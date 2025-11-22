Бали – это остров в Индонезии, облик которого формируют вулканы, поросшие лесом, заливные рисовые поля, пляжи и коралловые рифы.
Манила – столица Филиппин, густонаселенный портовый город на острове Лусон, в котором испанская колониальная архитектура сочетается с современными небоскребами.
Манила – столица Филиппин, густонаселенный портовый город на острове Лусон, в котором испанская колониальная архитектура сочетается с современными небоскребами.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание тураБали – это остров в Индонезии, облик которого формируют вулканы, поросшие лесом, заливные рисовые поля, пляжи и коралловые рифы. На острове множество храмов, в том числе Пура Лухур Улувату, выстроенный на скале. Манила – столица Филиппин, густонаселенный портовый город на острове Лусон, в котором испанская колониальная архитектура сочетается с современными небоскребами. В центре старой части Манилы расположен главный памятник колониальной архитектуры города – крепость Интрамурос.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Бали
Похожие туры из Бали
На Бали за райскими пляжами, развлечениями и полной перезагрузкой
Поплавать со скатами, встретить рассвет на вулкане и покататься на квадроциклах
Начало: Аэропорт Денпасара, время прибытия ваших рейсов
22 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
$2500 за человека
Приключения под солнцем: активный отдых и пляжный релакс на Бали
Встретить рассвет на вулкане Батур, поплавать с дельфинами и мантами и попробовать рафтинг
Начало: Аэропорт Бали, время зависит от времени вашего при...
16 ноя в 14:00
1 дек в 14:00
172 500 ₽ за человека
Из зимы в лето: новогодний отпуск в Индонезии со снорклингом, восхождением на вулкан и вечеринкой
Исследовать пляжи и храмы 2 островов, поплавать с мантами и дельфинами и искупаться в термах
Начало: Аэропорт Денпасара, точное время зависит от вашего...
26 дек в 08:00
$1800 за человека