Индонезийские острова только для вас: релакс, активности и встреча с верховной жрицей

Отдохнуть на вилле и в шатре, понаблюдать за обезьянами и варанами, понежиться в SPA и источниках
В этом индивидуальном туре мы собрали всё самое-самое.

Вы сможете по-настоящему расслабиться: заняться йогой и медитациями, понежиться в горячих источниках и SPA, сходить на массаж и отдохнуть в глэмпинге на отдалённом
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острове.

Запланировано и множество развлечений: вы прокатитесь на джипах по застывшей лаве, понаблюдаете за любопытными обезьянами и гигантскими комодскими варанами, поплаваете среди огромных и безобидных мант. А также очистите чакры и получите благословение на будущее, встретившись с верховной жрицей Бали.

Индонезийские острова только для вас: релакс, активности и встреча с верховной жрицей
Индонезийские острова только для вас: релакс, активности и встреча с верховной жрицей
Индонезийские острова только для вас: релакс, активности и встреча с верховной жрицей
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 22+

Проживание. 1-местное размещение на шикарной вилле и в глэмпинге на острове Саболо. В случае отсутствия свободных номеров отель может быть заменён на аналогичный.

*Фото мест проживания взяты с сайта booking.com для примера

Питание. В стоимость включены: завтраки, фрукты и балийские угощения в 1-й день, трёхразовое питание в 5-6 дни, пикник в 8-й день. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный седан, катера.

Дети. Возраст участников — 22+.

Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте.

Программа тура по дням

1 день

Начало отдыха

Заберём вас у аэропорта Денпасара и доставим на виллу. Вас встретят свежими тропическими фруктами и традиционными балийскими угощениями. Во время знакомства с организатором вас ждёт небольшой приветственный подарок. Остаток дня будет свободен.

Начало отдыхаНачало отдыхаНачало отдыхаНачало отдыхаНачало отдыхаНачало отдыхаНачало отдыхаНачало отдыха
2 день

Расслабленный день в Убуде

Начнём день с разминки — займёмся йогой и помедитируем с видом на джунгли. Позавтракаем и отправимся в местечко, где живут десятки любопытных обезьян. Затем погуляем по Убуду и пройдём церемонию очищения от стресса и негативных мыслей в храме. Далее вы посетите сеанс массажа, который снимет напряжение и подарит полное расслабление. Вечером поужинаем в атмосферном ресторане.

Расслабленный день в УбудеРасслабленный день в УбудеРасслабленный день в УбудеРасслабленный день в Убуде
3 день

Рисовые террасы, вулкан Батур

Утром позанимаемся йогой и позавтракаем. Поедем к рисовым террасам и погуляем по ступенчатым зелёным каскадам. Выпьем ароматного кофе у подножия вулкана Батур, а затем прокатимся на джипах по застывшей лаве. Завершим этот насыщенный впечатлениями день, нежась в горячих источниках.

Рисовые террасы, вулкан БатурРисовые террасы, вулкан БатурРисовые террасы, вулкан БатурРисовые террасы, вулкан Батур
4 день

Встреча с жрицей, релакс в спа

После утренней практики и завтрака поедем в гости к удивительной женщине — верховной жрице Бали. С ней запланирован 2-часовой индивидуальный сеанс исцеления. Вы проработаете детские проблемы, очистите чакры и энергию прошлых жизней, восстановите эмоциональный баланс и получите благословление на успех в будущем.

Остаток дня проведём в полном релаксе. Отправимся в спа с баней и купелями, наполненными экзотическими цветами. Выпьем чаю и проведём вечер у костра.

Встреча с жрицей, релакс в спаВстреча с жрицей, релакс в спаВстреча с жрицей, релакс в спаВстреча с жрицей, релакс в спа
5 день

Отдых в глэмпинге

Утренним рейсом доберёмся на остров Флорес, затем доедем к уединённому островку Саболо и разместимся в шатрах в глэмпинге только для взрослых. В стоимость включены трёхразовое питание, каякинг, снорклинг, пляжный волейбол и другие активности — вам только нужно выбрать развлечение по вкусу. Вечером можем собраться у уютно потрескивающего костра или посмотреть фильмы.

Отдых в глэмпингеОтдых в глэмпингеОтдых в глэмпингеОтдых в глэмпингеОтдых в глэмпингеОтдых в глэмпингеОтдых в глэмпингеОтдых в глэмпингеОтдых в глэмпинге
6 день

Насыщенный день

Этот день будет наполнен яркими эмоциями и красочными локациями. Мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы с высоты полюбоваться впечатляющими ландшафтами острова Падар. Позагораем и пофотографируемся на пляжах с розовым и белоснежным песком.

Посетим национальный парк «Комодо», где обитают гигантские вараны — земное воплощение сказочных драконов. Поплаваем среди огромных и безобидных мант и поснорклим с экзотическими рыбками у берегов острова Канава.

Насыщенный деньНасыщенный деньНасыщенный деньНасыщенный день
7 день

Лабуан Баджо и возвращение на Бали

Начнём утро с вкусного завтрака и духовных практик. Затем доедем в Лабуан Баджо и изучим городок на байке. Дневным рейсом вернёмся на Бали и отдохнём на вилле.

Лабуан Баджо и возвращение на БалиЛабуан Баджо и возвращение на БалиЛабуан Баджо и возвращение на БалиЛабуан Баджо и возвращение на Бали
8 день

Возвращение домой

Вместо завтрака устроим небольшой прощальный пикник в секретном месте. Затем проводим вас в аэропорт к обратному рейсу и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$5000
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, фрукты, пикник
  • Трёхразовое питание в 5-6 дни
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту по суше и воде
  • Перелёты Бали - Флорес - Бали
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты
  • Все активности и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Перелёты в Денпасар и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины (кроме 5-6 дней)
  • Виза
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Место начала и завершения?
Аэропорт Денпасара, точное время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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