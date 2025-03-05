Вы покатаетесь на джипе по застывшей на
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 22+
Проживание. 1-местное размещение на шикарных виллах.
*Фото виллы взяты с сайта booking.com для примера
Питание. В стоимость включены: завтраки, фрукты и балийские угощения в 1-й день, пикник в 8-й день. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельный седан.
Дети. Возраст участников — 22+.
Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте. Оплачивается отдельно.
Программа тура по дням
Начало отдыха
Заберём вас у аэропорта Денпасара и доставим на виллу. Вас встретят свежими тропическими фруктами и традиционными балийскими угощениями. Во время знакомства с организатором вас ждёт небольшой приветственный подарок. Остаток дня будет свободен.
Йога, прогулки по Убуду, массаж
Начнём день с разминки — займёмся йогой и помедитируем с видом на джунгли. Позавтракаем и пойдём гулять по Убуду: исследуем центр городка и осмотрим топовые локации. Затем вы отправитесь на массаж, который снимет напряжение и подарит полное расслабление. Днём будет время отдохнуть на вилле, а вечером поужинаем в атмосферном ресторане.
Рисовые террасы, вулкан Батур
Утром позанимаемся йогой и позавтракаем. Поедем к рисовым террасам и погуляем по ступенчатым зелёным каскадам. Выпьем ароматного кофе у подножия вулкана Батур, а затем прокатимся на джипах по застывшей лаве. Завершим этот насыщенный впечатлениями день, нежась в горячих источниках.
Встреча с жрицей
После утренней практики и завтрака поедем в гости к удивительной женщине — верховной жрице Бали. С ней запланирован 2-часовой индивидуальный сеанс исцеления. Вы проработаете детские проблемы, очистите чакры и энергию прошлых жизней, восстановите эмоциональный баланс и получите благословление на успех в будущем.
Остаток дня проведём на пляже. Поужинаем тоже на берегу, провожая закат.
Запад Бали
Сегодня познакомимся с западной частью острова. Дорога туда займёт примерно 3,5 часа с видовыми остановками, горячим чаем и отличной музыкой — настоящий роуд-трип!
Пообедаем на клубничной ферме и искупаемся в водопаде, зарядившись энергией. Заселимся на виллу и сходим на расслабляющий массаж. На закате поужинаем, рассматривая виднеющиеся вдали вулканы Явы.
Каякинг, снорклинг, встреча с оленями
Покатаемся на каяках, а затем отправимся снорклить у коралловой фермы. Тут проведём ритуал: выберем коралл, загадаем желание и прикрепим его к рифу. Ужинать будем в заповеднике, в котором живут очаровательные олени.
Расслабленный отдых
Программа этого дня повторяет программу предыдущего: займёмся каякингом, поныряем с маской и трубкой у кораллового рифа с экзотическими рыбками и проведём уютный вечер в компании милых оленей.
Возвращение домой
Вместо завтрака устроим небольшой прощальный пикник в секретном месте. Затем проводим вас в аэропорт к обратному рейсу и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, фрукты, пикник
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты
- Все активности и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Перелёты в Денпасар и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Виза
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты