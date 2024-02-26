Возможна корректировка маршрута в соответствии с вашими пожеланиями.

Проживание. В комфортабельных отелях/виллах на Бали, Нуса-Пениде и на островах Гили. Будем жить в разных частях острова, чтобы увидеть его во всей красе (4 локации). Размещение двухместное, возможно одноместное за доплату.

Питание. В стоимость входят только завтраки в отеле на острове Нуса-Пенида. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет. Участие детей до 7 лет оплачивается со скидкой 50%, от 7 до 12 лет — со скидкой 20%.

Виза. Можно оформить в аэропорту по прилёте или заранее — у организатора тура.