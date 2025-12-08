Снорклинг с китовыми акулами — крупнейшими и доброжелательными обитателями океана. Тур с Бали на Сумбаву: море эмоций, комфорт и уникальный опыт.
Описание тураРано утром вас встретят в точке сбора в Куте или Убуде и отвезут в порт Падангбай. Отсюда скоростная лодка доставит вас на остров Ломбок, где вас встретит гид. Далее — переезд к порту Kayangan и паром на остров Сумбава. По прибытии — обед и заселение в отель в Сумбава Бессар. На рассвете начинается главное событие: вы отправитесь в море навстречу китовым акулам. Плавание рядом с этими гигантами — момент, который невозможно забыть. После возвращения — завтрак, отдых и путь обратно. Вечером — паром на Ломбок и ночное возвращение на Бали.
- Русскоговорящий гид
- Авто с кондиционером
- Трансфер из точки сбора в Куте или Убуде
- Переправы между островами
- Завтрак в отеле
- Питьевая вода во время всего путешествия
- Снаряжение для сноркелинга
- Подводная съемка на экшен камеру
- Все билеты и портовые сборы
- Двухместное размещение в отеле
Место начала и завершения?
Точки сбора в Куте и Убуде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
