Мои заказы

Голубые огни вулкана Иджен на пароме (на 2 дня)

Голубые огни вулкана Иджен на пароме
Голубые огни вулкана Иджен на пароме (на 2 дня)
Голубые огни вулкана Иджен на пароме (на 2 дня)
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

День 1: Начало Приключения

Ваше захватывающее путешествие начнётся на севере острова Бали. Насладитесь прекрасными видами из окна комфортного трансфера. Затем вас ждёт короткий переход на пароме до острова Явы, всего за час. После этого вам предстоит поездка до подножия удивительного вулкана Иджен, которую вы будете проводить в компании местного водителя, который поделится с вами интересными историями.

Прибыв в отель, расположенный в горах, вы сможете ощутить их мощь и зарядиться энергией перед предстоящим восхождением. Не забудьте насладиться вкусным ужином и хорошенько отдохнуть.

День 2: Восхождение на Иджен

Чтобы успеть насладиться уникальными голубыми огнями, извергающимися из лавы, подъем на Иджен лучше начинать рано утром. Вас встретит местный рейнджер, знающий все секретные тропы и интересные факты о вулкане. Вместе вы подниметесь на высоту 2883 метров над уровнем моря, чтобы вплотную увидеть кислотное голубое озеро, которое не имеет аналогов на земле.

В этом удивительном месте вы сможете почувствовать себя в атмосфере других планет, окружённые дымом из кратера. Для самых любознательных будет возможность увидеть и осознать трудности, с которыми сталкиваются серодобытчики, работающие в этом районе. Они неустанно перетаскивают от 75 до 90 кг серы в соседние долины!

Получив заряд энергии и массу впечатлений, вы будете готовы вернуться на Бали. Путь от Иджена до порта Гилиманук, откуда отправляется паром на Бали, совсем недалеко. В комфортном минивэне вам будет приятно расслабиться, а затем вас доставят до вашего отеля всего за 4 часа.

По согласованию.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Ява
  • Вулкан Иджен
  • Голубое озеро
Что включено
  • Паром Бали-Ява-Бали
  • Проживание
  • Трансфер по Бали и на Яве
  • Питание
  • Питьевая вода
  • Входные билеты
  • Услуги англоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Обсуждается индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бали

Похожие туры из Бали

Персональный мини-тур на Бали: храмы, рисовые террасы и шоколадная фабрика
На машине
2 дня
1 отзыв
Персональный мини-тур на Бали: храмы, рисовые террасы и шоколадная фабрика
Увидеть вулкан Батур, посетить Улун Дану и заглянуть в Парк бабочек
Начало: Бали, ваш отель, 8:00
14 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
$220 за всё до 5 чел.
Из зимы в лето: новогодний отпуск в Индонезии со снорклингом, восхождением на вулкан и вечеринкой
На автобусе
12 дней
2 отзыва
Из зимы в лето: новогодний отпуск в Индонезии со снорклингом, восхождением на вулкан и вечеринкой
Исследовать пляжи и храмы 2 островов, поплавать с мантами и дельфинами и искупаться в термах
Начало: Аэропорт Денпасара, точное время зависит от вашего...
26 дек в 08:00
$1800 за человека
Бали-Санур: экспресс-паром в одну сторону до/из Нуса-Пениды
На пароме
1 день 21 час
5 отзывов
Бали-Санур: экспресс-паром в одну сторону до/из Нуса-Пениды
Расписание: См. расписание
11 ноя в 07:30
12 ноя в 07:30
$11.23 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Бали
Все туры из Бали