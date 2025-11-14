Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

День 1: Начало Приключения

Ваше захватывающее путешествие начнётся на севере острова Бали. Насладитесь прекрасными видами из окна комфортного трансфера. Затем вас ждёт короткий переход на пароме до острова Явы, всего за час. После этого вам предстоит поездка до подножия удивительного вулкана Иджен, которую вы будете проводить в компании местного водителя, который поделится с вами интересными историями.

Прибыв в отель, расположенный в горах, вы сможете ощутить их мощь и зарядиться энергией перед предстоящим восхождением. Не забудьте насладиться вкусным ужином и хорошенько отдохнуть.

День 2: Восхождение на Иджен

Чтобы успеть насладиться уникальными голубыми огнями, извергающимися из лавы, подъем на Иджен лучше начинать рано утром. Вас встретит местный рейнджер, знающий все секретные тропы и интересные факты о вулкане. Вместе вы подниметесь на высоту 2883 метров над уровнем моря, чтобы вплотную увидеть кислотное голубое озеро, которое не имеет аналогов на земле.

В этом удивительном месте вы сможете почувствовать себя в атмосфере других планет, окружённые дымом из кратера. Для самых любознательных будет возможность увидеть и осознать трудности, с которыми сталкиваются серодобытчики, работающие в этом районе. Они неустанно перетаскивают от 75 до 90 кг серы в соседние долины!

Получив заряд энергии и массу впечатлений, вы будете готовы вернуться на Бали. Путь от Иджена до порта Гилиманук, откуда отправляется паром на Бали, совсем недалеко. В комфортном минивэне вам будет приятно расслабиться, а затем вас доставят до вашего отеля всего за 4 часа.