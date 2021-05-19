Полезная информация о Баликпапане
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Местное время в Баликпапане
01:5644
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇩 Индонезия
|Название города
|Баликпапан
|По-английски
|Balikpapan
|Население города
|433 866 чел.
|Аэропорт
|Сепинган BPN
|Часовой пояс
|Asia/Makassar
|Средняя высота
|67 м. от уровня моря
Где находится Баликпапан на карте
Баликпапан