Пройдёте церемонию инициации
Описание тура
Организационные детали
Помимо стоимости тура и расходов на авиабилеты (от $680), на страховку ($30-50) и на визу ($35) вам необходимо будет иметь при себе сумму на самостоятельное питание. Это обеды и ужины по ~$30/в день на человека. Примерно 450$/15 дней на человека. Во время 4-дневного круиза у вас не будет расходов.
Проживание. Будем жить в отеле Merusaka Nusa Dua, Sudamala Resort, Mi Casa, Rautani Sembalun, Amber Lombok Beach Resort, 2-местное проживание. 1 ночь проведём в гостях у племени Манггараи — будем спать в их доме, на матрасах на полу, все удобства общие на улице. Если вы путешествуете в одиночку, мы можем подобрать для вас 1-местные бюджетные или комфортабельные номера.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно. Во время 4-дневного круиза включено трёхразовое питание.
Транспорт. Передвигаться будем на Mitsubishi Xpander Exceed 2020. 4 дня проведём в круизе на традиционном парусном корабле Пиниси.
Дети. Участие возможно с 6 лет.
Сложность. В туре запланированы несложные подъёмы:
- на вулкан Батур (1717 метров): продолжительность около 2 часов, набор высоты 650 метров;
- на вулкан Бромо (2329 метров): продолжительность 1 час, набор высоты 850 метров;
- на вулкан Иджен (2800 метров): продолжительность около 2,5 часов, набор высоты 1000 метров.
Виза. Оформляется по прилёте в аэропорту. Оплачивается наличными или картой иностранного банка.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
В аэропорту вас встретит личный водитель и отвезёт в отель, расположенный вблизи от пляжей Менгиа и Гегер. Сегодня не запланировано никаких активностей — вы сможете отдохнуть от перелёта.
Пляжный отдых
Весь день проведём на пляже, нежась под жарким солнцем, слушая шум волн и наслаждаясь купанием в бирюзовой воде. А ещё погуляем по променаду, чтобы полюбоваться пейзажами и пофотографироваться.
Рисовые террасы Тегаллаланг, святые источники Себату и обряд очищения
Утром отправимся к рисовым террасам Тегаллаланг на высоте 800 метров, которые создали здесь ещё в 9 веке. Затем желающие смогут прокатиться на зиплайне над каньоном или покачаться на качелях над пропастью (за доплату).
Побываем на святых источниках Себату и поучаствуем в церемонии очищения Мелукат, чтобы избавиться от негативных мыслей и эмоций, а вместо них наполнить душу мощной энергией.
Дальше переедем в Кинтамани, на высоту 1050 метров, чтобы понежиться в горячих источниках. Ночевать будем в отеле вблизи вулкана Батур.
Подъём на вулкан Батур и катание на квадроциклах
Встанем до восхода солнца и отправимся встречать рассвет на вершину вулкана Батур. Подъём несложный, займёт около 2 часов, набор высоты 650 метров. Вернёмся в отель, отдохнём и устроим джип-тур на квадроциклах вместе с инструктором. Будем кататься по лавовым полям, возникшим здесь после извержения в 1963 году.
Заселимся на виллу с видом на рисовые террасы.
Остров Ломбок
На быстроходной лодке доберёмся до острова Ломбок. На день больше ничего не запланировано, вы сможете провести всё время на пляжах — они здесь по-настоящему райские!
Свободный день
Весь день — пляжный отдых.
Пещера с летучими мышами, аутентичная деревушка и племя Сасаков
Отправляемся исследовать остров Ломбок. По бамбуковой лестнице спустимся в пещеру, где обитают летучие мыши. Здесь сделаем для вас эффектные фото.
Заедем в деревню, где уже с 16 века почти все местные занимались изготовлением керамики, а секреты мастерства передавались по женской линии. Мы понаблюдаем за тем, как создаются настоящие произведения искусства: формируются, обжигаются и декорируются.
Побываем в деревне Саде, где живёт племя Сасаков. Жители бережно оберегают свой уклад жизни и чтут традиции, которые сложились столетия назад.
Вулкан Ринджани
Утром поедем к вулкану Ринджани, высота которого 3726 метров! Мы проберёмся сквозь густые тропические джунгли и выйдем к водопаду Тиу Келеп. Здесь желающие смогут искупаться и освежиться в прохладных водах.
