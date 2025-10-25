Мы начнём день с посещения одной из самых впечатляющих природных локаций Бали — вулкана Батур. С обзорной площадки откроется живописная панорама: внутри самой большой кальдеры Азии поднимается сам вулкан, окружённый застывшими потоками лавы. Рядом раскинулось озеро Батур — крупнейшее на острове. По преданиям, его питают 11 подземных источников.

Далее отправимся в деревню Пенглипуран — образец традиционного уклада. Её история насчитывает более 700 лет, и за это время она сохранила уникальный архитектурный облик. Деревня входит в число самых чистых в мире по версии Green Destinations Foundation. По ровным кирпичным улочкам выстроились ряды аккуратных домов с бамбуковой черепицей, а между ними — ухоженные сады. Здесь можно прочувствовать дух балийской общинной жизни и прикоснуться к аутентичной культуре острова.

В завершение дня посетим храм Пура Кехен, возведённый в 11 веке и посвящённый богу-творцу Брахме. Храм расположен у подножия зелёного холма, а его архитектура образует восемь террас, устремлённых к небу. С древности Кехен считался королевским храмом. Сегодня он остаётся важным духовным центром: здесь ведут службы священники, проходят обсуждения вопросов общины, а дети обучаются балийским танцам и музыкальным традициям.