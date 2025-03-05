Наедине с необыкновенным островом: индивидуальное путешествие от востока до запада Бали

Покататься по склонам вулкана, получить благословление жрицы и понаблюдать за оленями
Прилетайте на Бали, чтобы за один отпуск прожить маленькую жизнь. Мы покажем вам запад и восток острова и поможем сохранить в памяти удивительные моменты.

Вы покатаетесь на джипе по застывшей на
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склонах вулкана Батур лаве, встретитесь с верховной жрицей, проведёте атмосферные вечера в компании милых оленей и загадаете желание, прикрепив коралл к рифу. Будет ещё много интересных активностей, живописных локаций и релакса — тотальная перезагрузка!

Наедине с необыкновенным островом: индивидуальное путешествие от востока до запада Бали
Наедине с необыкновенным островом: индивидуальное путешествие от востока до запада Бали
Наедине с необыкновенным островом: индивидуальное путешествие от востока до запада Бали
Ближайшие даты:
5
мар5
апр15
апр5
мая15
мая
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 22+

Проживание. 1-местное размещение на шикарных виллах.

*Фото виллы взяты с сайта booking.com для примера

Питание. В стоимость включены: завтраки, фрукты и балийские угощения в 1-й день, пикник в 8-й день. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный седан.

Дети. Возраст участников — 22+.

Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте. Оплачивается отдельно.

Программа тура по дням

1 день

Начало отдыха

Заберём вас у аэропорта Денпасара и доставим на виллу. Вас встретят свежими тропическими фруктами и традиционными балийскими угощениями. Во время знакомства с организатором вас ждёт небольшой приветственный подарок. Остаток дня будет свободен.

Начало отдыхаНачало отдыхаНачало отдыхаНачало отдыхаНачало отдыхаНачало отдыхаНачало отдыхаНачало отдыха
2 день

Йога, прогулки по Убуду, массаж

Начнём день с разминки — займёмся йогой и помедитируем с видом на джунгли. Позавтракаем и пойдём гулять по Убуду: исследуем центр городка и осмотрим топовые локации. Затем вы отправитесь на массаж, который снимет напряжение и подарит полное расслабление. Днём будет время отдохнуть на вилле, а вечером поужинаем в атмосферном ресторане.

Йога, прогулки по Убуду, массажЙога, прогулки по Убуду, массажЙога, прогулки по Убуду, массажЙога, прогулки по Убуду, массаж
3 день

Рисовые террасы, вулкан Батур

Утром позанимаемся йогой и позавтракаем. Поедем к рисовым террасам и погуляем по ступенчатым зелёным каскадам. Выпьем ароматного кофе у подножия вулкана Батур, а затем прокатимся на джипах по застывшей лаве. Завершим этот насыщенный впечатлениями день, нежась в горячих источниках.

Рисовые террасы, вулкан БатурРисовые террасы, вулкан БатурРисовые террасы, вулкан БатурРисовые террасы, вулкан Батур
4 день

Встреча с жрицей

После утренней практики и завтрака поедем в гости к удивительной женщине — верховной жрице Бали. С ней запланирован 2-часовой индивидуальный сеанс исцеления. Вы проработаете детские проблемы, очистите чакры и энергию прошлых жизней, восстановите эмоциональный баланс и получите благословление на успех в будущем.

Остаток дня проведём на пляже. Поужинаем тоже на берегу, провожая закат.

Встреча с жрицейВстреча с жрицейВстреча с жрицейВстреча с жрицей
5 день

Запад Бали

Сегодня познакомимся с западной частью острова. Дорога туда займёт примерно 3,5 часа с видовыми остановками, горячим чаем и отличной музыкой — настоящий роуд-трип!

Пообедаем на клубничной ферме и искупаемся в водопаде, зарядившись энергией. Заселимся на виллу и сходим на расслабляющий массаж. На закате поужинаем, рассматривая виднеющиеся вдали вулканы Явы.

Запад БалиЗапад БалиЗапад БалиЗапад Бали
6 день

Каякинг, снорклинг, встреча с оленями

Покатаемся на каяках, а затем отправимся снорклить у коралловой фермы. Тут проведём ритуал: выберем коралл, загадаем желание и прикрепим его к рифу. Ужинать будем в заповеднике, в котором живут очаровательные олени.

Каякинг, снорклинг, встреча с оленямиКаякинг, снорклинг, встреча с оленямиКаякинг, снорклинг, встреча с оленямиКаякинг, снорклинг, встреча с оленями
7 день

Расслабленный отдых

Программа этого дня повторяет программу предыдущего: займёмся каякингом, поныряем с маской и трубкой у кораллового рифа с экзотическими рыбками и проведём уютный вечер в компании милых оленей.

Расслабленный отдыхРасслабленный отдыхРасслабленный отдыхРасслабленный отдых
8 день

Возвращение домой

Вместо завтрака устроим небольшой прощальный пикник в секретном месте. Затем проводим вас в аэропорт к обратному рейсу и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, фрукты, пикник
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты
  • Все активности и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Перелёты в Денпасар и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Виза
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Место начала и завершения?
Аэропорт Денпасара, точное время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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