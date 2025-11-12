День 1. Аэропорт - Нуса Дуа Добро пожаловать на остров Богов! По прилёту в аэропорт Денпасара (Нгурах Рай) вас будет ждать наш водитель, который при встрече вручит вам подарочный набор. Далее вам предстоит непродолжительная дорога в отель, который находится всего в 20 минутах езды от аэропорта. Этот 4-звездочный отель расположен в пешей доступности до пляжа Нуса Дуа. Отель предоставляет ежедневный бесплатный трансфер по району Нуса Дуа, в том числе до торгового центра Bali Collection. Вас ждёт отдых в отеле после длительного перелёта. День 2. Нуса Дуа - свободный день Вы можете отдохнуть от длительного перелёта, провести время на пляже и у бассейна отеля. Будьте аккуратны на солнце и обязательно пользуйтесь солнцезащитными средствами. Вечером мы рекомендуем вам посетить театральное танцевально-акробатическое шоу Девдан. Всего за полтора часа вы познакомитесь с культурой и традициями разных островов Индонезии, таких как Ява, Суматра, Сулавеси, Папуа, Борнео и Бали. Для того, чтобы забронировать шоу или любой другой тур по острову, просто свяжитесь с вашим персональным менеджером. День 3. Нуса Дуа - свободный день Если вы уже достаточно отдохнули, мы советуем вам начать знакомиться с нашим прекрасным островом и съездить на экскурсию “Скалы Бали”. Наш гид заберёт вас из отеля, и вы отправитесь в район Улувату. Вы посетите знаменитый пляж Паданг-Паданг, один из самых значимых храмов Улувату и посмотрите представление традиционного огненного танца Кечак. В завершении вас по желанию будет ждать ужин в ресторане морепродуктов на пляже Джимбаран и возвращение в отель. День 4. Нуса Дуа - свободный день Сегодня, после завтрака в ресторане отеля и утреннего купания в океане и лучах тёплого тропического солнца, мы рекомендуем вам отправиться в морской круиз вокруг трёх островов Лембонган, Ченинган и Нуса-Педина. Вас ждёт захватывающее путешествие на скоростной лодке, белоснежные пляжи, бирюзовый океан, снорклинг на одном из самых красивых коралловых рифов Индонезии и обед в пляжном клубе. День 5. Нуса Дуа - обзорная экскурсия на весь день в Убуд После завтрака вас ждет экскурсия с русскоговорящим гидом на весь день в самое сердце Бали — район Убуд и переезд в новый отель. Вы посетите деревни ремесленников, храм Священной Воды Тирта Эмпул, знаменитые рисовые террасы Тегаллаланг, попробуете самый дорогой в мире кофе Лювак и увидите величественный вулкан Батур. После экскурсии гид отвезет вас в ваш отель в Убуде. День 6. Убуд - свободный день Отель Artini Resort Ubud 4* расположен в окружении природы в самом центре Убуда. К услугам гостей открытый бассейн и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Предоставляется бесплатный трансфер до центра города. В ресторане отеля подают блюда западной, азиатской и индонезийской кухни. Сегодня у вас свободный день. Вы можете отдохнуть в отеле, погулять по Убуду и посетить одно из вечерних представлений традиционных танцев. Если же вы хотите больше впечатлений и не хотите отдыхать в отеле, ваш персональный менеджер с радостью подберет для вас подходящие экскурсии. День 7. Убуд - свободный день Если вы хотите ярких впечатлений, то в этот день мы рекомендуем вам отправиться на рафтинг! Вас ждут захватывающие дух речные пороги, тропические джунгли, водопады, ущелья и дикие животные. Или же у вас есть возможность встретить рассвет на вершине вулкана, прямо у его кратера, а далее отправиться на горячие термальные источники, целебная вода которых нагревается самим вулканом. Поверьте, это будет незабываемо! День 8. Убуд - обзорная экскурсия на весь день в Бедугул и переезд в Семиньяк После завтрака вас ждёт ещё одна обзорная экскурсия с нашим гидом и переезд в последний отель вашего отдыха на Бали — в районе Семиньяк. Во время этой экскурсии на Север острова вы покупаетесь в прохладной воде одного из самых высоких водопадов Гит-Гит, вдоволь наедитесь клубники с местных плантаций, побываете на традиционном фруктовом рынке, а также посетите два священных храма — Улун Дану и Танах Лот, являющихся одними из главных достопримечательностей острова, которые вам просто нельзя пропустить. После экскурсии наш гид отвезёт вас в отель. День 9.

Семиньяк - свободный день Ваш 4-звёздочный отель Tonys Villas расположен в районе Семиньяк, всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа Семиньяк, рядом с известными ресторанами Potato Head и Ku

De

Ta. Отель окружён пышными тропическими садами. К услугам гостей обмен валюты, бесплатный Wi-Fi на всей территории и спа-салон. В ресторане подают блюда местной и интернациональной кухни. Семиньяк как нельзя лучше подходит для походов по магазинам! Вы сможете купить подарки себе и сувениры друзьям и родственникам. А после — встретить закат на пляже и поужинать в одном из многочисленных ресторанов! День 10. Семиньяк - свободный день Вы ещё не устали от новых впечатлений? Уверены, что нет! Сегодня у вас свободный день, и мы рекомендуем вам посетить лазурную Нуса Пениду. Ещё не так давно этот прекрасный кусочек суши был закрыт для туристов. И только сейчас у нас появилась возможность увидеть его во всей красе! Кроме самого острова вас ждёт ещё одно потрясающее приключение — снорклинг с удивительными мантами на известнейшем споте Манта Поинт. Ваш персональный менеджер будет рад забронировать для вас эту поездку. День 11. Семиньяк - Трансфер в аэропорт Сегодня последний день вашего незабываемого отдыха на острове Богов. После завтрака вас ждёт чек-аут из отеля и приватный трансфер в аэропорт, который займёт всего 25 минут. Если ваш рейс вечером, тогда в этот день можно организовать дополнительные экскурсии, посетить спа-салон, поужинать или отправиться на последний шоппинг за сувенирами.