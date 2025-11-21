Снорклинг на острове Сумбава: активный мини-тур без экскурсий
Полюбоваться океаном, познакомиться с китовыми акулами и получить подводные фото на память
Этот короткий тур на Сумбаву подарит вам редкую возможность поплавать рядом с китовыми акулами в их естественной среде обитания. Вы прилетите с Бали и после отдыха отправитесь к океану.
снорклинг на поверхности воды в сопровождении опытных гидов — в момент, когда рыбы собираются у рыболовных сетей в поисках планктона. Вы получите не только яркие впечатления, но и подводные фотографии на память.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой одежду для плавания из лайкры или другой плотной ткани — солнце на Сумбаве очень активное, и во время снорклинга легко обгореть.
До Сумбавы удобнее всего добраться самолётом — это быстрее и дешевле, чем паром. Мы поможем с покупкой авиабилетов, а также организуем трансфер от вашего отеля или виллы на Бали до аэропорта и обратно после возвращения.
По желанию можно расширить программу: организуем дополнительный тур по островам Kenawa, Paserang, Kambling. Стоимость уточняется индивидуально.
Также возможно провести комбинированный тур Сумбава + Комодо на корабле — детали оговариваются индивидуально.
Программа тура по дням
1 день
Сумбава: прибытие и знакомство с островом
После короткого перелёта/переезда с Бали на Сумбаву (время в пути — около 40–50 минут) вас встретит наш представитель с табличкой, на которой будет указано ваше имя. Оттуда вы отправитесь в отель, где сможете отдохнуть после дороги.
Вечером у вас будет свободное время: можно прогуляться по окрестностям или заглянуть в местный ресторан с панорамной крышей и видом на побережье — отличная возможность спокойно настроиться на новые впечатления.
2 день
Встреча с китовыми акулами
Ранний выезд: в 2:00 водитель заберёт вас из отеля и отвезёт к причалу. Поездка займёт около 2 часов. С рассветом вы отправитесь к местам, где китовые акулы собираются у рыболовных сетей в поисках планктона. Китовые акулы безопасны для человека, они питаются планктоном, мелкими ракообразными, мелкой рыбой и водорослями.
Во время погружения будете плавать вместе с нашими гидами. При необходимости можно воспользоваться жилетом. Гид сделает для вас фотографии и видео под водой рядом с китовой акулой — редкий момент, который останется с вами надолго.
3 день
Окончание тура
Утром вы отправитесь в аэропорт: трансфер из отеля будет организован на индивидуальном автомобиле. Затем состоится перелёт с Сумбавы обратно на Бали.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$135
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Индивидуальный трансфер из аэропорта Сумбавы до отеля и обратно (1-й и 3-й день)
Индивидуальный трансфер с кондиционером из отеля до причала и обратно (2-й день)
Фрукты, хлеб, кофе и чай во время морской части тура
Снаряжение для снорклинга: маска, трубка, ласты
Снорклинг в группе с другими участниками
Подводная фото - и видеосъёмка
Входной билет (налог деревни у причала)
Что не входит в цену
Перелёт до Бали и обратно в ваш город
Перелёт Бали - Сумбава - Бали: около 156 $ на человека
Проживание в отеле на Сумбаве: от 16 $ за номер:
Grand Samota - $54 за 2 ночи (рекомендуемый вариант)
Samava Tranzit Hotel - $26 за 2 ночи
Kaloka Airport Hotel - $31 за 2 ночи
1-местное размещение - $31 за весь тур (если едете вдвоём и хотите быть в комнате вдвоём, то данная сумма будет за двоих)
Остальное питание
Трансфер из отеля на Бали до аэропорта (организуем по запросу)
Стоимость тура зависит от количества участников:
За 1 человека - $192
За 2 человека - $251
За 3 человека - $310
За 4 человека - $379
За 5 человека - $445
Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты
Место начала и завершения?
Аэропорт острова Сумбава, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Эльдар — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 1408 туристов
Мы живём на Бали, любим этот остров и всю Индонезию с её богатыми флорой и фауной. Почему мы классные? Потому что у нас есть русскоговорящие, англоговорящие гиды и гиды, знающие читать дальше
местный язык — bahasa. Англоговорящие гиды — это местные жители, которые отлично владеют языком и могут рассказать много интересного, а самое главное — показать удивительный мир Индонезии.
Мы очень ценим ваше доверие и стараемся сделать каждое путешествие запоминающимся. У нас очень много дружеских контактов на любимом Бали и соседних островах, хорошие отношения с владельцами и менеджерами лодок (фастботов), отелями, арендодателями транспорта, оборудования для снорклинга и сёрфинга.
Всё это позволяет нам получать лучшие цены для наших гостей и организовывать путешествия на высоком уровне!