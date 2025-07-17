Описание тураДень первый 6:30 — Трансфер из Вашего отеля на Бали до причала «Санур», откуда вы поплывете на остров. 8:30 — Отправление на скоростном катере на Нуса Пениду. 9:15 — Прибытие на остров Нуса Пенида. И начало путешествия: И первое куда мы направимся — это будет восточная часть острова. Atuh View point Откроет наше путешествие Atuh View point, расположенный в тихой бухте пляж окруженный холмами и нерушимой стеной из скал. Вы по достоинству оцените живописный пейзаж, который открывается взору с многочисленных холмов и скал. Thousand island View point Еще одно знаменитое место расположено в восточной части острова Нуса Пенида. Отсюда открывается панорамный вид на океан и другие маленькие острова. Diamond Beach View point Diamond Beach — это место недавно стало доступным для туристов Пляж с блестящим белым песком, а рядом кокосовые пальмы, небольшие пещеры. После экскурсии заселение в Бунгало балийского стиля. Coconut Hill Cottage - 2*STARS ⭐⭐(завтрак включен) ссылка Мы так же можем вам предложить такие Отели с доплатой: Star Semabu Resort - 3*STARS ⭐⭐⭐ ссылка Semabu Hills Hotel - 4*STAR ⭐⭐⭐⭐ ссылка День второй Cristal Bay Залив полностью оправдывает свое название — вода там действительно кристально чистая и прозрачная, так что недаром это место считается одним из лучших в Индонезии для подводного плавания. А любителей пляжного отдыха там ждут белоснежный песок и раскидистые пальмы. На берегу есть несколько местных варунгов, где вы сможете насладиться прохладным кокосом или свежим смузи. Broken Bay Это знаменитый Broken Bay — получил свое название за счет своего необычного вида, он напоминает разбитый залив, и выглядит как гигантский бассейн среди высоких скал. Над водой пролегает естественный мост из каменных пород, по которому самые смелые смогут прогуляться. Это место — лучший пример того, какой удивительный строитель наша природа и чтобы не производил человек руками, «обогнать» её ему не удастся. Вас ждет море впечатлений и невероятные фотографии! Angel's Billabong Angel’s Billabong — настоящий природный бассейн. Его вода изумительного изумрудного цвета и кристальной чистоты никого не сможет оставить равнодушным. Помимо потрясающих фотографий на фоне удивительного места, вы сможете искупаться в нём (при условии, если не будет больших волн). Не упускайте этой возможности, ведь такой шанс в жизни выпадает не часто, и к тому же вода в нём довольно комфортной температуры. Kelingking Cliff View point Наверное, вы уже встречали фотографии этого места — Kelingking Cliff View point, теперь у вас есть возможность увидеть это воочию. Одно из самых любимых и популярных мест, ради которого и приезжают на Нуса Пениду. Захватывающий вид, необыкновенный простор, невероятные краски пейзажа — вот только малая доля того, что можно сказать про это место. Его обязательно нужно увидеть хотя бы раз в жизни, и поверьте, вы влюбитесь в него с первого взгляда! Третий день начнется с потрясающего и незабываемого снорклинга. Мы отправимся на Safari Tour со знаменитыми скатами Manta Ray. Всё снаряжение для подводного плавания вам выдадут на месте. Если у вас есть GOPRO, то не забудьте захватить с собой (или хотя бы водонепроницаемый чехол для телефона), чтобы запечатлеть свою подводную прогулку. И поверьте, вам будет что снять — огромные удивительные манты, красочные коралловые рифы и бесчисленные стайки ярких тропических рыб ждут вас! После снорклинга вас ждёт небольшой отдых, а затем вы отправитесь на юг острова Temeling Forest Волшебный лес Temeling охраняет созданные природой сокровища. Пробравшись через заросли леса и пройдя арку пещеры, Вы увидите священный бассейн Temeling с бирюзовой водой и живописный укромный пляж, открывающий вид на бесконечный океан. Искупаться в чистой воде и отдохнуть на тёплом песке – это настоящее удовольствие для тела и души. И к концу дня, по завершении нашей экскурсии, мы отвезем вас обратно в ваш отель на Бали. Делитесь фотографиями с друзьями и пишите отзывы. Важная информация: Оплата 3 дневного тура: После подтверждения тура на сайте sputnik8, мы запросим у вас небольшой депозит для резервирования отеля, и машин для вашей транспортировки. Мы берем предоплату только по причине того, что к сожалению у нас были случаи, когда гости отменяли тур в последний момент и нам в любом случае приходилось платить за отель, водителям и гиду за забронированный день. Что взять с собой: Одежда должна быть удобной и закрывать от солнца. Обязательно надевайте кроссовки или другую спортивную обувь. На остров лучше брать наличные деньги, так как банкоматы обслуживают не все банковские карты.
