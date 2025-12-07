Мои заказы

Новогодний фридайв-тур на Нуса-Пениде с теорией, практикой и подводной съёмкой (мини-группа)

Научиться погружаться без акваланга, поплавать с мантами, объехать топ-пляжи и соседний Бали
Индийский океан — это удивительная вселенная, в которую вы сможете заглянуть.

Я, сертифицированный инструктор по фридайвингу, обучу вас комфортному и безопасному нырянию, чтобы вы смогли вдоволь насладиться миром глубин.

Вы научитесь правильно
дышать и двигать ластами, расслабляться до и после погружения и многому другому и получите подводные кадры на память об отпуске. Справятся все — и взрослые-новички, и дети, — а я всегда буду рядом.

В перерывах между практикой и теорией мы полюбуемся визитными карточками Нуса-Пениды — белоснежным пляжем Даймонд и скалой в виде головы динозавра, а также объедем королевские дворцы, храмы, рисовые террасы Бали.

И, конечно, нетривиально отметим сразу 2 праздника: в Новый год сходим в баню, примем ледяную ванну и нырнём к ёлке, а в Рождество поплаваем с морскими дьяволами и понаблюдаем за летучими мышами.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 7+.

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к путешествию

Встретим вас на Бали и доставим в наш отель на соседнем острове Нуса-Пенида. Будет время, чтобы разобрать чемоданы и отдохнуть после перелёта, а вечером всей командой соберёмся за ужином и познакомимся поближе.

2 день

Практика и теория фридайвинга

Начинаем наши занятия. Утром — погружение в Индийский океан, а вечером — теория во фридайвинг-школе, одной из лучших на острове.

3 день

Погружение и разбор занятия

Повторяем программу вчерашнего дня: утром ныряем, вечером разбираем подводные видео во фридайвинг-школе.

4 день

Баня, ледяная ванна, погружение к ёлке, новогодний фейерверк

В канун праздничной ночи мы сходим в баню и примем ледяную ванну. А вечером соберёмся за ужином, погрузимся под воду к ёлке, а потом устроим танцы и посмотрим салют на пляже. С Новым годом!

5 день

Топ-локации на побережье Нуса-Пениды

Наше 1 января будет красивым. Мы увидим визитные карточки острова — пляж Даймонд с мягким белоснежным песком и смотровую Келингкинг со скалой, напоминающей динозавра.

6 день

Практика и теория погружений

Продолжаем наши занятия по фридайвингу. Сначала практикуемся — погружаемся в океан и работаем с дыханием, потом проходим теорию на берегу.

7 день

Фридайвинг, снорклинг

Всё больше влюбляемся в погружения — проведём в океане целый день. Вечером можем заняться снорклингом на домашнем коралловом рифе.

8 день

Дворцы и храмы Бали

Этот день посвятим Бали. Объедем королевские дворцы и древние храмы, пообедаем с видом на рисовые поля и вулкан Агунг.

9 день

Погружения: практика и теория

Возвращаемся к погружениям. Практикуемся в океане и оттачиваем теорию на берегу.

10 день

Фридайвинг, пляжный отдых

Сегодня утром проведём заключительную фридайв-сессию, а вечером отдохнём на пляже.

11 день

Сафари к мантами и летучим мышам, рождественский ужин

Утром нас ждут удивительные встречи — мы поплаваем с морскими дьяволами и посетим пещеру, в которой живут летучие мыши. Вечером соберёмся за прощальным ужином и заодно отпразднуем Рождество.

12 день

Возвращение домой

Проводим вас к аэропорту и попрощаемся. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении$1700
1-местное проживание$2050
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Сопровождение сертифицированным инструктором
  • 6 погружений, 6 теоретических занятий
  • Всё необходимое снаряжение
  • Доступ ко всем удобствам фридайвинг-школы (классы, бассейн, душевые и зоны отдыха)
  • Международный сертификат Molchanovs при успешном прохождении курса
  • Подводная съёмка
  • 2 экскурсии, поездка к мантам
Что не входит в цену
  • Билеты на Бали и обратно
  • Обеды и ужины
  • Страховка
  • Виза
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Денпасара (Бали), до 14:00. Возможно любое другое время в течение дня
Завершение: Аэропорт Денпасара (Бали), после 12:00. Возможно любое другое время в течение дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваш гид на Бали
Сертифицированный глубинный инструктор по фридайвингу международной системы Molchanovs. Работаю как со взрослыми, так и с детьми, опыт работы более 16 лет, высшее профессиональное образование. Живу в городе Нячанг (Вьетнам), люблю показывать людям красоту подводного мира на задержке дыхания. За экологичное отношение к морским обитателям и окружающему миру в целом.

Тур входит в следующие категории Бали

