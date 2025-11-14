Видеть, проживать, чувствовать: активный тур по северу Бали в мини-группе
Поплавать с дельфинами и планктоном, замедлиться в храмах, расслабиться в термах, покормить обезьян
Волшебный Бали откроется для вас со своих лучших сторон — это будут выходные, наполненные удивительными эмоциями и встречами.
На рассвете вы выйдете в открытый океан, чтобы поплавать с игривыми дельфинами, а
после заката погрузитесь в мириады нежно-голубых искорок планктона.
Посетите древние храмы, пропитанные глубокой духовностью и неземным умиротворением, и скрытый в джунглях водопад Секумпул: сможете замедлиться, впитать силу острова и осознать, что вы здесь не случайно.
Понаблюдаете за пронырливыми священными обезьянами и восстановите силы после насыщенного дня в горячих источниках.
От первого до последнего километра будете путешествовать с комфортом: на авто премиум-класса с удобными креслами в камерной компании — мы окружим вниманием каждого и посмотрим всё без спешки.
Питание. Входят 2 завтрака и ужин. Обеды оплачиваются отдельно.
Транспорт. Toyota Terios, Mitsubishi Xpander, Toyota Innova, Toyota Xenia. Во всех авто есть кондиционер.
Уровень сложности. Лёгкий, специальная подготовка не требуется. Снорклинг с дельфинами доступен детям с 6 лет, остальные активности — без ограничений.
Безопасность. В туре участвуют сертифицированные гиды, имеющие опыт работы в экстремальных условиях. В случае возникновения опасности организатор оставляет за собой право изменить программу.
Возраст участников. 0+.
Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте, все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Программа тура по дням
1 день
Лес обезьян, храмы, горячие источники, купание со светящимся планктоном
Ранним утром заберём вас и первым делом поедем в Лес обезьян в Убуде. Это священная территория в сердце Бали, где более тысячи макак свободно гуляют среди джунглей.
Следующий пункт — озеро в кратере древнего вулкана. Тут находится ещё одно сакральное место острова — храм Пура Улун Дану Бератан, словно парящий над водой. Время здесь будто застыло — идеально для созерцания и вдохновения.
Позавтракаем в ботаническом саду и доберёмся к буддийскому храму на склоне с видом на океан. В этом уединённом и тихом святилище витают ароматы благовоний, а воздух пропитан покоем. Можно замедлиться, помолчать и заглянуть внутрь себя.
Заедем на горячие источники и снимем усталость после насыщенного дня в природных купальнях посреди джунглей. После размещения в отеле немного отдохнём и отправимся навстречу ещё одному чуду. Вечером искупаемся на пляже со светящимся планктоном — чистая магия! Потом поужинаем в рыбном ресторане и разойдёмся по номерам.
2 день
Снорклинг с дельфинами на рассвете, водопад Секумпул
Встанем пораньше, ещё до восхода солнца, чтобы успеть на встречу с удивительными обитателями океана — дельфинами. Мы не просто посетим место их обитания, а порезвимся в воде вместе с этими очаровательными существами.
К завтраку вернёмся в отель. Финальный пункт нашего насыщенного тура — водопад Секумпул. Это грандиозный каскад, скрытый в джунглях, воплощающий одновременно силу и мягкость острова. Дорога к нему — сама по себе приключение: мы будем пробираться через тропический лес по тропкам и мостикам.
По завершении экскурсии доставим вас к месту старта и попрощаемся.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, ужин
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Аренда экипировки и снаряжения
Что не входит в цену
Билеты на Бали и обратно в ваш город
Обеды
Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любая удобная вам локация на Бали, кроме Амеда и Ловины, 7:00
Завершение: Любая удобная вам локация на Бали, кроме Амеда и Ловины, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Давид — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 120 туристов
Меня зовут Давид, и я — ваш водитель и проводник в этом увлекательном путешествии. Я знаю дороги Бали и Явы как свои пять пальцев, провёл за рулём с десяток лет,
помогая путешественникам открывать самые удивительные уголки этих островов.
Я аккуратен, ответственен и всегда стараюсь сделать поездку максимально комфортной и безопасной. Особенно люблю возить семьи — мне важно, чтобы и взрослые, и дети чувствовали себя спокойно и радовались поездке.
Дорогу на Иджен я знаю в деталях — мой сын живёт на Яве, и за эти годы я столько раз ездил туда, что могу провести маршрут даже с закрытыми глазами. Но, конечно, предпочитаю делать это с открытыми, чтобы вы могли насладиться красотой пейзажей!
Для меня каждая поездка — это не просто работа, а возможность подарить людям незабываемые впечатления. Я всегда рад поделиться интересными историями, помочь советом и сделать так, чтобы ваша поездка оставила только тёплые воспоминания.