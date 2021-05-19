Всё о Баликпапане

Полезная информация о Баликпапане

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Местное время в Баликпапане
01:5644
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаБаликпапан
По-английскиBalikpapan
Население города433 866 чел.
АэропортСепинган BPN
Часовой поясAsia/Makassar
Средняя высота67 м. от уровня моря

Где находится Баликпапан на карте

Баликпапан фото города
Баликпапан

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