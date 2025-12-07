Новогодний фридайв-тур на Нуса-Пениде с теорией, практикой и подводной съёмкой (мини-группа)
Научиться погружаться без акваланга, поплавать с мантами, объехать топ-пляжи и соседний Бали
Индийский океан — это удивительная вселенная, в которую вы сможете заглянуть.
Я, сертифицированный инструктор по фридайвингу, обучу вас комфортному и безопасному нырянию, чтобы вы смогли вдоволь насладиться миром глубин.
Вы научитесь правильно читать дальше
дышать и двигать ластами, расслабляться до и после погружения и многому другому и получите подводные кадры на память об отпуске. Справятся все — и взрослые-новички, и дети, — а я всегда буду рядом.
В перерывах между практикой и теорией мы полюбуемся визитными карточками Нуса-Пениды — белоснежным пляжем Даймонд и скалой в виде головы динозавра, а также объедем королевские дворцы, храмы, рисовые террасы Бали.
И, конечно, нетривиально отметим сразу 2 праздника: в Новый год сходим в баню, примем ледяную ванну и нырнём к ёлке, а в Рождество поплаваем с морскими дьяволами и понаблюдаем за летучими мышами.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 7+.
Программа тура по дням
1 день
Подготовка к путешествию
Встретим вас на Бали и доставим в наш отель на соседнем острове Нуса-Пенида. Будет время, чтобы разобрать чемоданы и отдохнуть после перелёта, а вечером всей командой соберёмся за ужином и познакомимся поближе.
2 день
Практика и теория фридайвинга
Начинаем наши занятия. Утром — погружение в Индийский океан, а вечером — теория во фридайвинг-школе, одной из лучших на острове.
3 день
Погружение и разбор занятия
Повторяем программу вчерашнего дня: утром ныряем, вечером разбираем подводные видео во фридайвинг-школе.
4 день
Баня, ледяная ванна, погружение к ёлке, новогодний фейерверк
В канун праздничной ночи мы сходим в баню и примем ледяную ванну. А вечером соберёмся за ужином, погрузимся под воду к ёлке, а потом устроим танцы и посмотрим салют на пляже. С Новым годом!
5 день
Топ-локации на побережье Нуса-Пениды
Наше 1 января будет красивым. Мы увидим визитные карточки острова — пляж Даймонд с мягким белоснежным песком и смотровую Келингкинг со скалой, напоминающей динозавра.
6 день
Практика и теория погружений
Продолжаем наши занятия по фридайвингу. Сначала практикуемся — погружаемся в океан и работаем с дыханием, потом проходим теорию на берегу.
7 день
Фридайвинг, снорклинг
Всё больше влюбляемся в погружения — проведём в океане целый день. Вечером можем заняться снорклингом на домашнем коралловом рифе.
8 день
Дворцы и храмы Бали
Этот день посвятим Бали. Объедем королевские дворцы и древние храмы, пообедаем с видом на рисовые поля и вулкан Агунг.
9 день
Погружения: практика и теория
Возвращаемся к погружениям. Практикуемся в океане и оттачиваем теорию на берегу.
10 день
Фридайвинг, пляжный отдых
Сегодня утром проведём заключительную фридайв-сессию, а вечером отдохнём на пляже.
11 день
Сафари к мантами и летучим мышам, рождественский ужин
Утром нас ждут удивительные встречи — мы поплаваем с морскими дьяволами и посетим пещеру, в которой живут летучие мыши. Вечером соберёмся за прощальным ужином и заодно отпразднуем Рождество.
12 день
Возвращение домой
Проводим вас к аэропорту и попрощаемся. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
За одного при 2-местном размещении
$1700
1-местное проживание
$2050
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы от/до аэропорта
Сопровождение сертифицированным инструктором
6 погружений, 6 теоретических занятий
Всё необходимое снаряжение
Доступ ко всем удобствам фридайвинг-школы (классы, бассейн, душевые и зоны отдыха)
Международный сертификат Molchanovs при успешном прохождении курса
Подводная съёмка
2 экскурсии, поездка к мантам
Что не входит в цену
Билеты на Бали и обратно
Обеды и ужины
Страховка
Виза
Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Денпасара (Бали), до 14:00. Возможно любое другое время в течение дня
Завершение: Аэропорт Денпасара (Бали), после 12:00. Возможно любое другое время в течение дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид на Бали
Сертифицированный глубинный инструктор по фридайвингу международной системы Molchanovs. Работаю как со взрослыми, так и с детьми, опыт работы более 16 лет, высшее профессиональное образование. Живу в городе Нячанг (Вьетнам), люблю показывать людям красоту подводного мира на задержке дыхания. За экологичное отношение к морским обитателям и окружающему миру в целом.