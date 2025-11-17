Чтобы вы не заскучали, мы наполнили программу посещением храмов, парков, смотровых площадок, этнических и живописных
Описание тура
Организационные детали
Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.
Для въезда в страну потребуется полис с покрытием риска COVID-19 и страховой суммой не менее 25 тыс. долларов. Медицина в Индонезии дорогостоящая, поэтому рекомендуем выбирать сумму от 50 тыс. Срок действия загранпаспорта должен превышать 6 месяцев с момента возвращения из поездки. По прилету перед паспортным контролем необходимо оформить туристическую визу (около 35 евро).
Для прилёта на Бали нужно заполнить онлайн таможенную декларацию не ранее чем за 2 дня (до посадки на рейс) на официальном сайте иммиграции: ссылка С 30 августа 2024 года Индонезия ввела новое требование: не ранее чем за 3 дня до въезда обязательно необходимо заполнить электронную декларацию SATUSEHAT Health Pass (SSHP) ссылка Требования действительны для всех въезжающих в страну.
Программа тура по дням
Вылет
Летим на Бали с пересадкой в Стамбуле, Абу-Даби или Гуанчжоу (зависит от даты). Билеты на самолёт уже входят в стоимость тура. В аэропорту необходимо быть минимум за 2 часа.
Добро пожаловать на Бали
Сегодня вы приземлитесь на остров, вас встретят в аэропорту и отвезут в отель. Знакомство с Бали начнём завтра.
Вас ждёт жаркий отпуск на райском острове в Малайском архипелаге! Температура здесь практически всегда около 30 градусов тепла. Бали покрыт живописными террасами рисовых полей, лесами и цветами. Вы будете жить недалеко от океана и сможете купаться, отдыхать на пляже и заниматься водными видами спорта каждый день.
В программу уже включены групповые экскурсии, но есть и свободные дни, когда вы сами выберете, чем хотите заняться. Организатор всегда будет на связи и рад вас проконсультировать по развлечениям и дополнительным экскурсиям.
Обратите внимание, порядок экскурсий может меняться. Без потери качества и объёма предоставляемых услуг.
Открываем культуру и природу Бали
После завтрака начнётся обзорная экскурсия. Мы посетим деревню мастеров и понаблюдаем за работой с серебром. Затем — храм Тирта Эмпул с источником святой воды, в котором можно пройти обряд очищения.
Далее у вас будет возможность пообедать на смотровой площадке с видом на вулкан Батур. После чего отправимся к рисовым террасам и продегустируем редкие сорта чая и кофе, включая знаменитый лувак.
Возвращение в отель.
Северная часть острова Бали
Сегодня вы исследуете северную часть острова. Сначала — храм Таман Аюн, окружённый прудом с лотосами. Далее — озеро Бератан и храм Улун Дану, кажущийся плавающим по воде. В финале дня — знаменитый Танах Лот, построенный на скале у океана. Закат здесь особенно живописен.
День в вашем распоряжении или дополнительная экскурсия
Свободное время для отдыха или дополнительная экскурсия: водный дворец Тирта Ганга, храм летучих мышей Гоа Лавах, чёрный вулканический пляж, а также уединённый Virgin Beach — одно из самых фотогеничных мест Бали.
Святыня Пура Бесаких и деревня Пенглипуран
Сегодня вас ждёт экскурсия в храмовый комплекс у подножия горы Агунг — Пура Бесаких. Далее — посещение деревни Пенглипуран, одной из самых чистых в мире. Завершим день в музее Керта Госа, где сохранилось здание Верховного суда с расписным потолком.
Южный Бали и храм Улувату
Начнём день с визита в культурный парк GWK с гигантской статуей Вишну. Затем — храм Улувату на вершине утёса над океаном. В завершение — пляж Пандава, окаймлённый известняковыми скалами.
День в вашем распоряжении или дополнительная экскурсия
Желающие за доплату смогут посетить Bali Safari & Marine Park. Здесь обитают редкие животные, проходят шоу и есть аквапарк с морским аквариумом. Основная часть дня — отдых и море.
День в вашем распоряжении
День в вашем распоряжении
Продолжение отдыха
Свободный день на острове
День в вашем распоряжении и перелёт
После завтрака освобождаем номера. До вылета желающие успеют прогуляться по острову. Ближе к вечеру будет организован трансфер в аэропорт.
Прилёт в Москву
Прибытие в Москву (если тур на 14 дней).
Обратите внимание, в некоторые даты тур длится не 14 дней, а 16. Вылет в Москву состоится на 15-й день, прибытие на 16-й день.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Тур 21.11.25–04.12.25
|€1698
|Тур 18.12.25–31.12.25
|€1798
|Тур 07.10.25–22.10.25
|€2098
Ответы на вопросы
Что включено
- Международный перелёт Москва-Бали-Москва с одной пересадкой в Стамбуле/Абу-Даби/Гуанчжоу (багаж до 23-30 кг, ручная кладь до 7-8 кг, в зависимости от авиакомпании)
- Проживание
- Завтраки
- Экскурсионная программа - входит в стоимость, но оплачивается наличными (€399), поэтому при подтверждении заказа она будет вычтена из стоимости (предоплата на неё не распространяется): 4 экскурсий + транспортное обслуживание + пассажирские налоги
Что не входит в цену
- Обеды и ужины - один приём пищи около $20-25
- Входные билеты на посещаемые объекты и на развлекательные мероприятия (вы можете посещать не все, по желанию)
- 1-местное размещение - €400-500 (в зависимости от количества дней в туре)
- Международный туристический сбор - €15
- Дополнительные экскурсии (по желанию) - €30 за одну
- Заполнение таможенной декларации за вас - €10
- Виза - около €35
- Страховка
- Фиксированное место в автобусе - €15
- Экскурсионные наушники - €10-15
