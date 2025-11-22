Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Бали – это остров в Индонезии, облик которого формируют вулканы, поросшие лесом, заливные рисовые поля, пляжи и коралловые рифы.



Манила – столица Филиппин, густонаселенный портовый город на острове Лусон, в котором испанская колониальная архитектура сочетается с современными небоскребами.

Дмитрий Ваш гид на Бали Написать вопрос Групповой тур Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 1.5 день Размер группы 1-20 человек $1350 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание тура Бали – это остров в Индонезии, облик которого формируют вулканы, поросшие лесом, заливные рисовые поля, пляжи и коралловые рифы. На острове множество храмов, в том числе Пура Лухур Улувату, выстроенный на скале. Манила – столица Филиппин, густонаселенный портовый город на острове Лусон, в котором испанская колониальная архитектура сочетается с современными небоскребами. В центре старой части Манилы расположен главный памятник колониальной архитектуры города – крепость Интрамурос.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату