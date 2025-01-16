Приключения под солнцем: активный отдых и пляжный релакс на Бали

Встретить рассвет на вулкане Батур, поплавать с дельфинами и мантами и попробовать рафтинг
Бали ждёт! Приглашаем попробовать сочетание приключений и релакса на удивительном острове Бали.

За 2 недели путешествия успеем покорить волны Индийского океана, исследовать живописные уголки, посетить райские пляжи Нуса-Пениды, а также древние храмы.

Вы расслабитесь на сеансах балийского массажа и добавите щепотку адреналина в досуг во время рафтинга. Каждый день — гармоничное трио природы, активного отдыха и новых открытий.
Приключения под солнцем: активный отдых и пляжный релакс на Бали
Приключения под солнцем: активный отдых и пляжный релакс на Бали
Приключения под солнцем: активный отдых и пляжный релакс на Бали
Ближайшие даты:
16
янв1
фев16
фев1
мар16
мар
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

1) Обязательно необходима медицинская страховка.

2) Возьми с собой удобные кроссовки (желательно для треккинга), так как будем подниматься на вулкан, спускаться на дикие пляжи и т. д.
Лучше не белые, так как после вулканического песка их будет сложно отстирать.

3) Также для подъёма на вулкан нужны тёплые вещи (кофта, штаны).

4) Если есть коралки, возьми с собой, так удобнее будет передвигаться по скрытому каньону

5) Рекомендую перед отпуском 2–3 раза посетить солярий, чтобы легче было на солнце.

6) Деньги лучше менять в городе, мы тебя встретим в аэропорту и отвезём в гостиницу.

7) Если есть профессиональная маска для снорклинга, лучше взять, тут обычные выдаются.

8) Если есть необходимость в таблетках или слабый желудок, лучше на всякий случай взять с собой из России. На Бали российских таблеток нет, нужно будет аналоги искать в случае необходимости.

9) Крема для загара, головные уборы могут потребоваться, чтобы не покупать тут, можно взять с собой.

10) Важно! Доллары старого образца не принимают на Бали. Не старше 2007 года нужны доллары.

11) При прилете у вас попросят оплату за визу $35. Нужно иметь наличные.

12) Лосины или велосипедки для сёрфинга. С ними будет сильно удобнее.

Проживание. 2-местное размещение в 3- и 4-звёздочных отелях по маршруту. Большую часть тура будем жить в отеле Solia Legian. Возможно 1-местное размещение.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость входят завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельных автомобилях с кондиционером марок Toyota и Suzuki (транспорт зависит от количества участников).

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Уровень сложности. Предусмотрены длительные пешие прогулки и восхождение на вулкан Батур (время в пути — около часа, набор высоты — 700 метров).

Виза. Оформляется по прилёте за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Бали

Добро пожаловать на Бали! Встретим вас в аэропорту и поедем в отель. Разместившись, познакомимся друг с другом. Этот день посвящён отдыху после перелёта и обсуждению предстоящих приключений.

Прибытие на БалиПрибытие на БалиПрибытие на БалиПрибытие на БалиПрибытие на БалиПрибытие на Бали
2 день

Отдых на пляжах

Сегодня отправляемся загорать и купаться на лучших пляжах Бали, омываемых водами Индийского океана. Вечером встретим живописный закат в храме на краю утёса. По дороге остановимся в местах с потрясающими панорамными видами.

Отдых на пляжахОтдых на пляжахОтдых на пляжахОтдых на пляжах
3 день

Сёрфинг

Время покорить свою первую волну! В этот день вас ждёт первое занятие по серфингу: теория и много практики. Мы обязательно укротим океан. А вечером расслабимся на сеансе традиционного балийского массажа, чтобы снять усталость и наполниться энергией.

СёрфингСёрфингСёрфингСёрфинг
4 день

Нуса-Пенида: знаковые пляжи острова

Выезжаем на остров Нуса-Пенида — одно из самых живописных мест рядом с Бали. Устроим снорклинг с мантами — это уникальная возможность поплавать рядом с этими мощными, но безопасными морскими обитателями.

Затем мы посетим самые красивые пляжи острова, включая знаменитый Kelingking beach, скала которого напоминает голову тираннозавра. Завершим день на пляжах Broken и Angel’s Billabong.

