Оцените удобство и скорость перемещения между Бали и Нуса Пенидой, воспользовавшись нашими скоростными лодками.
Мы предлагаем билеты как в одну сторону, так и в обратную, обеспечивая комфортную поездку с прекрасными морскими пейзажами и гарантированным ежедневным расписанием.
Описание трансферПрохождение регистрации и посадка на катер Ваше приключение начинается на пляже Санур / Нуса Пенида, где приветливый персонал поможет Вам пройти регистрацию. После посадки на скоростной катер, расположитесь с комфортом и настройтесь на живописное путешествие по искрящимся водам Балийского моря. Современное оснащение лодки гарантирует комфортную и приятную поездку. Наблюдайте, как удаляющееся побережье Бали открывает захватывающие виды, когда катер отходит от берега. Ощутите свежесть морского бриза и любуйтесь бескрайней лазурью, простирающейся перед Вами. Путешествие до Нуса Пениды / Санура занимает примерно от получаса до сорока пяти минут, предоставляя Вам возможность отдохнуть и насладиться пейзажами. Безопасное путешествие Прибыв на Нуса Пениду / Санур, Вы сойдете на удобный причал, готовые к исследованию потрясающих ландшафтов и красот острова. Если Вами выбран вариант поездки туда и обратно, у Вас будет свобода выбора времени для обратного пути, что обеспечит Вам беззаботный отдых. На протяжении всего пути профессиональная команда готова оказать помощь по любым вопросам, обеспечивая безопасное и приятное путешествие. Оцените спокойствие, которое дарит надежный и эффективный сервис, делая Вашу поездку между Бали и Нуса Пенидой комфортной и безмятежной. Важная информация:
- На одного человека разрешено провозить не более 2 мест багажа весом до 30 кг.
- Время отправления и прибытия зависит от состояния моря и погодных условий. Поставщик услуг не несет ответственности за любые задержки на маршруте.
- В целях безопасности оператор лодки оставляет за собой право проверять содержимое любого багажа. Коррозийные вещества, легковоспламеняющиеся жидкости или любые опасные предметы не допускаются.
- Поставщик услуг не несет ответственности за потерю или повреждение багажа во время транспортировки.
- Данный трансфер не рекомендуется: беременным женщинам, людям с заболеваниями спины или сердца, людям в инвалидных креслах и людям старше 95 лет.
Ответы на вопросы
Что включено
- Автомобиль с кондиционером
- Wi-Fi
- Вода
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 1 дня 21 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Герман
26 июн 2025
Организация была безупречной, и все прошло гладко. Выражаем нашу признательность.
В
Вика
26 июн 2025
Всё прошло замечательно, никаких затруднений не возникло.
Я
Ян
19 мая 2025
хорошо!
R
Robert
4 мая 2025
Комфортная и аккуратная зона ожидания с доступными закусками и напитками. Абсолютно никаких нареканий. Обязательно воспользуюсь услугами снова в будущем.
