Полезная информация о Бандунге
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Местное время в Бандунге
02:3216
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇩 Индонезия
|Название города
|Бандунг
|По-английски
|Bandung
|Столица региона
|Бандунг является столицей региона
|Население города
|1 699 719 чел.
|Аэропорт
|Хусейн Састранегара BDO
|Часовой пояс
|Asia/Jakarta
|Средняя высота
|714 м. от уровня моря
Где находится Бандунг на карте
Бандунг