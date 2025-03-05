Помимо стоимости тура и расходов на авиабилеты (от $680), на страховку ($30-50) и на визу ($35) вам необходимо будет иметь при себе сумму на самостоятельное питание. Это обеды и ужины по ~$30/в день на человека. Примерно 450$/15 дней на человека. Во время 4-дневного круиза у вас не будет расходов.

Проживание. Будем жить в отеле Merusaka Nusa Dua, Sudamala Resort, Mi Casa, Rautani Sembalun, Amber Lombok Beach Resort, 2-местное проживание. 1 ночь проведём в гостях у племени Манггараи — будем спать в их доме, на матрасах на полу, все удобства общие на улице. Если вы путешествуете в одиночку, мы можем подобрать для вас 1-местные бюджетные или комфортабельные номера.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно. Во время 4-дневного круиза включено трёхразовое питание.

Транспорт. Передвигаться будем на Mitsubishi Xpander Exceed 2020. 4 дня проведём в круизе на традиционном парусном корабле Пиниси.

Дети. Участие возможно с 6 лет.

Сложность. В туре запланированы несложные подъёмы:

на вулкан Батур (1717 метров): продолжительность около 2 часов, набор высоты 650 метров;

на вулкан Бромо (2329 метров): продолжительность 1 час, набор высоты 850 метров;

на вулкан Иджен (2800 метров): продолжительность около 2,5 часов, набор высоты 1000 метров.

Виза. Оформляется по прилёте в аэропорту. Оплачивается наличными или картой иностранного банка.