Наедине с неизведанным Бали: перезагрузка на северо-западе острова своей компанией

Полюбоваться рисовыми террасами и храмом Брахмавихара Арама и отдохнуть на роскошных пляжных виллах
Я покажу вам малоизвестный Бали: мы направимся к курортам Ловина и Пулукан на северном и западном побережьях, где мало приезжих.

Здесь можно проникнуться атмосферой индонезийской глубинки и насладиться спокойным отдыхом в
уединённых уголках.

Вы увидите много живописных мест: охраняемые ЮНЕСКО рисовые террасы Джатилувих, скрывающийся в джунглях водопад Секумпул, храм Брахмавихара Арама — миниатюрную копию яванского Борободура, баньяновое дерево с аркой Бунут Болонг, сквозь которую ездят машины.

А также побалуете себя умиротворённым релаксом в роскошных пляжных отелях с виллами в классическом балийском стиле, пейзажными бассейнами и густыми пальмовыми зарослями — настоящая перезагрузка! Тур состоится от двух человек.

Ближайшие даты:
28
ноя5
дек12
дек19
дек26
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 12+

Программа тура по дням

1 день

Рисовые террасы, ботанический сад, водопад

Заберём вас от отеля и поедем к рисовым террасам Джатилувих, внесённым в сокровищницу ЮНЕСКО. Посетим ботанический сад, где растут более 3000 деревьев со всех уголков планеты и царит лёгкая прохлада. Тут сможем устроить пикник, выпить чая или кофе. Будем двигаться дальше по узкой горной дороге посреди джунглей к впечатляющему водопаду Секумпул, в котором при хорошей погоде можно освежиться. Спустимся к северному побережью острова и останемся ночевать на курорте Ловина.

2 день

Буддийский храм, баньяновое дерево

На рассвете мы посетим малоизвестный храм Брахмавихара Арама — единственный на Бали буддийский монастырь. Здесь можно помедитировать, как это делают монахи, узнать будущее по гадальным палочкам судьбы. Затем продолжим двигаться на запад и встретим Бунут Болонг — баньяновое дерево с естественной аркой. Прибудем в следующий отель на побережье и отдохнём.

3 день

Возвращение в отель

После завтрака отправимся в обратный путь. По дороге можем сделать остановку, чтобы пообедать в ресторане или пляжном клубе. Доставим вас к отелю и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$320
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер от/до любого отеля Бали, кроме района Амеда
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты на Бали и обратно
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты
  • Виза
  • Минимальное количество участников в туре - 2
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любой отель Бали, кроме района Амеда, точное время - по договорённости
Завершение: Любой отель Бали, кроме района Амеда, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — ваш гид на Бали
Провёл экскурсии для 498 туристов
Живу и работаю на Бали 20 лет. Провожу приватные экскурсии для ВИП-персон, включая правительственные делегации и группы. Глубоко изучаю культуру Бали, поэтому нет ни одного вопроса, на который я бы
не смог ответить. О Бали пишут и говорят много придуманных или искажённых, а часто и просто несуществующих фактов. Я же хочу наиболее правдиво рассказать вам об острове. Уверен, что после моих экскурсий у вас останутся самые яркие впечатления! В списке экскурсий наиболее яркие и необычные места Бали и других частей Индонезии. Также вы можете заранее составить программу и маршрут путешествия и написать мне о своих пожеланиях. Цена всех экскурсий формируется индивидуально и зависит от содержания программы. Буду рад новым встречам на Бали!

Тур входит в следующие категории Бали

