинаем в атмосферном ресторане.
Рисовые террасы, вулкан Батур
Утром позанимаемся йогой и позавтракаем. Поедем к рисовым террасам и погуляем по ступенчатым зелёным каскадам. Выпьем ароматного кофе у подножия вулкана Батур, а затем прокатимся на джипах по застывшей лаве. Завершим этот насыщенный впечатлениями день, нежась в горячих источниках.
Встреча с жрицей, релакс в спа
После утренней практики и завтрака поедем в гости к удивительной женщине — верховной жрице Бали. С ней запланирован 2-часовой индивидуальный сеанс исцеления. Вы проработаете детские проблемы, очистите чакры и энергию прошлых жизней, восстановите эмоциональный баланс и получите благословление на успех в будущем.
Остаток дня проведём в полном релаксе. Отправимся в спа с баней и купелями, наполненными экзотическими цветами. Выпьем чаю и проведём вечер у костра.
Отдых в глэмпинге
Утренним рейсом доберёмся на остров Флорес, затем доедем к уединённому островку Саболо и разместимся в шатрах в глэмпинге только для взрослых. В стоимость включены трёхразовое питание, каякинг, снорклинг, пляжный волейбол и другие активности — вам только нужно выбрать развлечение по вкусу. Вечером можем собраться у уютно потрескивающего костра или посмотреть фильмы.
Насыщенный день
Этот день будет наполнен яркими эмоциями и красочными локациями. Мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы с высоты полюбоваться впечатляющими ландшафтами острова Падар. Позагораем и пофотографируемся на пляжах с розовым и белоснежным песком.
Посетим национальный парк «Комодо», где обитают гигантские вараны — земное воплощение сказочных драконов. Поплаваем среди огромных и безобидных мант и поснорклим с экзотическими рыбками у берегов острова Канава.
Лабуан Баджо и возвращение на Бали
Начнём утро с вкусного завтрака и духовных практик. Затем доедем в Лабуан Баджо и изучим городок на байке. Дневным рейсом вернёмся на Бали и отдохнём на вилле.
Возвращение домой
Вместо завтрака устроим небольшой прощальный пикник в секретном месте. Затем проводим вас в аэропорт к обратному рейсу и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$5000
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, фрукты, пикник
- Трёхразовое питание в 5-6 дни
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту по суше и воде
- Перелёты Бали - Флорес - Бали
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты
- Все активности и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Перелёты в Денпасар и обратно в ваш город
- Обеды и ужины (кроме 5-6 дней)
- Виза
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты