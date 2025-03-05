Прожить маленькую жизнь на Бали: морской круиз, пляжи, снорклинг и подъёмы на вулканы

Поплавать с китовыми акулами, прокатиться на квадроциклах и пройти ритуал очищения
Приглашаем в большое путешествие по стране райских пляжей, ревущих водопадов, высоких вулканов и тропических джунглей. Вы познакомитесь с подводным миром Бали: увидите коралловые рифы, скатов и огромных черепах.

Пройдёте церемонию инициации
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в племени Манггараи, искупаетесь в пещерном озере, понаблюдаете за варанами и встретите рассвет на вершине вулкана Иджен.

Изюминкой тура станет 4-дневный морской круиз на традиционном парусном судне с трёхразовым питанием и ежедневным снорклингом.

Прожить маленькую жизнь на Бали: морской круиз, пляжи, снорклинг и подъёмы на вулканы
Прожить маленькую жизнь на Бали: морской круиз, пляжи, снорклинг и подъёмы на вулканы
Прожить маленькую жизнь на Бали: морской круиз, пляжи, снорклинг и подъёмы на вулканы
Ближайшие даты:
5
мар26
мар16
апр7
мая28
мая18
июн30
июл
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Помимо стоимости тура и расходов на авиабилеты (от $680), на страховку ($30-50) и на визу ($35) вам необходимо будет иметь при себе сумму на самостоятельное питание. Это обеды и ужины по ~$30/в день на человека. Примерно 450$/15 дней на человека. Во время 4-дневного круиза у вас не будет расходов.

Проживание. Будем жить в отеле Merusaka Nusa Dua, Sudamala Resort, Mi Casa, Rautani Sembalun, Amber Lombok Beach Resort, 2-местное проживание. 1 ночь проведём в гостях у племени Манггараи — будем спать в их доме, на матрасах на полу, все удобства общие на улице. Если вы путешествуете в одиночку, мы можем подобрать для вас 1-местные бюджетные или комфортабельные номера.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно. Во время 4-дневного круиза включено трёхразовое питание.

Транспорт. Передвигаться будем на Mitsubishi Xpander Exceed 2020. 4 дня проведём в круизе на традиционном парусном корабле Пиниси.

Дети. Участие возможно с 6 лет.

Сложность. В туре запланированы несложные подъёмы:

  • на вулкан Батур (1717 метров): продолжительность около 2 часов, набор высоты 650 метров;
  • на вулкан Бромо (2329 метров): продолжительность 1 час, набор высоты 850 метров;
  • на вулкан Иджен (2800 метров): продолжительность около 2,5 часов, набор высоты 1000 метров.

Виза. Оформляется по прилёте в аэропорту. Оплачивается наличными или картой иностранного банка.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

В аэропорту вас встретит личный водитель и отвезёт в отель, расположенный вблизи от пляжей Менгиа и Гегер. Сегодня не запланировано никаких активностей — вы сможете отдохнуть от перелёта.

Встреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселение
2 день

Пляжный отдых

Весь день проведём на пляже, нежась под жарким солнцем, слушая шум волн и наслаждаясь купанием в бирюзовой воде. А ещё погуляем по променаду, чтобы полюбоваться пейзажами и пофотографироваться.

Пляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдых
3 день

Рисовые террасы Тегаллаланг, святые источники Себату и обряд очищения

Утром отправимся к рисовым террасам Тегаллаланг на высоте 800 метров, которые создали здесь ещё в 9 веке. Затем желающие смогут прокатиться на зиплайне над каньоном или покачаться на качелях над пропастью (за доплату).

Побываем на святых источниках Себату и поучаствуем в церемонии очищения Мелукат, чтобы избавиться от негативных мыслей и эмоций, а вместо них наполнить душу мощной энергией.

Дальше переедем в Кинтамани, на высоту 1050 метров, чтобы понежиться в горячих источниках. Ночевать будем в отеле вблизи вулкана Батур.

Рисовые террасы Тегаллаланг, святые источники Себату и обряд очищенияРисовые террасы Тегаллаланг, святые источники Себату и обряд очищенияРисовые террасы Тегаллаланг, святые источники Себату и обряд очищенияРисовые террасы Тегаллаланг, святые источники Себату и обряд очищенияРисовые террасы Тегаллаланг, святые источники Себату и обряд очищенияРисовые террасы Тегаллаланг, святые источники Себату и обряд очищенияРисовые террасы Тегаллаланг, святые источники Себату и обряд очищенияРисовые террасы Тегаллаланг, святые источники Себату и обряд очищения
4 день

Подъём на вулкан Батур и катание на квадроциклах

Встанем до восхода солнца и отправимся встречать рассвет на вершину вулкана Батур. Подъём несложный, займёт около 2 часов, набор высоты 650 метров. Вернёмся в отель, отдохнём и устроим джип-тур на квадроциклах вместе с инструктором. Будем кататься по лавовым полям, возникшим здесь после извержения в 1963 году.

Заселимся на виллу с видом на рисовые террасы.

Подъём на вулкан Батур и катание на квадроциклахПодъём на вулкан Батур и катание на квадроциклахПодъём на вулкан Батур и катание на квадроциклахПодъём на вулкан Батур и катание на квадроциклахПодъём на вулкан Батур и катание на квадроциклахПодъём на вулкан Батур и катание на квадроциклахПодъём на вулкан Батур и катание на квадроциклахПодъём на вулкан Батур и катание на квадроциклахПодъём на вулкан Батур и катание на квадроциклах
5 день

Остров Ломбок

На быстроходной лодке доберёмся до острова Ломбок. На день больше ничего не запланировано, вы сможете провести всё время на пляжах — они здесь по-настоящему райские!

Остров ЛомбокОстров ЛомбокОстров ЛомбокОстров ЛомбокОстров Ломбок
6 день

Свободный день

Весь день — пляжный отдых.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Пещера с летучими мышами, аутентичная деревушка и племя Сасаков

Отправляемся исследовать остров Ломбок. По бамбуковой лестнице спустимся в пещеру, где обитают летучие мыши. Здесь сделаем для вас эффектные фото.

Заедем в деревню, где уже с 16 века почти все местные занимались изготовлением керамики, а секреты мастерства передавались по женской линии. Мы понаблюдаем за тем, как создаются настоящие произведения искусства: формируются, обжигаются и декорируются.

Побываем в деревне Саде, где живёт племя Сасаков. Жители бережно оберегают свой уклад жизни и чтут традиции, которые сложились столетия назад.

Пещера с летучими мышами, аутентичная деревушка и племя СасаковПещера с летучими мышами, аутентичная деревушка и племя СасаковПещера с летучими мышами, аутентичная деревушка и племя СасаковПещера с летучими мышами, аутентичная деревушка и племя Сасаков
8 день

Вулкан Ринджани

Утром поедем к вулкану Ринджани, высота которого 3726 метров! Мы проберёмся сквозь густые тропические джунгли и выйдем к водопаду Тиу Келеп. Здесь желающие смогут искупаться и освежиться в прохладных водах.

Со смотровой площадки полюбуемся видом на остров. А вечером заселимся в уютный коттедж прямо у клубничного поля.

Вулкан РинджаниВулкан РинджаниВулкан РинджаниВулкан РинджаниВулкан РинджаниВулкан РинджаниВулкан Ринджани
9 день

Начало круиза

Позавтракаем с видом на вулкан, а затем отправимся в порт. Начинается наш круиз по островам на традиционном парусном судне. Побываем на тропическом острове Кенава с саванной и белоснежными пляжами.

Начало круизаНачало круизаНачало круизаНачало круизаНачало круизаНачало круиза
10 день

Плавание с китовыми акулами

Сегодня вас ждёт снорклинг с китовыми акулами в заливе Салех Бэй. Это безопасное и невероятно увлекательное приключение!

Плавание с китовыми акуламиПлавание с китовыми акуламиПлавание с китовыми акуламиПлавание с китовыми акулами
11 день

Плавание со скатами и черепахами, нацпарк с варанами и розовый пляж

Продолжаем знакомство с подводным миром. Сегодня будем вблизи островов Комодо плавать со скатами манта, их ещё называют морскими дьяволами, и огромными черепахами.

Посетим национальный парк «Комодо», чтобы увидеть варанов — самых больших рептилий в мире. Вместе с опытными рейнджерами мы прогуляемся по территории и с безопасного расстояния понаблюдаем за животными.

Следующая локация — удивительный розовый пляж. Таких на планете всего 6! Переместимся на остров Падар, чтобы устроить небольшой треккинг и полюбоваться живописными бухтами с высоты.

Плавание со скатами и черепахами, нацпарк с варанами и розовый пляжПлавание со скатами и черепахами, нацпарк с варанами и розовый пляжПлавание со скатами и черепахами, нацпарк с варанами и розовый пляжПлавание со скатами и черепахами, нацпарк с варанами и розовый пляж
12 день

Коралловые рифы и завершение круиза

Снова займёмся снорклингом — в этот раз осматривать будем коралловые рифы. Высадимся на острове Келор, прогуляемся в окрестностях и насладимся пейзажами.

