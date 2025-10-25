Окажемся у подножия вулкана Батур, где с обзорной площадки откроется захватывающий вид на древнюю кальдеру и крупнейшее озеро острова.
Прогуляемся по деревне Пенглипуран, признанной
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой: солнцезащитный крем, головной убор (кепка, панама), очки от солнца, удобную закрытую обувь для прогулок, лёгкую одежду
Питание. Не входит в стоимость тура. В течение дня будут остановки в кафе, ресторанах и барах, где можно пообедать за дополнительную плату. Бутилированная минеральная вода в пути входит в стоимость.
Транспорт. Передвижение по маршруту осуществляется на комфортабельном минивэне с кондиционером.
Возраст участников. Без ограничений.
Виза. Ставится по прибытии.
Уровень сложности. Лёгкий. Тур подходит для людей с любым уровнем физической подготовки, интенсивных нагрузок нет. Пешие прогулки короткие, без подъёмов и сложных троп.
Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты.
Программа тура по дням
Вулкан Батур, деревня Пенглипуран и храм Кехен
Мы начнём день с посещения одной из самых впечатляющих природных локаций Бали — вулкана Батур. С обзорной площадки откроется живописная панорама: внутри самой большой кальдеры Азии поднимается сам вулкан, окружённый застывшими потоками лавы. Рядом раскинулось озеро Батур — крупнейшее на острове. По преданиям, его питают 11 подземных источников.
Далее отправимся в деревню Пенглипуран — образец традиционного уклада. Её история насчитывает более 700 лет, и за это время она сохранила уникальный архитектурный облик. Деревня входит в число самых чистых в мире по версии Green Destinations Foundation. По ровным кирпичным улочкам выстроились ряды аккуратных домов с бамбуковой черепицей, а между ними — ухоженные сады. Здесь можно прочувствовать дух балийской общинной жизни и прикоснуться к аутентичной культуре острова.
В завершение дня посетим храм Пура Кехен, возведённый в 11 веке и посвящённый богу-творцу Брахме. Храм расположен у подножия зелёного холма, а его архитектура образует восемь террас, устремлённых к небу. С древности Кехен считался королевским храмом. Сегодня он остаётся важным духовным центром: здесь ведут службы священники, проходят обсуждения вопросов общины, а дети обучаются балийским танцам и музыкальным традициям.
Север Бали: храм Улун Дану, террасы Джатилувих, Парк бабочек и шоколадная фабрика
Этот день будет посвящён красотам северной части острова. Утром мы отправимся к храму Улун Дану, построенному в 17 веке на берегу высокогорного озера Братан.
Затем посетим рисовые террасы Джатилувих — одно из самых узнаваемых и фотогеничных мест на Бали. Террасы раскинулись каскадами на склонах холмов и орошаются по древней системе субак, признанной объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Следующая остановка — Парк бабочек. Это крупнейший парк в Азии, где обитают десятки видов тропических бабочек, а также редкие представители мира насекомых и паукообразных. Здесь можно будет вблизи рассмотреть удивительных крылатых обитателей балийских джунглей.
В завершение дня — визит на шоколадную фабрику, где нас ждёт не только экскурсия по производству, но и щедрая дегустация. Здесь изготавливают шоколад с более чем 20 вкусами — от классического до экзотических сочетаний с розеллой, ананасом, лемонграссом, чили и морской солью. Вы узнаете, как из сырого какао-боба получается готовая плитка, и сможете попробовать лучшие образцы продукции прямо с производства.
После этого доставим вас к отелю.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Бутилированная минеральная вода в пути
Что не входит в цену
- Перелёт до Бали и обратно
- Проживание
- Питание
- Трансфер из/до аэропорта
- Входные билеты в достопримечательности - оплачиваются отдельно (от $10 до $25 на человека, в зависимости от объекта)
Отзывы и рейтинг
Мы спросили о возможности заменить одно место в экскурсии на другое, и он это сделал - это очень мило) Всегда нам помогал и был очень отзывчивым!
Советуем экскурсии с ним!)