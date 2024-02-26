Мы уже позаботились о том, чтобы ваш досуг был увлекательным, и включили в стоимость тренировки по сёрфингу, а также оборудование для снорклинга.
Полюбуемся рисовыми террасами Тегаллаланг и водопадами, пройдём по «Тропе художников», поужинаем с видом на вулкан Батур. Солнечные ванны, потрясающая природа и активности ждут вас!
Описание тура
Организационные детали
Возможна корректировка маршрута в соответствии с вашими пожеланиями.
Проживание. В комфортабельных отелях/виллах на Бали, Нуса-Пениде и на островах Гили. Будем жить в разных частях острова, чтобы увидеть его во всей красе (4 локации). Размещение двухместное, возможно одноместное за доплату.
Питание. В стоимость входят только завтраки в отеле на острове Нуса-Пенида. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет. Участие детей до 7 лет оплачивается со скидкой 50%, от 7 до 12 лет — со скидкой 20%.
Виза. Можно оформить в аэропорту по прилёте или заранее — у организатора тура.
Программа тура по дням
Прибытие на Бали
Добро пожаловать на Бали! Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться на виллу, где вы сможете отдохнуть после дороги.
Пляжный релакс
Сегодня приходим в себя после перелёта и восстанавливаем силы, поэтому предлагаем вам отдохнуть на живописных пляжах. Например, Меласти и Гунунг Паюнг. Последний не так популярен среди туристов, поэтому там у вас будет возможность по-настоящему насладиться атмосферой острова.
Желающие смогут ощутить на себе прелести балийского массажа.
Сёрфинг в Куте и парк «Гаруда-Вишну-Кенчана»
Если вы давно хотели укротить волну и встать на сёрфборд, то в этот день ваша мечта станет реальностью! Направимся в Куту, где вместе с тренером вы освоите азы сёрфинга. Затем посетим парк «Гаруда-Вишну-Кенчана», известный огромной статуей Вишну. Увидим традиционные индонезийские танцы, национальные наряды и услышим, как звучат местные музыкальные инструменты.
Сёрфинг, храм Улувату
Утром вновь отправимся в Куту, чтобы закрепить полученные вчера навыки и поймать новые волны. Во время тренировки для вас устроят фотосессию, чтобы запечатлеть навсегда этот опыт.
Вечером посетим храм Улувату, расположенный на краю 70-метровой скалы. Здесь обитают хитрые макаки, поэтому нужно следить за своими вещами.
Переезд в Убуд: рисовые террасы Тегаллаланг и «Тропа художников»
С утра выдвигаемся в Убуд. По прибытии разместимся в новой вилле, а затем направимся осматривать достопримечательности. Посетим рисовые террасы Тегаллаланг, которые находятся всего в 9 километрах от Убуда. Холмистая местность требовала особого ухода для посева, поэтому жители стали создавать «ступени» на склонах.
После этого переместимся на хребет холма Чампуан, чтобы погулять по «Тропе художников» — одному из популярных туристических маршрутов. Локация очень живописная и романтичная! Завершим день отдыхом в комплексе с бассейнами, расположенном в джунглях.
Водопад Секумпул и район Кинтамани
Сегодня отправляемся на север Бали, чтобы увидеть самый высокий водопад острова — Секумпул. Он стал доступен к посещению совсем недавно, в 2010 году. Насладимся девственной природой и ощутим прохладные освежающие брызги.
Затем доберёмся до района Кинтамани, чтобы полюбоваться горными пейзажами. Зайдём поужинать в кафе с панорамным видом на вулкан Батур.
Остров Нуса-Пенида: снорклинг у пляжа Келингкинг
Новый день — новая локация! Едем на остров Нуса-Пенида. Сюда туристы приезжают, чтобы увидеть невероятные пейзажи, скалистые пляжи, например, знаменитый Келингкинг-бич. По приезде отправимся на лодке в потаённые лагуны: займёмся снорклингом и понаблюдаем за фантастическими подводными обитателями — гигантскими скатами и экзотическими рыбами.
Фантастические пейзажи Нуса-Пениды
В этот день мы посетим самые дикие и очаровательные пляжи, Атух и Даймонд. К последнему ведёт узкая лестница, которую вырезали прямо в скале! А при спуске на пляж Атух открывается потрясающий вид на белый песок, скалы и бирюзовую гладь океана.
Вечером заглянем в пляжный клуб, где полакомимся кокосовой водой и отдохнём у бассейна.
Острова Гили
Сегодня переместимся на острова Гили. Здесь вас ждут райское наслаждение, снорклинг с черепахами и велосипедные прогулки.
Закат встретим в пляжном клубе под диджей-сет.
Возвращение на Бали, водопад Гембленг
Утром плывём до Бали. Затем направимся к террасному водопаду Гембленг. В нём есть небольшие бассейны, в которых можно искупаться, любуясь зелёными рисовыми полями и джунглями.
Храм Гунунг Кави Себату, окончание тура
С утра осмотрим храм Гунунг Кави Себату, после чего у вас будет свободное время. Если вы улетаете сегодня, то мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч на Бали!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1900
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле на острове Нуса-Пенида
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту (в том числе перемещения на лодках)
- Экскурсии и входные билеты
- Услуги гида
- Оборудование для снорклинга
- Услуги тренера по сёрфингу и оборудование, а также фотосессия
Что не входит в цену
- Перелёт до Бали и обратно
- Остальное питание
- Виза
- Одноместное размещение
Отзывы и рейтинг
Мы всем остались довольны, обязательно будем рекомендовать друзьям 👍🏽
Места потрясающие, вы все очень классно спланировали, было максимально комфортно в таком режиме: и релакс был как надо и активити. Очень приятно, что вы действительно учитывали наши индивидуальные пожелания, у вас очень классный человеческий подход. Желаем Вам развития и успехов во всех начинаниях!!!