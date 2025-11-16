Наедине с неизведанным Бали: перезагрузка на северо-западе острова своей компанией
Полюбоваться рисовыми террасами и храмом Брахмавихара Арама и отдохнуть на роскошных пляжных виллах
Я покажу вам малоизвестный Бали: мы направимся к курортам Ловина и Пулукан на северном и западном побережьях, где мало приезжих.
Здесь можно проникнуться атмосферой индонезийской глубинки и насладиться спокойным отдыхом в читать дальше
уединённых уголках.
Вы увидите много живописных мест: охраняемые ЮНЕСКО рисовые террасы Джатилувих, скрывающийся в джунглях водопад Секумпул, храм Брахмавихара Арама — миниатюрную копию яванского Борободура, баньяновое дерево с аркой Бунут Болонг, сквозь которую ездят машины.
А также побалуете себя умиротворённым релаксом в роскошных пляжных отелях с виллами в классическом балийском стиле, пейзажными бассейнами и густыми пальмовыми зарослями — настоящая перезагрузка! Тур состоится от двух человек.
Заберём вас от отеля и поедем к рисовым террасам Джатилувих, внесённым в сокровищницу ЮНЕСКО. Посетим ботанический сад, где растут более 3000 деревьев со всех уголков планеты и царит лёгкая прохлада. Тут сможем устроить пикник, выпить чая или кофе. Будем двигаться дальше по узкой горной дороге посреди джунглей к впечатляющему водопаду Секумпул, в котором при хорошей погоде можно освежиться. Спустимся к северному побережью острова и останемся ночевать на курорте Ловина.
2 день
Буддийский храм, баньяновое дерево
На рассвете мы посетим малоизвестный храм Брахмавихара Арама — единственный на Бали буддийский монастырь. Здесь можно помедитировать, как это делают монахи, узнать будущее по гадальным палочкам судьбы. Затем продолжим двигаться на запад и встретим Бунут Болонг — баньяновое дерево с естественной аркой. Прибудем в следующий отель на побережье и отдохнём.
3 день
Возвращение в отель
После завтрака отправимся в обратный путь. По дороге можем сделать остановку, чтобы пообедать в ресторане или пляжном клубе. Доставим вас к отелю и попрощаемся.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансфер от/до любого отеля Бали, кроме района Амеда
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты на Бали и обратно
Обеды и ужины
Входные билеты
Виза
Минимальное количество участников в туре - 2
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любой отель Бали, кроме района Амеда, точное время - по договорённости
Завершение: Любой отель Бали, кроме района Амеда, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид на Бали
Провёл экскурсии для 498 туристов
Живу и работаю на Бали 20 лет. Провожу приватные экскурсии для ВИП-персон, включая правительственные делегации и группы. Глубоко изучаю культуру Бали, поэтому нет ни одного вопроса, на который я бы читать дальше
не смог ответить.
О Бали пишут и говорят много придуманных или искажённых, а часто и просто несуществующих фактов. Я же хочу наиболее правдиво рассказать вам об острове. Уверен, что после моих экскурсий у вас останутся самые яркие впечатления!
В списке экскурсий наиболее яркие и необычные места Бали и других частей Индонезии. Также вы можете заранее составить программу и маршрут путешествия и написать мне о своих пожеланиях. Цена всех экскурсий формируется индивидуально и зависит от содержания программы. Буду рад новым встречам на Бали!