Со смотровой площадки полюбуемся видом на остров. А вечером заселимся в уютный коттедж прямо у клубничного поля.
Начало круиза
Позавтракаем с видом на вулкан, а затем отправимся в порт. Начинается наш круиз по островам на традиционном парусном судне. Побываем на тропическом острове Кенава с саванной и белоснежными пляжами.
Плавание с китовыми акулами
Сегодня вас ждёт снорклинг с китовыми акулами в заливе Салех Бэй. Это безопасное и невероятно увлекательное приключение!
Плавание со скатами и черепахами, нацпарк с варанами и розовый пляж
Продолжаем знакомство с подводным миром. Сегодня будем вблизи островов Комодо плавать со скатами манта, их ещё называют морскими дьяволами, и огромными черепахами.
Посетим национальный парк «Комодо», чтобы увидеть варанов — самых больших рептилий в мире. Вместе с опытными рейнджерами мы прогуляемся по территории и с безопасного расстояния понаблюдаем за животными.
Следующая локация — удивительный розовый пляж. Таких на планете всего 6! Переместимся на остров Падар, чтобы устроить небольшой треккинг и полюбоваться живописными бухтами с высоты.
Коралловые рифы и завершение круиза
Снова займёмся снорклингом — в этот раз осматривать будем коралловые рифы. Высадимся на острове Келор, прогуляемся в окрестностях и насладимся пейзажами.
Последней точкой нашего круиза станет остров Флорес. Мы сойдём на берег и заселимся в отель с бунгало прямо у моря.
Свободный день
День отдыха на пляже.
Деревня Ваэ Ребо и племя Манггараи
Отправляемся исследовать Флорес. Заедем в традиционную деревню Ваэ Ребо, затерянную в джунглях. Прогуляемся в горах вблизи селения, а затем пройдём церемонию инициации в племени Манггараи. Ночевать останемся здесь.
Пещерное озеро
Утром на автомобиле, а затем на лодке доберёмся до удивительной пещеры, где искупаемся в озере. Только представьте: вокруг нас голубая вода, а сверху нависают сталактиты.
Перелёт в город Сурабая
Перелетим в Восточную Яву и заселимся в отель в городе Сурабая.
Подъём на вулкан Бромо и катание по нацпарку на джипах
Рассвет мы отправимся встречать на вершину Бромо (2329 метров). Выйдем ещё до восхода, пойдём в темноте. Подъём займёт около 1 часа, набор высоты 850 метров. Насладимся невероятным видом на остров в лучах только что проснувшегося солнца. Спустимся и поедем в национальный парк «Бромо» на джипе. Будем любоваться вулканами Тенгер и Семеру.
Свободный день
Весь день вы сможете купаться, загорать и отдыхать.
Восхождение на вулкан Иджен и отъезд
Сегодня мы пройдём путь добытчиков серы — отправляемся на восхождение на вулкан Иджен (2800 метров). Подъём займёт около 2-2,5 часов, но он того стоит! Мы увидим бирюзовое озеро в кратере, ярко-жёлтые камни и необычные синие огни, мерцающие в скале. Всё дело в сере: когда она контактирует с воздухом, возникает свечение.
Спустимся вниз и поедем в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3500
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и бутилированная вода
- Трансферы по маршруту, в том числе внутренний авиаперелёт из Лабуан-Баджо в Сурабаю
- Морской круиз на 4 дня на традиционном парусном корабле Пиниси с трёхразовым питанием
- Снорклинг и оборудование для него
- Все экскурсии и активности по программе
- Услуги профессиональных гидов и водителей
- Парковые сборы и туристические налоги
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Бали и обратно
- Питание вне программы и алкогольные напитки
- Минимальная страховка на медицинскую и экстренную эвакуацию - $30-50
- Страхование отмены поездки или любая другая туристическая страховка (рекомендуется)
- Дополнительные развлечения по желанию
- Виза - $35 (оплачивается наличными или картой иностранного банка)
- Если вы путешествуете вдвоём, стоимость тура для 1 человека при 2-местном размещении - $3500, если поедете в тур одни, то стоимость для 1 человека при 2-местном размещении $4300
- Индивидуально подходим к каждому и можем пересмотреть программу с учётом ваших возможностей и интересов. Любые пожелания по уровню комфорта и насыщенности программы принимаем во внимание и создаём вместе отдых вашей мечты