Описание тура
Организационные детали
1) Обязательна медицинская страховка.
2) Возьмите удобные кроссовки (желательно для треккинга), так как будем подниматься на вулкан, спускаться на дикие пляжи и т. д.
Лучше не белые, так как после вулканического песка их будет сложно отстирать.
3) Также для подъёма на вулкан нужны тёплые вещи (кофта, штаны).
4) Если есть коралки, возьмите тоже удобнее будет передвигаться по скрытому каньону
5) Рекомендую перед отпуском 2–3 раза посетить солярий, чтобы легче было на солнце.
6) Деньги лучше менять в городе.
7) Если есть профессиональная маска для снорклинга, лучше взять, тут выдаются обычные.
8) Если есть необходимость в лекарствах или слабый желудок, лучше на всякий случай взять с собой из России. На Бали многих медикаментов нет, нужно будет аналоги искать в случае необходимости.
9) Крема для загара, головные уборы могут потребоваться, чтобы не покупать тут, можно взять с собой.
10) Важно! Доллары старого образца не принимают на Бали — нужны не старше 2007 года.
11) При прилёте у вас попросят оплату за визу $35. Нужно иметь наличные.
12) Лосины или велосипедки для сёрфинга. С ними будет намного удобнее.
Питание. В стоимость входят завтраки в отелях, вода в авто. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельных автомобилях Toyota и Suzuki с кондиционером и музыкой (седан или минивэн, в зависимости от количества участников).
Возраст участников. 10+.
Виза. Необходимо оформить и оплатить в аэропорту по прибытии самостоятельно.
Уровень сложности. Лёгкий. Программа тура не требует специальной подготовки, но вы должны быть в хорошей физической форме и не иметь противопоказаний. Подъём на вулкан Батур (1717 м) занимает около 1,5–2 часов. Набор высоты — около 700 метров. Сплав примерно 4 из 10 баллов по сложности.
Безопасность. Есть групповая аптечка, перед сплавом вам выдадут спасательные жилеты и защитные шлемы. Перед всеми потенциально опасными активностями проводится инструктаж по безопасности на русском и английском языках.
Программа тура по дням
Бали, встречай
Встретим вас у аэропорта по времени рейса и поедем в отель. Разместившись в номерах, познакомимся друг с другом. Этот день посвящён отдыху после перелёта и обсуждению предстоящих приключений.
Тотальный релакс
Сегодня отправляемся загорать и купаться на лучших пляжах Бали, омываемых водами Индийского океана. Вечером встретим живописный закат в храме на краю утёса. По дороге остановимся в местах с потрясающими панорамными видами.
Снорклинг со скатами и тропическими рыбками, бич-клаб, лучшие пляжи Нуса Пениды
Впереди масса впечатлений и красивых видов — отправляемся на Нуса Пениду. Выезжаем рано — в 7:15 уже нужно быть готовыми.
Сначала — снорклинг. В первой точке поплаваем с гигантскими мантами, ещё в двух локациях — с яркими рыбками и кораллами.
Пообедаем в стильном бич-клабе, где также можно искупаться в инфинити-бассейне. Далее — череда пляжей. Это Broken и Angels Billabong — места, где хочется задержаться подольше. И дикое побережье Kelingking, на котором мы проводим закат.
Отдых на пляжах и в бич-клабе, ритуал в храме Гоа Гири
Продолжим исследовать побережье Нуса Пениды. Заедем за кофе в видовое кафе, чтобы зарядиться энергией, и направимся на Diamond и Atuh. Тут открываются такие панорамы, что захватывает дух, и именно поэтому сюда приезжают люди со всего мира.
Посетим храм Гоа Гири, где нам повяжут тридату — трёхцветный нитяной браслет. В этот момент необходимо загадать желание, и оно обязательно сбудется.
Потом отдохнём в бич-клабе — будем купаться в бассейне и наслаждаться моментом. Вечером вернёмся на Бали.
Свободный день
Время для наслаждения островом: океан, шопинг, достопримечательности или рестораны — полная свобода выбора!
