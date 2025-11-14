Ранним утром заберём вас и первым делом поедем в Лес обезьян в Убуде. Это священная территория в сердце Бали, где более тысячи макак свободно гуляют среди джунглей.

Следующий пункт — озеро в кратере древнего вулкана. Тут находится ещё одно сакральное место острова — храм Пура Улун Дану Бератан, словно парящий над водой. Время здесь будто застыло — идеально для созерцания и вдохновения.

Позавтракаем в ботаническом саду и доберёмся к буддийскому храму на склоне с видом на океан. В этом уединённом и тихом святилище витают ароматы благовоний, а воздух пропитан покоем. Можно замедлиться, помолчать и заглянуть внутрь себя.

Заедем на горячие источники и снимем усталость после насыщенного дня в природных купальнях посреди джунглей. После размещения в отеле немного отдохнём и отправимся навстречу ещё одному чуду. Вечером искупаемся на пляже со светящимся планктоном — чистая магия! Потом поужинаем в рыбном ресторане и разойдёмся по номерам.