Нуса-Пенида: знаковые пляжи островаНуса-Пенида: знаковые пляжи островаНуса-Пенида: знаковые пляжи островаНуса-Пенида: знаковые пляжи острова
5 день

Пляж Даймонд, возвращение на Бали

Продолжаем исследовать Нуса-Пениду. Сегодня нас ждут ещё более удивительные пляжи, и мы спустимся на знаменитый пляж Даймонд. После насыщенного дня возвращаемся на скоростной лодке в отель на Бали.

Пляж Даймонд, возвращение на БалиПляж Даймонд, возвращение на БалиПляж Даймонд, возвращение на БалиПляж Даймонд, возвращение на Бали
6 день

Свободный день

День отдыха на Бали: пляжи, рестораны, спа, прогулки или шопинг — на ваше усмотрение! А если захочется активности, мы предложим интересные варианты досуга. Не забудьте собрать вещи, ведь завтра мы отправляемся в Убуд!

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Убуд

Едем в Убуд — культурное сердце Бали. Перед тем как заселиться в отель, мы посетим скрытый каньон, который удивляет всех своей красотой, и освежимся в знаменитом водопаде. Далее отправимся в храм Тирта Эмпул, где пройдём обряд очищения и загадаем заветные желания.

УбудУбудУбудУбуд
8 день

Рафтинг и Лес обезьян

Приключения продолжаются! В этот день вас ждёт рафтинг по горной реке среди джунглей! Преодолевая пороги и наслаждаясь видами водопадов, мы прочувствуем природу Бали в полной мере. Затем посетим знаменитый Лес обезьян, где можно будет сделать весёлые селфи с местными обитателями — дружелюбными мартышками.

Рафтинг и Лес обезьянРафтинг и Лес обезьянРафтинг и Лес обезьянРафтинг и Лес обезьян
9 день

Рисовые террасы острова, восхождение на Батур

Бали — остров с множеством локаций, которые помогут сделать безумно красивые снимки. Сегодня отправимся к живописным качелям над обрывом и посетим рисовые террасы. А уже ночью состоится захватывающее восхождение на вулкан Батур.

Рисовые террасы острова, восхождение на БатурРисовые террасы острова, восхождение на БатурРисовые террасы острова, восхождение на БатурРисовые террасы острова, восхождение на Батур
10 день

Вулкан Батур

Рассвет на вершине вулкана Батур — одно из самых незабываемых зрелищ. С высоты почти 2 километров над уровнем моря мы будем наблюдать, как солнце поднимается над облаками, окрашивая небо в яркие цвета. Возвращаемся в отель, собираем вещи и отправляемся на север острова.

Вулкан БатурВулкан БатурВулкан БатурВулкан Батур
11 день

Плаваем с дельфинами, прыгаем в водопад

Север Бали — уникальное место, которое нас впечатлило, поэтому мы включили его в программу. Здесь мы отправимся на встречу с дельфинами и получим дозу адреналина, катаясь с водопадов и прыгая в естественные бассейны.

Плаваем с дельфинами, прыгаем в водопадПлаваем с дельфинами, прыгаем в водопадПлаваем с дельфинами, прыгаем в водопадПлаваем с дельфинами, прыгаем в водопад
12 день

Свободный день

Продолжаем наслаждаться солнцем, океаном и волнами. Ещё раз попробуем себя в сёрфинге, насладимся пляжами и закатами. Вечером расслабимся на сеансе массажа, чтобы завершить день максимально приятно.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
13 день

Свободный день

Предпоследний день путешествия посвятим отдыху и покупке сувениров. Вечером отправимся на рыбный рынок, где устроим прощальный ужин на берегу океана, наслаждаясь свежайшими морепродуктами. Вспомним лучшие моменты тура и обменяемся впечатлениями.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
14 день

Окончание тура

Собираем чемоданы, полные сувениров, заряжаем телефоны с гигабайтами фотографий и прощаемся с удивительным островом. Мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного рейса.

До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет157 429 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта и по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Водные активности (рафтинг, снорклинг, 2 занятия сёрфингом)
  • 2 сеанса балийского массажа
Что не входит в цену
  • Перелёт до Бали и обратно
  • Остальное питание
  • Страховка
  • Виза - $35
  • 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бали, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Бали, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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