Солнце, океан, релакс: путешествие по островам Бали, Нуса-Пенида и Гили

Поймать волну на сёрфборде, устроить снорклинг с черепахами и отдохнуть на лучших пляжах
Отправляемся наслаждаться атмосферой Бали, Нуса-Пениды и островов Гили.

Мы уже позаботились о том, чтобы ваш досуг был увлекательным, и включили в стоимость тренировки по сёрфингу, а также оборудование для снорклинга.

Полюбуемся рисовыми террасами Тегаллаланг и водопадами, пройдём по «Тропе художников», поужинаем с видом на вулкан Батур. Солнечные ванны, потрясающая природа и активности ждут вас!
5
3 отзыва
Описание тура

Организационные детали

Возможна корректировка маршрута в соответствии с вашими пожеланиями.

Проживание. В комфортабельных отелях/виллах на Бали, Нуса-Пениде и на островах Гили. Будем жить в разных частях острова, чтобы увидеть его во всей красе (4 локации). Размещение двухместное, возможно одноместное за доплату.

Питание. В стоимость входят только завтраки в отеле на острове Нуса-Пенида. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет. Участие детей до 7 лет оплачивается со скидкой 50%, от 7 до 12 лет — со скидкой 20%.

Виза. Можно оформить в аэропорту по прилёте или заранее — у организатора тура.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Бали

Добро пожаловать на Бали! Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться на виллу, где вы сможете отдохнуть после дороги.

Прибытие на Бали
2 день

Пляжный релакс

Сегодня приходим в себя после перелёта и восстанавливаем силы, поэтому предлагаем вам отдохнуть на живописных пляжах. Например, Меласти и Гунунг Паюнг. Последний не так популярен среди туристов, поэтому там у вас будет возможность по-настоящему насладиться атмосферой острова.

Желающие смогут ощутить на себе прелести балийского массажа.

Пляжный релакс
3 день

Сёрфинг в Куте и парк «Гаруда-Вишну-Кенчана»

Если вы давно хотели укротить волну и встать на сёрфборд, то в этот день ваша мечта станет реальностью! Направимся в Куту, где вместе с тренером вы освоите азы сёрфинга. Затем посетим парк «Гаруда-Вишну-Кенчана», известный огромной статуей Вишну. Увидим традиционные индонезийские танцы, национальные наряды и услышим, как звучат местные музыкальные инструменты.

Сёрфинг в Куте и парк «Гаруда-Вишну-Кенчана»
4 день

Сёрфинг, храм Улувату

Утром вновь отправимся в Куту, чтобы закрепить полученные вчера навыки и поймать новые волны. Во время тренировки для вас устроят фотосессию, чтобы запечатлеть навсегда этот опыт.

Вечером посетим храм Улувату, расположенный на краю 70-метровой скалы. Здесь обитают хитрые макаки, поэтому нужно следить за своими вещами.

Сёрфинг, храм Улувату
5 день

Переезд в Убуд: рисовые террасы Тегаллаланг и «Тропа художников»

С утра выдвигаемся в Убуд. По прибытии разместимся в новой вилле, а затем направимся осматривать достопримечательности. Посетим рисовые террасы Тегаллаланг, которые находятся всего в 9 километрах от Убуда. Холмистая местность требовала особого ухода для посева, поэтому жители стали создавать «ступени» на склонах.

После этого переместимся на хребет холма Чампуан, чтобы погулять по «Тропе художников» — одному из популярных туристических маршрутов. Локация очень живописная и романтичная! Завершим день отдыхом в комплексе с бассейнами, расположенном в джунглях.

Переезд в Убуд: рисовые террасы Тегаллаланг и «Тропа художников»
6 день

Водопад Секумпул и район Кинтамани

Сегодня отправляемся на север Бали, чтобы увидеть самый высокий водопад острова — Секумпул. Он стал доступен к посещению совсем недавно, в 2010 году. Насладимся девственной природой и ощутим прохладные освежающие брызги.

Затем доберёмся до района Кинтамани, чтобы полюбоваться горными пейзажами. Зайдём поужинать в кафе с панорамным видом на вулкан Батур.

