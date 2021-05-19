Всё о Бандар-Лампунге

Полезная информация о Бандар-Лампунге

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Местное время в Бандар-Лампунге
00:5655
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаБандар-Лампунг
По-английскиBandar Lampung
Столица регионаБандар-Лампунг является столицей региона
Население города800 348 чел.
АэропортБранти TKG
Часовой поясAsia/Jakarta
Средняя высота95 м. от уровня моря

Где находится Бандар-Лампунг на карте

Бандар-Лампунг фото города
Бандар-Лампунг

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