Встретить рассветы на Иджене и Бромо, отдохнуть в пляжном клубе и добраться к водопадам в джунглях
Предлагаем вам ненадолго сменить релакс на шезлонге и поиски просветления на Бали и отправиться в невероятное приключение по соседней Яве.
Вас ждут впечатляющие встречи с огнедышащими исполинами, которыми славится остров: мы читать дальше
взойдём пешком на Иджен и на джипе поднимемся на Бромо, чтобы застать рассветы на вершине мира! Проберёмся сквозь джунгли к скрытым в их зарослях жемчужинам — водопадам Мадакарипура и Тумпак Севу.
Выделим время и для ленивого досуга: позагораем и накупаемся в пляжном клубе с бассейном у самой кромки Индийского океана, а также восстановим силы в атмосферном деревенском отеле, где горами можно любоваться прямо из своего номера.
В программе много длительных переездов и ночных пробуждений, и мы позаботились, чтобы они прошли с максимальным комфортом: наши автомобили премиум-класса оснащены раскладными сиденьями, одеялами и подушками — получится отдохнуть и, возможно, даже выспаться в дороге.
С собой необходимо взять: одежду и обувь для пляжа/купания в водопаде удобную обувь для спусков и подъёмов по каменистым поверхностям тёплую одежду, рассчитанную на +15°C (если такой нет, у подножия вулканов можно взять на прокат куртку) наличные индонезийские рупии копию или фото паспорта
Программа тура по дням
1 день
Ночной переезд на Яву
Вечером заберём вас на Бали и направимся к вулкану Иджен. По пути будут остановки, чтобы размяться, перекусить, выпить кофе, и паромная переправа. Сиденья раскладываются, есть подушки и одеяла — можно будет поспать в дороге. Прибудем около 3:00.
2 день
Восхождение на Иджен, отдых в пляжном клубе
Сразу по прибытии в 3:00 начнём подъём на вулкан Иджен. На вершине встретим рассвет, насладимся пейзажами, сделаем яркие фото.
Около 7:00 спустимся к подножию и отправимся в пляжный клуб. Позавтракаем, искупаемся и позагораем, немного отдохнём.
В 11:00 продолжим наше путешествие. Вскоре нас ждёт ещё одна удивительная встреча — с вулканом Бромо. Дорога займёт 7-7,5 часов, будет остановка на обед с панорамным видом. Вечером заселимся в уютный деревенский отель.
3 день
Джиппинг к Бромо, отдых у водопадов Мадакарипура и Тумпак Севу
В 2:30 на джипах поедем к Бромо. Впереди — восхитительные панорамы, встреча первых лучей солнца, исследование склонов.
Днём спустимся, перекусим, отдохнём и съездим к водопадам Мадакарипура и Тумпак Севу. Потом отправимся обратно на Бали, периодически делая остановки в красивых местах на отдых и перекус. Прибудем за полночь.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, обеды
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Аренда маски и фонарика для подъёма на Иджен
Прогулка на джипах к Бромо
Вход в пляжный клуб
Что не входит в цену
Билеты на Бали и обратно в ваш город
Ужины
Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любая удобная вам локация на Бали, кроме Амеда и Ловины, 19:00-21:00
Завершение: Любая удобная вам локация на Бали, кроме Амеда и Ловины, после полуночи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 120 туристов
Меня зовут Давид, и я — ваш водитель и проводник в этом увлекательном путешествии. Я знаю дороги Бали и Явы как свои пять пальцев, провёл за рулём с десяток лет, читать дальше
помогая путешественникам открывать самые удивительные уголки этих островов.
Я аккуратен, ответственен и всегда стараюсь сделать поездку максимально комфортной и безопасной. Особенно люблю возить семьи — мне важно, чтобы и взрослые, и дети чувствовали себя спокойно и радовались поездке.
Дорогу на Иджен я знаю в деталях — мой сын живёт на Яве, и за эти годы я столько раз ездил туда, что могу провести маршрут даже с закрытыми глазами. Но, конечно, предпочитаю делать это с открытыми, чтобы вы могли насладиться красотой пейзажей!
Для меня каждая поездка — это не просто работа, а возможность подарить людям незабываемые впечатления. Я всегда рад поделиться интересными историями, помочь советом и сделать так, чтобы ваша поездка оставила только тёплые воспоминания.