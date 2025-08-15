Исследовать подводный мир Это идеальное путешествие для тех, кто хочет увидеть ту самую красоту и атмосферу Нуса Пениды, известную на весь мир, и в то же время насладиться спокойствием и отдыхом. Вас ждет незабываемый снорклинг в кристально чистых водах, где у вас будет возможность лицезреть грациозных мант, скользящих в толще воды. Погрузитесь в мир коралловых рифов, полных ярких тропических рыб, создающих калейдоскоп красок прямо перед вашими глазами. Три тщательно отобранные локации для снорклинга обеспечат максимальное разнообразие подводных впечатлений. Запад и Восток Нуса Пениды После водных приключений мы отправимся исследовать западную часть Нуса Пениды. Вы увидите:

Kelingking Beach, знаменитый своим тираннозавром, вырезанным в скале самой природой;

• Angel Billabong, природный бассейн с кристально чистой водой, созданный океаническим приливом. Восточная часть острова откроет перед вами:

Diamond Beach с его ослепительно белым песком и лазурным морем;

Thousand Islands – панораму, от которой захватывает дух;

Goa Giri Putri Temple, священный храм, спрятанный в глубине пещеры, место, где духовность и красота природы сливаются воедино. В зависимости от погодных условий и наличия времени, мы также посетим дополнительные смотровые площадки и уединенные пляжи, чтобы сделать ваше путешествие еще более насыщенным и запоминающимся. Важная информация:.

