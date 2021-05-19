Полезная информация о Бандар-Лампунге
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Местное время в Бандар-Лампунге
00:5655
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇩 Индонезия
|Название города
|Бандар-Лампунг
|По-английски
|Bandar Lampung
|Столица региона
|Бандар-Лампунг является столицей региона
|Население города
|800 348 чел.
|Аэропорт
|Бранти TKG
|Часовой пояс
|Asia/Jakarta
|Средняя высота
|95 м. от уровня моря
Где находится Бандар-Лампунг на карте
Бандар-Лампунг