Водопад Секумпул и район Кинтамани
7 день

Остров Нуса-Пенида: снорклинг у пляжа Келингкинг

Новый день — новая локация! Едем на остров Нуса-Пенида. Сюда туристы приезжают, чтобы увидеть невероятные пейзажи, скалистые пляжи, например, знаменитый Келингкинг-бич. По приезде отправимся на лодке в потаённые лагуны: займёмся снорклингом и понаблюдаем за фантастическими подводными обитателями — гигантскими скатами и экзотическими рыбами.

Остров Нуса-Пенида: снорклинг у пляжа Келингкинг
8 день

Фантастические пейзажи Нуса-Пениды

В этот день мы посетим самые дикие и очаровательные пляжи, Атух и Даймонд. К последнему ведёт узкая лестница, которую вырезали прямо в скале! А при спуске на пляж Атух открывается потрясающий вид на белый песок, скалы и бирюзовую гладь океана.

Вечером заглянем в пляжный клуб, где полакомимся кокосовой водой и отдохнём у бассейна.

Фантастические пейзажи Нуса-Пениды
9 день

Острова Гили

Сегодня переместимся на острова Гили. Здесь вас ждут райское наслаждение, снорклинг с черепахами и велосипедные прогулки.

Закат встретим в пляжном клубе под диджей-сет.

Острова Гили
10 день

Возвращение на Бали, водопад Гембленг

Утром плывём до Бали. Затем направимся к террасному водопаду Гембленг. В нём есть небольшие бассейны, в которых можно искупаться, любуясь зелёными рисовыми полями и джунглями.

Возвращение на Бали, водопад Гембленг
11 день

Храм Гунунг Кави Себату, окончание тура

С утра осмотрим храм Гунунг Кави Себату, после чего у вас будет свободное время. Если вы улетаете сегодня, то мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч на Бали!

Храм Гунунг Кави Себату, окончание тура

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1900
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле на острове Нуса-Пенида
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту (в том числе перемещения на лодках)
  • Экскурсии и входные билеты
  • Услуги гида
  • Оборудование для снорклинга
  • Услуги тренера по сёрфингу и оборудование, а также фотосессия
Что не входит в цену
  • Перелёт до Бали и обратно
  • Остальное питание
  • Виза
  • Одноместное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Нгурах-Рай, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Нгурах-Рай, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар
Эльдар — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 1463 туристов
Мы живём на Бали, любим этот остров и всю Индонезию с её богатыми флорой и фауной. Почему мы классные? Потому что у нас есть русскоговорящие, англоговорящие гиды и гиды, знающие
читать дальше

местный язык — bahasa. Англоговорящие гиды — это местные жители, которые отлично владеют языком и могут рассказать много интересного, а самое главное — показать удивительный мир Индонезии. Мы очень ценим ваше доверие и стараемся сделать каждое путешествие запоминающимся. У нас очень много дружеских контактов на любимом Бали и соседних островах, хорошие отношения с владельцами и менеджерами лодок (фастботов), отелями, арендодателями транспорта, оборудования для снорклинга и сёрфинга. Всё это позволяет нам получать лучшие цены для наших гостей и организовывать путешествия на высоком уровне!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
Виктория
26 фев 2024
Спасибо большое всей команде гидов за организацию! Исследовали Бали, далее отправлялись на острова Гили и Нуса-Пенида. Нам предложили дополнительно еще посетить остров Ломбок. Все было отлично, нас встретили позаботились о
читать дальше

всех билетах, всех наших развлечениях! Я в восторге от снорклинга на Гили и видов Ломбока! Одним точно было бы сложно и непонятно! А в сопровождении намного спокойнее. И за огненные фото отдельная благодарность 🙏🏻 Спасибо еще раз.

Спасибо большое всей команде гидов за организацию! Исследовали Бали, далее отправлялись на острова Гили и Нуса-Пенида.
Е
Екатерина
2 фев 2024
Спасибо Эльдару за организацию и кучу полезной информации для туристов.
Мы всем остались довольны, обязательно будем рекомендовать друзьям 👍🏽
К
Кристина
24 янв 2024
Еще раз хочу поблагодарить вас за организацию нашего отдыха, все было просто волшебно✨
Места потрясающие, вы все очень классно спланировали, было максимально комфортно в таком режиме: и релакс был как надо и активити. Очень приятно, что вы действительно учитывали наши индивидуальные пожелания, у вас очень классный человеческий подход. Желаем Вам развития и успехов во всех начинаниях!!!
Еще раз хочу поблагодарить вас за организацию нашего отдыха, все было просто волшебно✨

Тур входит в следующие категории Бали

