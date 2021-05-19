Полезная информация о Банда-Ачехе
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Местное время в Банда-Ачехе
00:5650
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇩 Индонезия
|Название города
|Банда-Ачех
|По-английски
|Banda Aceh
|Столица региона
|Банда-Ачех является столицей региона
|Население города
|250 757 чел.
|Аэропорт
|Бланг-Бинтанг BTJ
|Часовой пояс
|Asia/Jakarta
|Средняя высота
|9 м. от уровня моря
Где находится Банда-Ачех на карте
Банда-Ачех