Всё о Банда-Ачехе

Полезная информация о Банда-Ачехе

Что нужно знать о Банда-Ачехе: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Бланг-Бинтанг, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Банда-Ачехе
00:5650
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаБанда-Ачех
По-английскиBanda Aceh
Столица регионаБанда-Ачех является столицей региона
Население города250 757 чел.
АэропортБланг-Бинтанг BTJ
Часовой поясAsia/Jakarta
Средняя высота9 м. от уровня моря

Где находится Банда-Ачех на карте

Банда-Ачех фото города
Банда-Ачех

Когда лучше лететь в Банда-Ачех

Расписание авиа-рейсов