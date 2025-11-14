Два острова — вдвое больше впечатлений! Скучать не придётся: на рафте мы покорим речные пороги и изгибы, на качелях взлетим над рисовыми террасами, застанем первые солнечные лучи на вершине Батура,

искупаемся в водопадах Тукад Чепунг и Алинг-Алинг. Встретимся с обитателями суши и океана — поплаваем с гигантскими мантами и дружелюбными дельфинами, окажемся в россыпи светящегося планктона и пообнимаемся с любопытными обезьянками. Прикоснёмся к духовному: проводим закат в храме Улувату над обрывом, получим нитяной браслет со смыслом в Гоа Гири, пройдём очищающий обряд в Себату. Выделим время и на тотальный релакс: отдохнём на нескольких пляжах и в бич-клабах Бали и Нуса Пениды, а также будем жить в отелях с высоким рейтингом и собственным бассейном — идеальный загар обеспечен!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

1) Обязательна медицинская страховка.

2) Возьмите удобные кроссовки (желательно для треккинга), так как будем подниматься на вулкан, спускаться на дикие пляжи и т. д.

Лучше не белые, так как после вулканического песка их будет сложно отстирать.

3) Также для подъёма на вулкан нужны тёплые вещи (кофта, штаны).

4) Если есть коралки, возьмите тоже удобнее будет передвигаться по скрытому каньону

5) Рекомендую перед отпуском 2–3 раза посетить солярий, чтобы легче было на солнце.

6) Деньги лучше менять в городе.

7) Если есть профессиональная маска для снорклинга, лучше взять, тут выдаются обычные.

8) Если есть необходимость в лекарствах или слабый желудок, лучше на всякий случай взять с собой из России. На Бали многих медикаментов нет, нужно будет аналоги искать в случае необходимости.

9) Крема для загара, головные уборы могут потребоваться, чтобы не покупать тут, можно взять с собой.

10) Важно! Доллары старого образца не принимают на Бали — нужны не старше 2007 года.

11) При прилёте у вас попросят оплату за визу $35. Нужно иметь наличные.

12) Лосины или велосипедки для сёрфинга. С ними будет намного удобнее.