Мы организуем туры ежедневно, начало тура с вашего отеля с 6:30 утра до 9:00 - лучшее время
Что можно увидеть на экскурсии?
- Первый день
- Тур на машине:
- Thousand island View point
- Atuh Beach View point
- Diamond Beach View point
- Второй день
- Broken Bay
- Angel’s Billabong
- Kelingking Cliff View point
- Третий день
- Тур на лодке - снорклинг:
- Crystal Bay
- Manta Bay
- Gamat Bay
- Wall Point
- Temeling Forest
Что включено
- Трансфер из вашего отеля на Бали, на приватной машине до порта Санура и обратно. Билеты на скоростную лодку с Бали до самого острова Нуса Пениды. /nНа третий день - места в лодке на снорклинг сафари
- Тур по острову Нуса Пенида на приватной машине
- Автомобиль для посещения острова
- Входные билеты на остров как туристический сбор
Что не входит в цену
- Русский гид (как сопровождающий) оплачивается отдельно. Он выступает в качестве организатора, а не рассказчика (от 700 000 индонезийских рупий)
- Плата за катание на качелях - Diamond Beach (200 000 индонезийских рупий с человека)
- Плата за фото на локации Tree-House
Место начала и завершения?
Https://maps. app. goo. gl/BA7jk8HiJBQnvMeRA
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Оплата 3 дневного тура:
- После подтверждения тура на сайте sputnik8, мы запросим у вас небольшой депозит для резервирования отеля, и машин для вашей транспортировки
- Мы берем предоплату только по причине того, что к сожалению у нас были случаи, когда гости отменяли тур в последний момент и нам в любом случае приходилось платить за отель, водителям и гиду за забронированный день
- Что взять с собой:
- Одежда должна быть удобной и закрывать от солнца. Обязательно надевайте кроссовки или другую спортивную обувь
- На остров лучше брать наличные деньги, так как банкоматы обслуживают не все банковские карты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
17 июл 2025
О
Олег
9 июл 2024
Наше жильё было комфортным и удачно расположенным — до многих достопримечательностей было легко добраться. Особенно порадовала местная кухня: свежие морепродукты и традиционные индонезийские блюда пришлись по вкусу. Гид порекомендовал несколько замечательных местных ресторанов, и мы ни разу не разочаровались.
Р
Руслан
8 июл 2024
Трёхдневный тур по Нуса-Пениде подарил нам массу впечатлений! В первый день мы исследовали западную часть острова: захватывающий пляж Келингкинг, живописную арку Брокен и удивительный природный бассейн Энджелс-Биллабонг. На второй день
А
Анна
28 июн 2024
Трёхдневный тур по Нуса-Пениде превзошёл все ожидания! Это идеальное сочетание приключений, отдыха и культурного погружения. За эти дни я успела посетить как популярные, так и малоизвестные места, насладиться потрясающими пляжами, скалами и духовными уголками острова. Тур отлично организован и позволяет прочувствовать всё разнообразие и красоту Нуса-Пениды. Очень рекомендую всем, кто хочет увидеть настоящий райский уголок!
С
Сергей
28 июн 2024
Последний день тура начался с посещения пещерного храма Гоа Гири Путри — места с особой духовной атмосферой. Через узкий проход мы попали в просторную пещеру, где местные жители молятся и
М
Марина
10 мар 2024
Я искала многодневный тур с гидом по Нуса-Пениде и обратилась в компанию Nusa Penida Info. Меня проконсультировала Мейна — она была невероятно терпелива, ответила на все вопросы и помогла выбрать
