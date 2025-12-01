Погружаемся в магию острова: погуляем по Лесу Обезьян, увидим легендарный храм на озере, откроем тайные водопады и буддийские святыни.
Отдохнем на горячих источниках, поплаваем ночью в сияющем океане и встретим рассвет с дельфинами в открытом море. Это экскурсия «все включено» — берем от нее максимум удовольствия!
Описание тура
Узнать и полюбить Бали Сочная двухдневная экскурсия по достопримечательностям Бали. м. Встречаем дельфинов, светящийся планктон и посещаем культовые локации Севера Бали. Бали пленит с первого взгляда, но чтобы по-настоящему ощутить его душу, нужно отправиться вглубь острова. Наша двухдневная экскурсия – это калейдоскоп впечатлений, где каждый момент – яркая вспышка в памяти. Главное за эти два дня:
- Лес обезьян в Убуде – это не просто место обитания забавных макак. Это священное пространство, где природа и древние верования сплетаются воедино. Обезьяны, снующие среди храмов, напоминают о гармонии человека и мира.
- Храм Улун Дану на озере Бератан – словно мираж, возникающий из утреннего тумана. Его отражение в зеркальной глади озера – визитная карточка Бали, символ спокойствия и величия.
- Водопад Секумпул, спрятанный в сердце джунглей, – это гимн силе и красоте природы. Могучий каскад, обрушивающийся с высоты, дарит ощущение прохлады и обновления.
- Буддийский храм на склоне горы – место для уединения и размышлений. Здесь, вдали от мирской суеты, можно ощутить гармонию и покой.
- Горячие источники – природные купальни, где можно расслабиться и отдохнуть в окружении дикой природы.
- Ночное купание со светящимся планктоном – это настоящее волшебство. Миллионы крошечных огоньков, вспыхивающих в темноте, создают нереальную атмосферу.
- Морская прогулка на рассвете и встреча с дельфинами – это шанс увидеть, как эти удивительные существа резвятся в волнах под первыми лучами солнца. Это зрелище, которое останется в сердце навсегда. Важная информация:.
- Допустимый возраст не ограничен, специальная физическая подготовка не требуется.
- Допустимый возраст для снорклинга — с 6-ти лет.
- Желательно наличие одежды, скрывающей колени и плечи, а также наличных индонезийских рупий для пожертвований (сумма по желанию путешественника).
По субботам в 07:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лес обезьян в Убуде
- Храм Улун Дану на озере Бератан
- Водопад Секумпул
- Буддийский храм на склоне с видом на океан
- Горячие источники
- Ночное купание со светящимся планктоном
- Морская прогулка на рассвете и встреча с дельфинами
Что включено
- Индивидуальный трансфер на протяжении всей экскурсии
- Услуги гида
- Все входные билеты
- Проживание в отеле
- Завтраки, ужин
- Экипировка и снаряжения для снорклинга
Что не входит в цену
- Обеды
- Пожертвование в храм (сумма на ваше усмотрение)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 07:00.
Экскурсия длится около 1 дня 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
