Эта экскурсионная программа не про рассказы, а про действия: вы будете плавать с 4-х метровыми мантами на нескольких локациях, взбираться по тропам к захватывающим видам и утесам, спускаться к самым
Описание тура
Исследовать подводный мир Это идеальное путешествие для тех, кто хочет увидеть ту самую красоту и атмосферу Нуса Пениды, известную на весь мир, и в то же время насладиться спокойствием и отдыхом. Вас ждет незабываемый снорклинг в кристально чистых водах, где у вас будет возможность лицезреть грациозных мант, скользящих в толще воды. Погрузитесь в мир коралловых рифов, полных ярких тропических рыб, создающих калейдоскоп красок прямо перед вашими глазами. Три тщательно отобранные локации для снорклинга обеспечат максимальное разнообразие подводных впечатлений. Запад и Восток Нуса Пениды После водных приключений мы отправимся исследовать западную часть Нуса Пениды. Вы увидите:
Kelingking Beach, знаменитый своим тираннозавром, вырезанным в скале самой природой;
• Angel Billabong, природный бассейн с кристально чистой водой, созданный океаническим приливом. Восточная часть острова откроет перед вами:
- Diamond Beach с его ослепительно белым песком и лазурным морем;
- Thousand Islands – панораму, от которой захватывает дух;
- Допуск к снорклингу с 6-8 лет, к экскурсии — 0+.
- Русскоговорящего гида нет — это активная экскурсия без текстовой программы.
- Время выезда и возвращения может меняться в зависимости от трафика и локаций туристов.
Понедельник, среда, суббота в 05:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нуса Пенида
- Kelingking Beach
- Angel Billabong
- Broken Beach
- Diamond Beach
- Tree House
- Храм в пещере Goa Giri Putri Temple
Что включено
- Трансфер от и до отеля
- Билеты на скоростной катер туда и обратно
- Услуги англоговорящего гида
- Все входные билеты
- Лодка и экипировка для снорклинга
- Подводная съемка во время снорклинга
- 2 завтрака и 1 ужин
- Проживание в отеле 3*
Что не входит в цену
- Обеды
- Пожертвование в храм
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота в 05:30.
Экскурсия длится около 1 дня 22 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
15 авг 2025
Хочу поделиться своими впечатлениями! Сначала я сомневалась, стоит ли бронировать, но по рекомендации друзей всё-таки решилась. И это было лучшее решение за весь отпуск! Организация на высшем уровне, персонал —
О
Ольга
16 мар 2025
Хотела бы выразить благодарность! Организация была очень чёткой, гид и водитель — просто замечательные! Условия поездки были комфортными, и мы получили массу удовольствия! Спасибо!))
