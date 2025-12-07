читать дальше

дышать и двигать ластами, расслабляться до и после погружения и многому другому и получите подводные кадры на память об отпуске. Справятся все — и взрослые-новички, и дети, — а я всегда буду рядом.



В перерывах между практикой и теорией мы полюбуемся визитными карточками Нуса-Пениды — белоснежным пляжем Даймонд и скалой в виде головы динозавра, а также объедем королевские дворцы, храмы, рисовые террасы Бали.



И, конечно, нетривиально отметим сразу 2 праздника: в Новый год сходим в баню, примем ледяную ванну и нырнём к ёлке, а в Рождество поплаваем с морскими дьяволами и понаблюдаем за летучими мышами.