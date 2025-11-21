Этот короткий тур на Сумбаву подарит вам редкую возможность поплавать рядом с китовыми акулами в их естественной среде обитания. Вы прилетите с Бали и после отдыха отправитесь к океану.Вас ждёт

снорклинг на поверхности воды в сопровождении опытных гидов — в момент, когда рыбы собираются у рыболовных сетей в поисках планктона. Вы получите не только яркие впечатления, но и подводные фотографии на память.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой одежду для плавания из лайкры или другой плотной ткани — солнце на Сумбаве очень активное, и во время снорклинга легко обгореть.

До Сумбавы удобнее всего добраться самолётом — это быстрее и дешевле, чем паром. Мы поможем с покупкой авиабилетов, а также организуем трансфер от вашего отеля или виллы на Бали до аэропорта и обратно после возвращения.

По желанию можно расширить программу: организуем дополнительный тур по островам Kenawa, Paserang, Kambling. Стоимость уточняется индивидуально.

Также возможно провести комбинированный тур Сумбава + Комодо на корабле — детали оговариваются индивидуально.