По острову пылающей земли: активный тур на Яве

Встретить рассветы на Иджене и Бромо, отдохнуть в пляжном клубе и добраться к водопадам в джунглях
Предлагаем вам ненадолго сменить релакс на шезлонге и поиски просветления на Бали и отправиться в невероятное приключение по соседней Яве.

Вас ждут впечатляющие встречи с огнедышащими исполинами, которыми славится остров: мы
взойдём пешком на Иджен и на джипе поднимемся на Бромо, чтобы застать рассветы на вершине мира! Проберёмся сквозь джунгли к скрытым в их зарослях жемчужинам — водопадам Мадакарипура и Тумпак Севу.

Выделим время и для ленивого досуга: позагораем и накупаемся в пляжном клубе с бассейном у самой кромки Индийского океана, а также восстановим силы в атмосферном деревенском отеле, где горами можно любоваться прямо из своего номера.

В программе много длительных переездов и ночных пробуждений, и мы позаботились, чтобы они прошли с максимальным комфортом: наши автомобили премиум-класса оснащены раскладными сиденьями, одеялами и подушками — получится отдохнуть и, возможно, даже выспаться в дороге.

Ближайшие даты:
Время начала: 19:00

Описание тура

Организационные детали

С собой необходимо взять:
одежду и обувь для пляжа/купания в водопаде
удобную обувь для спусков и подъёмов по каменистым поверхностям
тёплую одежду, рассчитанную на +15°C (если такой нет, у подножия вулканов можно взять на прокат куртку)
наличные индонезийские рупии
копию или фото паспорта

Программа тура по дням

1 день

Ночной переезд на Яву

Вечером заберём вас на Бали и направимся к вулкану Иджен. По пути будут остановки, чтобы размяться, перекусить, выпить кофе, и паромная переправа. Сиденья раскладываются, есть подушки и одеяла — можно будет поспать в дороге. Прибудем около 3:00.

2 день

Восхождение на Иджен, отдых в пляжном клубе

Сразу по прибытии в 3:00 начнём подъём на вулкан Иджен. На вершине встретим рассвет, насладимся пейзажами, сделаем яркие фото.

Около 7:00 спустимся к подножию и отправимся в пляжный клуб. Позавтракаем, искупаемся и позагораем, немного отдохнём.

В 11:00 продолжим наше путешествие. Вскоре нас ждёт ещё одна удивительная встреча — с вулканом Бромо. Дорога займёт 7-7,5 часов, будет остановка на обед с панорамным видом. Вечером заселимся в уютный деревенский отель.

3 день

Джиппинг к Бромо, отдых у водопадов Мадакарипура и Тумпак Севу

В 2:30 на джипах поедем к Бромо. Впереди — восхитительные панорамы, встреча первых лучей солнца, исследование склонов.

Днём спустимся, перекусим, отдохнём и съездим к водопадам Мадакарипура и Тумпак Севу. Потом отправимся обратно на Бали, периодически делая остановки в красивых местах на отдых и перекус. Прибудем за полночь.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$326
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
  • Аренда маски и фонарика для подъёма на Иджен
  • Прогулка на джипах к Бромо
  • Вход в пляжный клуб
Что не входит в цену
  • Билеты на Бали и обратно в ваш город
  • Ужины
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любая удобная вам локация на Бали, кроме Амеда и Ловины, 19:00-21:00
Завершение: Любая удобная вам локация на Бали, кроме Амеда и Ловины, после полуночи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид
Давид — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 120 туристов
Меня зовут Давид, и я — ваш водитель и проводник в этом увлекательном путешествии. Я знаю дороги Бали и Явы как свои пять пальцев, провёл за рулём с десяток лет,
читать дальше

помогая путешественникам открывать самые удивительные уголки этих островов. Я аккуратен, ответственен и всегда стараюсь сделать поездку максимально комфортной и безопасной. Особенно люблю возить семьи — мне важно, чтобы и взрослые, и дети чувствовали себя спокойно и радовались поездке. Дорогу на Иджен я знаю в деталях — мой сын живёт на Яве, и за эти годы я столько раз ездил туда, что могу провести маршрут даже с закрытыми глазами. Но, конечно, предпочитаю делать это с открытыми, чтобы вы могли насладиться красотой пейзажей! Для меня каждая поездка — это не просто работа, а возможность подарить людям незабываемые впечатления. Я всегда рад поделиться интересными историями, помочь советом и сделать так, чтобы ваша поездка оставила только тёплые воспоминания.

