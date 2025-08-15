Мои заказы

Все краски Нуса Пениды за 2 дня (с трансфером, питанием и проживанием)

Эта экскурсионная программа не про рассказы, а про действия: вы будете плавать с 4-х метровыми мантами на нескольких локациях, взбираться по тропам к захватывающим видам и утесам, спускаться к самым
известным пляжам и даже посетите священную достопримечательность в глубине пещеры.

Это идеальное путешествие для тех, кто хочет увидеть ту самую красоту и атмосферу Нуса Пениды, известную на весь мир, и в то же время насладиться спокойствием и отдыхом.

5
2 отзыва
Описание тура

Исследовать подводный мир Это идеальное путешествие для тех, кто хочет увидеть ту самую красоту и атмосферу Нуса Пениды, известную на весь мир, и в то же время насладиться спокойствием и отдыхом. Вас ждет незабываемый снорклинг в кристально чистых водах, где у вас будет возможность лицезреть грациозных мант, скользящих в толще воды. Погрузитесь в мир коралловых рифов, полных ярких тропических рыб, создающих калейдоскоп красок прямо перед вашими глазами. Три тщательно отобранные локации для снорклинга обеспечат максимальное разнообразие подводных впечатлений. Запад и Восток Нуса Пениды После водных приключений мы отправимся исследовать западную часть Нуса Пениды. Вы увидите:
Kelingking Beach, знаменитый своим тираннозавром, вырезанным в скале самой природой;

• Angel Billabong, природный бассейн с кристально чистой водой, созданный океаническим приливом. Восточная часть острова откроет перед вами:

  • Diamond Beach с его ослепительно белым песком и лазурным морем;
  • Thousand Islands – панораму, от которой захватывает дух;
Goa Giri Putri Temple, священный храм, спрятанный в глубине пещеры, место, где духовность и красота природы сливаются воедино. В зависимости от погодных условий и наличия времени, мы также посетим дополнительные смотровые площадки и уединенные пляжи, чтобы сделать ваше путешествие еще более насыщенным и запоминающимся. Важная информация:.
  • Допуск к снорклингу с 6-8 лет, к экскурсии — 0+.
  • Русскоговорящего гида нет — это активная экскурсия без текстовой программы.
  • Время выезда и возвращения может меняться в зависимости от трафика и локаций туристов.

Понедельник, среда, суббота в 05:30.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Нуса Пенида
  • Kelingking Beach
  • Angel Billabong
  • Broken Beach
  • Diamond Beach
  • Tree House
  • Храм в пещере Goa Giri Putri Temple
Что включено
  • Трансфер от и до отеля
  • Билеты на скоростной катер туда и обратно
  • Услуги англоговорящего гида
  • Все входные билеты
  • Лодка и экипировка для снорклинга
  • Подводная съемка во время снорклинга
  • 2 завтрака и 1 ужин
  • Проживание в отеле 3*
Что не входит в цену
  • Обеды
  • Пожертвование в храм
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота в 05:30.
Экскурсия длится около 1 дня 22 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Допуск к снорклингу с 6-8 лет, к экскурсии - 0+
  • Русскоговорящего гида нет - это активная экскурсия без текстовой программы
  • Время выезда и возвращения может меняться в зависимости от трафика и локаций туристов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
Марина
15 авг 2025
Хочу поделиться своими впечатлениями! Сначала я сомневалась, стоит ли бронировать, но по рекомендации друзей всё-таки решилась. И это было лучшее решение за весь отпуск! Организация на высшем уровне, персонал —
просто умнички. Всё прошло чётко по расписанию, без задержек, и на всех точках было мало людей. Отель был отличным, домики очень комфортные, а питание в ресторанах соответствовало ваучеру. Однозначно ставлю 5 звёзд! Молодцы!

О
Ольга
16 мар 2025
Хотела бы выразить благодарность! Организация была очень чёткой, гид и водитель — просто замечательные! Условия поездки были комфортными, и мы получили массу удовольствия! Спасибо!))

Тур входит в следующие категории Бали

