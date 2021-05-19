Всё о Бандунге

Полезная информация о Бандунге

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Местное время в Бандунге
02:3216
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаБандунг
По-английскиBandung
Столица регионаБандунг является столицей региона
Население города1 699 719 чел.
АэропортХусейн Састранегара BDO
Часовой поясAsia/Jakarta
Средняя высота714 м. от уровня моря

Где находится Бандунг на карте

Бандунг фото города
Бандунг

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