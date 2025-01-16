Бали ждёт! Приглашаем попробовать сочетание приключений и релакса на удивительном острове Бали. За 2 недели путешествия успеем покорить волны Индийского океана, исследовать живописные уголки, посетить райские пляжи Нуса-Пениды, а также древние храмы. Вы расслабитесь на сеансах балийского массажа и добавите щепотку адреналина в досуг во время рафтинга. Каждый день — гармоничное трио природы, активного отдыха и новых открытий.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ваш гид на Бали

Никита Ваш гид на Бали

Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

1) Обязательно необходима медицинская страховка.

2) Возьми с собой удобные кроссовки (желательно для треккинга), так как будем подниматься на вулкан, спускаться на дикие пляжи и т. д.

Лучше не белые, так как после вулканического песка их будет сложно отстирать.

3) Также для подъёма на вулкан нужны тёплые вещи (кофта, штаны).

4) Если есть коралки, возьми с собой, так удобнее будет передвигаться по скрытому каньону

5) Рекомендую перед отпуском 2–3 раза посетить солярий, чтобы легче было на солнце.

6) Деньги лучше менять в городе, мы тебя встретим в аэропорту и отвезём в гостиницу.

7) Если есть профессиональная маска для снорклинга, лучше взять, тут обычные выдаются.

8) Если есть необходимость в таблетках или слабый желудок, лучше на всякий случай взять с собой из России. На Бали российских таблеток нет, нужно будет аналоги искать в случае необходимости.

9) Крема для загара, головные уборы могут потребоваться, чтобы не покупать тут, можно взять с собой.

10) Важно! Доллары старого образца не принимают на Бали. Не старше 2007 года нужны доллары.

11) При прилете у вас попросят оплату за визу $35. Нужно иметь наличные.

12) Лосины или велосипедки для сёрфинга. С ними будет сильно удобнее.