Снорклинг с китовыми акулами — крупнейшими и доброжелательными обитателями океана. Тур с Бали на Сумбаву: море эмоций, комфорт и уникальный опыт.

Роман Ваш гид на Бали Групповой тур Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 дня Размер группы 1-10 человек $340 за человека

Описание тура Рано утром вас встретят в точке сбора в Куте или Убуде и отвезут в порт Падангбай. Отсюда скоростная лодка доставит вас на остров Ломбок, где вас встретит гид. Далее — переезд к порту Kayangan и паром на остров Сумбава. По прибытии — обед и заселение в отель в Сумбава Бессар. На рассвете начинается главное событие: вы отправитесь в море навстречу китовым акулам. Плавание рядом с этими гигантами — момент, который невозможно забыть. После возвращения — завтрак, отдых и путь обратно. Вечером — паром на Ломбок и ночное возвращение на Бали.

