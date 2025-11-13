Сразу по прибытии в 3:00 начнём подъём на вулкан Иджен. На вершине встретим рассвет, насладимся пейзажами, сделаем яркие фото.

Около 7:00 спустимся к подножию и отправимся в пляжный клуб. Позавтракаем, искупаемся и позагораем, немного отдохнём.

В 11:00 продолжим наше путешествие. Вскоре нас ждёт ещё одна удивительная встреча — с вулканом Бромо. Дорога займёт 7-7,5 часов, будет остановка на обед с панорамным видом. Вечером заселимся в уютный деревенский отель.