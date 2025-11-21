Мои заказы

Снорклинг на острове Сумбава: активный мини-тур без экскурсий

Полюбоваться океаном, познакомиться с китовыми акулами и получить подводные фото на память
Этот короткий тур на Сумбаву подарит вам редкую возможность поплавать рядом с китовыми акулами в их естественной среде обитания. Вы прилетите с Бали и после отдыха отправитесь к океану.

Вас ждёт
снорклинг на поверхности воды в сопровождении опытных гидов — в момент, когда рыбы собираются у рыболовных сетей в поисках планктона. Вы получите не только яркие впечатления, но и подводные фотографии на память.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой одежду для плавания из лайкры или другой плотной ткани — солнце на Сумбаве очень активное, и во время снорклинга легко обгореть.

До Сумбавы удобнее всего добраться самолётом — это быстрее и дешевле, чем паром. Мы поможем с покупкой авиабилетов, а также организуем трансфер от вашего отеля или виллы на Бали до аэропорта и обратно после возвращения.

По желанию можно расширить программу: организуем дополнительный тур по островам Kenawa, Paserang, Kambling. Стоимость уточняется индивидуально.

Также возможно провести комбинированный тур Сумбава + Комодо на корабле — детали оговариваются индивидуально.

Программа тура по дням

1 день

Сумбава: прибытие и знакомство с островом

После короткого перелёта/переезда с Бали на Сумбаву (время в пути — около 40–50 минут) вас встретит наш представитель с табличкой, на которой будет указано ваше имя. Оттуда вы отправитесь в отель, где сможете отдохнуть после дороги.

Вечером у вас будет свободное время: можно прогуляться по окрестностям или заглянуть в местный ресторан с панорамной крышей и видом на побережье — отличная возможность спокойно настроиться на новые впечатления.

2 день

Встреча с китовыми акулами

Ранний выезд: в 2:00 водитель заберёт вас из отеля и отвезёт к причалу. Поездка займёт около 2 часов. С рассветом вы отправитесь к местам, где китовые акулы собираются у рыболовных сетей в поисках планктона. Китовые акулы безопасны для человека, они питаются планктоном, мелкими ракообразными, мелкой рыбой и водорослями.

Во время погружения будете плавать вместе с нашими гидами. При необходимости можно воспользоваться жилетом. Гид сделает для вас фотографии и видео под водой рядом с китовой акулой — редкий момент, который останется с вами надолго.

3 день

Окончание тура

Утром вы отправитесь в аэропорт: трансфер из отеля будет организован на индивидуальном автомобиле. Затем состоится перелёт с Сумбавы обратно на Бали.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$135
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Индивидуальный трансфер из аэропорта Сумбавы до отеля и обратно (1-й и 3-й день)
  • Индивидуальный трансфер с кондиционером из отеля до причала и обратно (2-й день)
  • Фрукты, хлеб, кофе и чай во время морской части тура
  • Снаряжение для снорклинга: маска, трубка, ласты
  • Снорклинг в группе с другими участниками
  • Подводная фото - и видеосъёмка
  • Входной билет (налог деревни у причала)
Что не входит в цену
  • Перелёт до Бали и обратно в ваш город
  • Перелёт Бали - Сумбава - Бали: около 156 $ на человека
  • Проживание в отеле на Сумбаве: от 16 $ за номер:
  • Grand Samota - $54 за 2 ночи (рекомендуемый вариант)
  • Samava Tranzit Hotel - $26 за 2 ночи
  • Kaloka Airport Hotel - $31 за 2 ночи
  • 1-местное размещение - $31 за весь тур (если едете вдвоём и хотите быть в комнате вдвоём, то данная сумма будет за двоих)
  • Остальное питание
  • Трансфер из отеля на Бали до аэропорта (организуем по запросу)
  • Стоимость тура зависит от количества участников:
  • За 1 человека - $192
  • За 2 человека - $251
  • За 3 человека - $310
  • За 4 человека - $379
  • За 5 человека - $445
  • Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты
Место начала и завершения?
Аэропорт острова Сумбава, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар
Эльдар — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 1408 туристов
Мы живём на Бали, любим этот остров и всю Индонезию с её богатыми флорой и фауной. Почему мы классные? Потому что у нас есть русскоговорящие, англоговорящие гиды и гиды, знающие
местный язык — bahasa. Англоговорящие гиды — это местные жители, которые отлично владеют языком и могут рассказать много интересного, а самое главное — показать удивительный мир Индонезии. Мы очень ценим ваше доверие и стараемся сделать каждое путешествие запоминающимся. У нас очень много дружеских контактов на любимом Бали и соседних островах, хорошие отношения с владельцами и менеджерами лодок (фастботов), отелями, арендодателями транспорта, оборудования для снорклинга и сёрфинга. Всё это позволяет нам получать лучшие цены для наших гостей и организовывать путешествия на высоком уровне!

