В объятиях Индийского океана: экскурсии и пляжный отдых на Бали с включённым перелётом

Посетить значимые и живописные места острова, погрузиться в культуру и провести время у моря
Тур гармонично сочетает пляжный отдых и экскурсии к главным достопримечательностям райского острова. Главная цель — перезагрузка.

Чтобы вы не заскучали, мы наполнили программу посещением храмов, парков, смотровых площадок, этнических и живописных
мест.

Вас ждёт погружение в культуру, поездки к святилищам, уникальным архитектурным объектам и рисовым террасам, где вы попробуете редкие сорта чая и кофе. Также мы побываем на топовых пляжах, а свободные дни вы распланируете на свой вкус. У вас будет достаточно времени понежиться у моря, накупаться, заняться водными активностями. Авиабилеты из Москвы и обратно уже включены в стоимость. Обратите внимание, в некоторые даты тур длится 16 дней.

Описание тура

Организационные детали

Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.

Для въезда в страну потребуется полис с покрытием риска COVID-19 и страховой суммой не менее 25 тыс. долларов. Медицина в Индонезии дорогостоящая, поэтому рекомендуем выбирать сумму от 50 тыс. Срок действия загранпаспорта должен превышать 6 месяцев с момента возвращения из поездки. По прилету перед паспортным контролем необходимо оформить туристическую визу (около 35 евро).

Для прилёта на Бали нужно заполнить онлайн таможенную декларацию не ранее чем за 2 дня (до посадки на рейс) на официальном сайте иммиграции: ссылка С 30 августа 2024 года Индонезия ввела новое требование: не ранее чем за 3 дня до въезда обязательно необходимо заполнить электронную декларацию SATUSEHAT Health Pass (SSHP) ссылка Требования действительны для всех въезжающих в страну.

Срок действия загранпаспорта должен превышать 6 месяцев с момента возвращения из поездки.

Программа тура по дням

1 день

Вылет

Летим на Бали с пересадкой в Стамбуле, Абу-Даби или Гуанчжоу (зависит от даты). Билеты на самолёт уже входят в стоимость тура. В аэропорту необходимо быть минимум за 2 часа.

2 день

Добро пожаловать на Бали

Сегодня вы приземлитесь на остров, вас встретят в аэропорту и отвезут в отель. Знакомство с Бали начнём завтра.

Вас ждёт жаркий отпуск на райском острове в Малайском архипелаге! Температура здесь практически всегда около 30 градусов тепла. Бали покрыт живописными террасами рисовых полей, лесами и цветами. Вы будете жить недалеко от океана и сможете купаться, отдыхать на пляже и заниматься водными видами спорта каждый день.

В программу уже включены групповые экскурсии, но есть и свободные дни, когда вы сами выберете, чем хотите заняться. Организатор всегда будет на связи и рад вас проконсультировать по развлечениям и дополнительным экскурсиям.

Обратите внимание, порядок экскурсий может меняться. Без потери качества и объёма предоставляемых услуг.

3 день

Открываем культуру и природу Бали

После завтрака начнётся обзорная экскурсия. Мы посетим деревню мастеров и понаблюдаем за работой с серебром. Затем — храм Тирта Эмпул с источником святой воды, в котором можно пройти обряд очищения.

Далее у вас будет возможность пообедать на смотровой площадке с видом на вулкан Батур. После чего отправимся к рисовым террасам и продегустируем редкие сорта чая и кофе, включая знаменитый лувак.

Возвращение в отель.

4 день

Северная часть острова Бали

Сегодня вы исследуете северную часть острова. Сначала — храм Таман Аюн, окружённый прудом с лотосами. Далее — озеро Бератан и храм Улун Дану, кажущийся плавающим по воде. В финале дня — знаменитый Танах Лот, построенный на скале у океана. Закат здесь особенно живописен.

5 день

День в вашем распоряжении или дополнительная экскурсия

Свободное время для отдыха или дополнительная экскурсия: водный дворец Тирта Ганга, храм летучих мышей Гоа Лавах, чёрный вулканический пляж, а также уединённый Virgin Beach — одно из самых фотогеничных мест Бали.