Последней точкой нашего круиза станет остров Флорес. Мы сойдём на берег и заселимся в отель с бунгало прямо у моря.

Коралловые рифы и завершение круизаКоралловые рифы и завершение круизаКоралловые рифы и завершение круизаКоралловые рифы и завершение круизаКоралловые рифы и завершение круизаКоралловые рифы и завершение круизаКоралловые рифы и завершение круизаКоралловые рифы и завершение круиза
13 день

Свободный день

День отдыха на пляже.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
14 день

Деревня Ваэ Ребо и племя Манггараи

Отправляемся исследовать Флорес. Заедем в традиционную деревню Ваэ Ребо, затерянную в джунглях. Прогуляемся в горах вблизи селения, а затем пройдём церемонию инициации в племени Манггараи. Ночевать останемся здесь.

Деревня Ваэ Ребо и племя МанггараиДеревня Ваэ Ребо и племя МанггараиДеревня Ваэ Ребо и племя МанггараиДеревня Ваэ Ребо и племя МанггараиДеревня Ваэ Ребо и племя МанггараиДеревня Ваэ Ребо и племя МанггараиДеревня Ваэ Ребо и племя МанггараиДеревня Ваэ Ребо и племя Манггараи
15 день

Пещерное озеро

Утром на автомобиле, а затем на лодке доберёмся до удивительной пещеры, где искупаемся в озере. Только представьте: вокруг нас голубая вода, а сверху нависают сталактиты.

Пещерное озероПещерное озероПещерное озероПещерное озеро
16 день

Перелёт в город Сурабая

Перелетим в Восточную Яву и заселимся в отель в городе Сурабая.

Перелёт в город СурабаяПерелёт в город СурабаяПерелёт в город СурабаяПерелёт в город Сурабая
17 день

Подъём на вулкан Бромо и катание по нацпарку на джипах

Рассвет мы отправимся встречать на вершину Бромо (2329 метров). Выйдем ещё до восхода, пойдём в темноте. Подъём займёт около 1 часа, набор высоты 850 метров. Насладимся невероятным видом на остров в лучах только что проснувшегося солнца. Спустимся и поедем в национальный парк «Бромо» на джипе. Будем любоваться вулканами Тенгер и Семеру.

Подъём на вулкан Бромо и катание по нацпарку на джипахПодъём на вулкан Бромо и катание по нацпарку на джипахПодъём на вулкан Бромо и катание по нацпарку на джипахПодъём на вулкан Бромо и катание по нацпарку на джипах
18 день

Свободный день

Весь день вы сможете купаться, загорать и отдыхать.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
19 день

Восхождение на вулкан Иджен и отъезд

Сегодня мы пройдём путь добытчиков серы — отправляемся на восхождение на вулкан Иджен (2800 метров). Подъём займёт около 2-2,5 часов, но он того стоит! Мы увидим бирюзовое озеро в кратере, ярко-жёлтые камни и необычные синие огни, мерцающие в скале. Всё дело в сере: когда она контактирует с воздухом, возникает свечение.

Спустимся вниз и поедем в аэропорт.

Восхождение на вулкан Иджен и отъездВосхождение на вулкан Иджен и отъездВосхождение на вулкан Иджен и отъездВосхождение на вулкан Иджен и отъездВосхождение на вулкан Иджен и отъездВосхождение на вулкан Иджен и отъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и бутилированная вода
  • Трансферы по маршруту, в том числе внутренний авиаперелёт из Лабуан-Баджо в Сурабаю
  • Морской круиз на 4 дня на традиционном парусном корабле Пиниси с трёхразовым питанием
  • Снорклинг и оборудование для него
  • Все экскурсии и активности по программе
  • Услуги профессиональных гидов и водителей
  • Парковые сборы и туристические налоги
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт до Бали и обратно
  • Питание вне программы и алкогольные напитки
  • Минимальная страховка на медицинскую и экстренную эвакуацию - $30-50
  • Страхование отмены поездки или любая другая туристическая страховка (рекомендуется)
  • Дополнительные развлечения по желанию
  • Виза - $35 (оплачивается наличными или картой иностранного банка)
  • Если вы путешествуете вдвоём, стоимость тура для 1 человека при 2-местном размещении - $3500, если поедете в тур одни, то стоимость для 1 человека при 2-местном размещении $4300
  • Индивидуально подходим к каждому и можем пересмотреть программу с учётом ваших возможностей и интересов. Любые пожелания по уровню комфорта и насыщенности программы принимаем во внимание и создаём вместе отдых вашей мечты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Денпасара, время прибытия ваших рейсов
Завершение: Аэропорт в Сурабае, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 19 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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