За 2 недели путешествия успеем покорить волны Индийского океана, исследовать живописные уголки, посетить райские пляжи Нуса-Пениды, а также древние храмы.
Вы расслабитесь на сеансах балийского массажа и добавите щепотку адреналина в досуг во время рафтинга. Каждый день — гармоничное трио природы, активного отдыха и новых открытий.
Описание тура
Организационные детали
1) Обязательно необходима медицинская страховка.
2) Возьми с собой удобные кроссовки (желательно для треккинга), так как будем подниматься на вулкан, спускаться на дикие пляжи и т. д.
Лучше не белые, так как после вулканического песка их будет сложно отстирать.
3) Также для подъёма на вулкан нужны тёплые вещи (кофта, штаны).
4) Если есть коралки, возьми с собой, так удобнее будет передвигаться по скрытому каньону
5) Рекомендую перед отпуском 2–3 раза посетить солярий, чтобы легче было на солнце.
6) Деньги лучше менять в городе, мы тебя встретим в аэропорту и отвезём в гостиницу.
7) Если есть профессиональная маска для снорклинга, лучше взять, тут обычные выдаются.
8) Если есть необходимость в таблетках или слабый желудок, лучше на всякий случай взять с собой из России. На Бали российских таблеток нет, нужно будет аналоги искать в случае необходимости.
9) Крема для загара, головные уборы могут потребоваться, чтобы не покупать тут, можно взять с собой.
10) Важно! Доллары старого образца не принимают на Бали. Не старше 2007 года нужны доллары.
11) При прилете у вас попросят оплату за визу $35. Нужно иметь наличные.
12) Лосины или велосипедки для сёрфинга. С ними будет сильно удобнее.
Проживание. 2-местное размещение в 3- и 4-звёздочных отелях по маршруту. Большую часть тура будем жить в отеле Solia Legian. Возможно 1-местное размещение.
*Фото отеля взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость входят завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельных автомобилях с кондиционером марок Toyota и Suzuki (транспорт зависит от количества участников).
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Уровень сложности. Предусмотрены длительные пешие прогулки и восхождение на вулкан Батур (время в пути — около часа, набор высоты — 700 метров).
Виза. Оформляется по прилёте за доплату.
Программа тура по дням
Прибытие на Бали
Добро пожаловать на Бали! Встретим вас в аэропорту и поедем в отель. Разместившись, познакомимся друг с другом. Этот день посвящён отдыху после перелёта и обсуждению предстоящих приключений.
Отдых на пляжах
Сегодня отправляемся загорать и купаться на лучших пляжах Бали, омываемых водами Индийского океана. Вечером встретим живописный закат в храме на краю утёса. По дороге остановимся в местах с потрясающими панорамными видами.
Сёрфинг
Время покорить свою первую волну! В этот день вас ждёт первое занятие по серфингу: теория и много практики. Мы обязательно укротим океан. А вечером расслабимся на сеансе традиционного балийского массажа, чтобы снять усталость и наполниться энергией.
Нуса-Пенида: знаковые пляжи острова
Выезжаем на остров Нуса-Пенида — одно из самых живописных мест рядом с Бали. Устроим снорклинг с мантами — это уникальная возможность поплавать рядом с этими мощными, но безопасными морскими обитателями.
Затем мы посетим самые красивые пляжи острова, включая знаменитый Kelingking beach, скала которого напоминает голову тираннозавра. Завершим день на пляжах Broken и Angel’s Billabong.
Пляж Даймонд, возвращение на Бали
Продолжаем исследовать Нуса-Пениду. Сегодня нас ждут ещё более удивительные пляжи, и мы спустимся на знаменитый пляж Даймонд. После насыщенного дня возвращаемся на скоростной лодке в отель на Бали.
Свободный день
День отдыха на Бали: пляжи, рестораны, спа, прогулки или шопинг — на ваше усмотрение! А если захочется активности, мы предложим интересные варианты досуга. Не забудьте собрать вещи, ведь завтра мы отправляемся в Убуд!
Убуд
Едем в Убуд — культурное сердце Бали. Перед тем как заселиться в отель, мы посетим скрытый каньон, который удивляет всех своей красотой, и освежимся в знаменитом водопаде. Далее отправимся в храм Тирта Эмпул, где пройдём обряд очищения и загадаем заветные желания.
Рафтинг и Лес обезьян
Приключения продолжаются! В этот день вас ждёт рафтинг по горной реке среди джунглей! Преодолевая пороги и наслаждаясь видами водопадов, мы прочувствуем природу Бали в полной мере. Затем посетим знаменитый Лес обезьян, где можно будет сделать весёлые селфи с местными обитателями — дружелюбными мартышками.
Рисовые террасы острова, восхождение на Батур
Бали — остров с множеством локаций, которые помогут сделать безумно красивые снимки. Сегодня отправимся к живописным качелям над обрывом и посетим рисовые террасы. А уже ночью состоится захватывающее восхождение на вулкан Батур.
Вулкан Батур
Рассвет на вершине вулкана Батур — одно из самых незабываемых зрелищ. С высоты почти 2 километров над уровнем моря мы будем наблюдать, как солнце поднимается над облаками, окрашивая небо в яркие цвета. Возвращаемся в отель, собираем вещи и отправляемся на север острова.
Плаваем с дельфинами, прыгаем в водопад
Север Бали — уникальное место, которое нас впечатлило, поэтому мы включили его в программу. Здесь мы отправимся на встречу с дельфинами и получим дозу адреналина, катаясь с водопадов и прыгая в естественные бассейны.
Свободный день
Продолжаем наслаждаться солнцем, океаном и волнами. Ещё раз попробуем себя в сёрфинге, насладимся пляжами и закатами. Вечером расслабимся на сеансе массажа, чтобы завершить день максимально приятно.
Свободный день
Предпоследний день путешествия посвятим отдыху и покупке сувениров. Вечером отправимся на рыбный рынок, где устроим прощальный ужин на берегу океана, наслаждаясь свежайшими морепродуктами. Вспомним лучшие моменты тура и обменяемся впечатлениями.
Окончание тура
Собираем чемоданы, полные сувениров, заряжаем телефоны с гигабайтами фотографий и прощаемся с удивительным островом. Мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного рейса.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|157 429 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта и по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Водные активности (рафтинг, снорклинг, 2 занятия сёрфингом)
- 2 сеанса балийского массажа
Что не входит в цену
- Перелёт до Бали и обратно
- Остальное питание
- Страховка
- Виза - $35
- 1-местное размещение