6 день

Святыня Пура Бесаких и деревня Пенглипуран

Сегодня вас ждёт экскурсия в храмовый комплекс у подножия горы Агунг — Пура Бесаких. Далее — посещение деревни Пенглипуран, одной из самых чистых в мире. Завершим день в музее Керта Госа, где сохранилось здание Верховного суда с расписным потолком.

7 день

Южный Бали и храм Улувату

Начнём день с визита в культурный парк GWK с гигантской статуей Вишну. Затем — храм Улувату на вершине утёса над океаном. В завершение — пляж Пандава, окаймлённый известняковыми скалами.

8 день

День в вашем распоряжении или дополнительная экскурсия

Желающие за доплату смогут посетить Bali Safari & Marine Park. Здесь обитают редкие животные, проходят шоу и есть аквапарк с морским аквариумом. Основная часть дня — отдых и море.

9 день

День в вашем распоряжении

10 день

День в вашем распоряжении

11 день

Продолжение отдыха

12 день

Свободный день на острове

13 день

День в вашем распоряжении и перелёт

После завтрака освобождаем номера. До вылета желающие успеют прогуляться по острову. Ближе к вечеру будет организован трансфер в аэропорт.

14 день

Прилёт в Москву

Прибытие в Москву (если тур на 14 дней).

Обратите внимание, в некоторые даты тур длится не 14 дней, а 16. Вылет в Москву состоится на 15-й день, прибытие на 16-й день.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Тур 21.11.25–04.12.25€1698
Тур 18.12.25–31.12.25€1798
Тур 07.10.25–22.10.25€2098
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Международный перелёт Москва-Бали-Москва с одной пересадкой в Стамбуле/Абу-Даби/Гуанчжоу (багаж до 23-30 кг, ручная кладь до 7-8 кг, в зависимости от авиакомпании)
  • Проживание
  • Завтраки
  • Экскурсионная программа - входит в стоимость, но оплачивается наличными (€399), поэтому при подтверждении заказа она будет вычтена из стоимости (предоплата на неё не распространяется): 4 экскурсий + транспортное обслуживание + пассажирские налоги
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины - один приём пищи около $20-25
  • Входные билеты на посещаемые объекты и на развлекательные мероприятия (вы можете посещать не все, по желанию)
  • 1-местное размещение - €400-500 (в зависимости от количества дней в туре)
  • Международный туристический сбор - €15
  • Дополнительные экскурсии (по желанию) - €30 за одну
  • Заполнение таможенной декларации за вас - €10
  • Виза - около €35
  • Страховка
  • Фиксированное место в автобусе - €15
  • Экскурсионные наушники - €10-15
  • Обратите внимание, длительность тура 14-16 дней, зависит от даты:
  • Старт 21.11.25 или 18.12.25 - 14 дней
  • Старт 07.10.25 - 16 дней
  • Также от дат зависит точная стоимость тура:
  • 21.11.25-04.12.25 - от €1698
  • 18.12.25-31.12.25 - от €1798
  • 07.10.25-22.10.25 - от €2098
  • Цена тура может поменяться в связи с подорожанием авиабилетов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, аэропорт, перелёт на Бали с пересадкой в Стамбуле, Абу-Даби или Гуанчжоу (зависит от даты); время вылета, номер рейса и свой билет вы получите после внесения предоплаты
Завершение: Москва, аэропорт, перелёт с пересадкой в Стамбуле, Абу-Даби или Гуанчжоу (зависит от даты); время прилёта, номер рейса и свой билет вы получите после внесения предоплаты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — Организатор на Бали
Провела экскурсии для 323 туристов
Мы туристический оператор, существующий с 2014 года. Наша компания включена в реестр Ростуризма, что говорит о высокой степени ответственности и качества с нашей стороны и многолетнем доверии со стороны туристов. Цель
нашей компании — создание недорогих туров высокого качества по доступным ценам и индивидуальный подход к каждому клиенту. За долгие годы нашей работы мы заключили эксклюзивные договоры с отелями, транспортными, паромными и авиакомпаниями, что дает нам возможность создавать туры по России и другим странам высокого качества по низким ценам. Будем и дальше поддерживать качество наших услуг, совершенствоваться и радовать вас!

Тур входит в следующие категории Бали

