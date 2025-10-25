Мои заказы

Персональный мини-тур на Бали: храмы, рисовые террасы и шоколадная фабрика

Увидеть вулкан Батур, посетить Улун Дану и заглянуть в Парк бабочек
Отправляемся в короткое, но насыщенное путешествие по Бали.

Окажемся у подножия вулкана Батур, где с обзорной площадки откроется захватывающий вид на древнюю кальдеру и крупнейшее озеро острова.

Прогуляемся по деревне Пенглипуран, признанной
одной из самых чистых в мире, и оценим её уникальную архитектуру и атмосферу неспешной жизни. Увидим храм Кехен, возвышающийся террасами на зелёном склоне.

Посетим знаменитый храм Улун Дану, словно парящий над озером Братан, и пройдёмся вдоль каскадных рисовых террас Джатилувих, внесённых в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Остановимся в крупнейшем Парке бабочек, где обитают десятки видов тропических насекомых. Завершим тур дегустацией на шоколадной фабрике: попробуем оригинальные вкусы сладостей.

5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: солнцезащитный крем, головной убор (кепка, панама), очки от солнца, удобную закрытую обувь для прогулок, лёгкую одежду

Питание. Не входит в стоимость тура. В течение дня будут остановки в кафе, ресторанах и барах, где можно пообедать за дополнительную плату. Бутилированная минеральная вода в пути входит в стоимость.

Транспорт. Передвижение по маршруту осуществляется на комфортабельном минивэне с кондиционером.

Возраст участников. Без ограничений.

Виза. Ставится по прибытии.

Уровень сложности. Лёгкий. Тур подходит для людей с любым уровнем физической подготовки, интенсивных нагрузок нет. Пешие прогулки короткие, без подъёмов и сложных троп.

Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты.

Программа тура по дням

1 день

Вулкан Батур, деревня Пенглипуран и храм Кехен

Мы начнём день с посещения одной из самых впечатляющих природных локаций Бали — вулкана Батур. С обзорной площадки откроется живописная панорама: внутри самой большой кальдеры Азии поднимается сам вулкан, окружённый застывшими потоками лавы. Рядом раскинулось озеро Батур — крупнейшее на острове. По преданиям, его питают 11 подземных источников.

Далее отправимся в деревню Пенглипуран — образец традиционного уклада. Её история насчитывает более 700 лет, и за это время она сохранила уникальный архитектурный облик. Деревня входит в число самых чистых в мире по версии Green Destinations Foundation. По ровным кирпичным улочкам выстроились ряды аккуратных домов с бамбуковой черепицей, а между ними — ухоженные сады. Здесь можно прочувствовать дух балийской общинной жизни и прикоснуться к аутентичной культуре острова.

В завершение дня посетим храм Пура Кехен, возведённый в 11 веке и посвящённый богу-творцу Брахме. Храм расположен у подножия зелёного холма, а его архитектура образует восемь террас, устремлённых к небу. С древности Кехен считался королевским храмом. Сегодня он остаётся важным духовным центром: здесь ведут службы священники, проходят обсуждения вопросов общины, а дети обучаются балийским танцам и музыкальным традициям.

2 день

Север Бали: храм Улун Дану, террасы Джатилувих, Парк бабочек и шоколадная фабрика

Этот день будет посвящён красотам северной части острова. Утром мы отправимся к храму Улун Дану, построенному в 17 веке на берегу высокогорного озера Братан.

Затем посетим рисовые террасы Джатилувих — одно из самых узнаваемых и фотогеничных мест на Бали. Террасы раскинулись каскадами на склонах холмов и орошаются по древней системе субак, признанной объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Следующая остановка — Парк бабочек. Это крупнейший парк в Азии, где обитают десятки видов тропических бабочек, а также редкие представители мира насекомых и паукообразных. Здесь можно будет вблизи рассмотреть удивительных крылатых обитателей балийских джунглей.

В завершение дня — визит на шоколадную фабрику, где нас ждёт не только экскурсия по производству, но и щедрая дегустация. Здесь изготавливают шоколад с более чем 20 вкусами — от классического до экзотических сочетаний с розеллой, ананасом, лемонграссом, чили и морской солью. Вы узнаете, как из сырого какао-боба получается готовая плитка, и сможете попробовать лучшие образцы продукции прямо с производства.

После этого доставим вас к отелю.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Бутилированная минеральная вода в пути
Что не входит в цену
  • Перелёт до Бали и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Входные билеты в достопримечательности - оплачиваются отдельно (от $10 до $25 на человека, в зависимости от объекта)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бали, ваш отель, 8:00
Завершение: Бали, ваш отель, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ади
Ади — ваша команда гидов на Бали
Меня зовут Ади, я балиец, родился на острове Бали, работаю русскоязычным гидом больше 15 лет. Мы с командой с удовольствием организуем для вас индивидуальные туры по вашим интересам и пожеланиям.
Расскажем об истории, традициях, культуре страны, покажем красивые и уникальные достопримечательности по Бали: древние храмы, пляжи, вулканы, водопады, рисовые террасы. Также в наших турах возможны и иные развлечения: сплав по горной реке, качели, квадроцикл и тд.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Алекснадр
25 окт 2025
Ади нам очень понравился! Очень дружелюбный и добропорядочный, рассказал нам всё и даже больше, ответил на все вопросы.
Мы спросили о возможности заменить одно место в экскурсии на другое, и он это сделал - это очень мило) Всегда нам помогал и был очень отзывчивым!
Советуем экскурсии с ним!)
Ади нам очень понравился! Очень дружелюбный и добропорядочный, рассказал нам всё и даже больше, ответил на все вопросы.Ади нам очень понравился! Очень дружелюбный и добропорядочный, рассказал нам всё и даже больше, ответил на все вопросы.