Водопад Тукад Чепунг, сплав по реке
Впереди — много красоты и немного экстрима. Мы доберёмся к водопаду Тукад Чепунг, скрытому в каньоне, и полюбуемся волшебными узорами, которые создают пробивающиеся сквозь скалы солнечные лучи.
Далее — рафтинг по одной из самых живописных рек Бали: тут джунгли, рисовые террасы, водопады и чистейшая вода. Добавим немного азарта и прокачаем командный дух — победит первый дошедший до финиша. Вечером восстановим силы в отеле.
Качели над рисовыми террасами, обряд очищения в Себату, плантации, инфинити-бассейн
Мы знаем, как вам хочется не только посмотреть красоты острова, но и узнать больше о Бали и Индонезии — истории, жизни, традициях, ценностях местных. Поэтому сегодня нас сопроводит Маде, который расскажет обо всём на русском.
Сначала мы посетим ландшафтный парк с эффектными локациями. Здесь можно арендовать летящее платье, взмыть на гигантских качелях над рисовыми террасами, сделать атмосферные кадры на фоне джунглей.
Потом отправимся в храм Себату, где пройдём священный ритуал очищения — мелукат. Это место выбрано неслучайно: тут малолюдно, и обряд чувствуется глубже.
Заедем на плантацию, где можно попробовать разные сорта кофе и чая и узнать всё об их изготовлении. Пообедаем в кафе посреди рисовых террас, где можно также отдохнуть в инфинити-бассейне.
Восхождение на Батур, отдых в Убуде
Рассвет на вулкане Батур — это нечто незабываемое. Поднявшись на высоту почти 2 километра, мы окажемся выше облаков и понаблюдаем, как первые лучи солнца окрашивают горы в невероятные оттенки и как земля дышит паром. Потом вернёмся в отель — будем отдыхать после восхождения и набираться сил перед завтрашней поездкой на север острова.
Лес обезьян, священный Баян, храм Улун Дану Братан, плавание с планктоном
Едем на север, периодически делая остановки. Первую — в лесу обезьян, где живут дружелюбные и спокойные мартышки: они дают себя гладить, кормить и могут забраться на плечо — положительные эмоции и забавные фото обеспечены.
Посетим священный Баян — дерево, которому более 7 столетий, с непередаваемой словами энергетикой. Заедем на рынок за фруктами и полюбуемся храмом Улун Дану Братан посреди озера.
Вечером заселимся в отель на берегу океана. Здесь чёрный вулканический песок и совсем другой Бали. Мы создадим настроение за ужином на побережье под живую музыку, но и это ещё не всё.
Как стемнеет, пойдём купаться со светящимся планктоном. Представьте: над головой звёздное небо, вокруг тёмная гладь и мириады крошечных искорок — волшебство!
Плавание с дельфинами, водопады Алинг-Алинг
Просыпаемся очень рано, чтобы отправиться на встречу с дельфинами. Мы будем не просто наблюдать с лодки, а поплаваем вместе с этими прекрасными созданиями — невероятные эмоции и настоящий контакт с дикой природой!
После выезжаем с вещами в Куту. По пути остановимся у водопадов Алинг-Алинг. Это несколько каскадов, в которых можно искупаться, а при желании испытать экстрим — прыгнуть с вершины или прокатиться по природной горке.
Свободный день
Сегодня только отдых — мы знаем, он вам необходим. Наслаждаемся последним днём отпуска и никуда не торопимся.
Возвращение домой
Сегодня день отлётов. Собираем чемоданы, которые ломятся от сувениров, заряжаем телефоны с гигабайтами фото и видео, прощаемся с океаном и островами. Летим по домам, но обещаем собраться здесь снова. До скорой встречи!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1700
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, питьевая вода
- Трансферы от/до аэропорта и по маршруту
- Сопровождение турлидером
- Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
- Аренда оборудования для снорклинга
- Фото и видео на GoPro и ваши смартфоны
Что не входит в цену
- Билеты на Бали и обратно (поможем подобрать самые удобные рейсы)
- Обеды и ужины - около $20-30 в день
- Страховка
- Виза
- Доплата за 1-местное размещение