Сегодня вы приземлитесь на остров, вас встретят в аэропорту и отвезут в отель. Знакомство с Бали начнём завтра.

Вас ждёт жаркий отпуск на райском острове в Малайском архипелаге! Температура здесь практически всегда около 30 градусов тепла. Бали покрыт живописными террасами рисовых полей, лесами и цветами. Вы будете жить недалеко от океана и сможете купаться, отдыхать на пляже и заниматься водными видами спорта каждый день.

В программу уже включены групповые экскурсии, но есть и свободные дни, когда вы сами выберете, чем хотите заняться. Организатор всегда будет на связи и рад вас проконсультировать по развлечениям и дополнительным экскурсиям.

Обратите внимание, порядок экскурсий может меняться. Без потери качества и объёма предоставляемых услуг.